Elképesztő síremléket állítottak a másfél éve, 2020 decemberében koronavírusban elhunyt Kozák Lászlónak, azaz Nagy Grófónak, Kis Grófo édesapjának. A zenész síremléke a roma hagyományokhoz híven nem lett elaprózva, amelynek ennek tükrében az ára is igencsak borsos volt.

A zenész halála az egész romatársadalmat megrázta, így a tehetős család a lehető legméltóbb helyen szerette volna végső nyugalomra helyezni Grófót, akinek már a temetése is csodaszámba ment, a királyként tisztelt zenészt fehér selyembe burkolt üvegkoporsóban, szintén fehér lovak által húzott kocsival kísérte utolsó útjára a gyászoló tömeg.

A búcsúztató mellett az emlékhely is elképesztőre sikerült, a monumentális gránitépítményt már egy héttel a búcsúztató után építtetni kezdte a család, amely azóta is csodaszámba megy a szolnoki temetőben, látszik, hogy hatalmas munka és rengeteg pénz van a sírhelyben.

Sivakasi gold vagy brazil gold gránit az alap. A gránitot köbméterben mérik, ennek az anyagára minimum 20-30 millió forint volt, és akkor még ott van a munkadíj is. Általában a romák szoktak ilyen sírhelyeket emeltetni, a gránit pedig nagyon népszerű, hiszen akár száz évig is megőrzi a csillogását, időjárásálló, már az ókori Egyiptomban is előszeretettel használták. Az oszlopok tetején lévő feltehetően bronzszobrokkal együtt több tízmillió forintba kerülhetett az emlékhely emelése, gyönyörű munka, büszkék lehetnek rá