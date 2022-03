Phil Collins nem lép többet színpadra a Genesisszel

Szem nem maradt szárazon a Genesis hétvégi, londoni koncertjén, ahol az angol zenekar utoljára lépett színpadra az egészségi problémákkal küzdő Phil Collinsszal a soraiban. A legendás dobos-énekes Mike Rutherford és Tony Banks zenésztársaival állt össze az O2 Arénában szombat este – a rajongók szomorúságára – utoljára.

Ez az utolsó állomása a turnénknak, és egyben ez az utolsó Genesis-show is. A ma este után mindannyiunknak új munkát kell keresnie

– mondta a koncerten a 71 esztendős Collins, akinek vezérletével a Genesis több millió lemezt adott el az évek során.





A turné ugyan a koronavírus miatt tavaly év végéről 2022-re csúszott, Collins nem adta fel, és a turné összes állomásán színpadra lépett, vagyis inkább ült, a dobok mögött helyét fia, Nic Collins vette át a színpadon. A Genesis idén 14 év után koncertezett újra, ám úgy tűnik, egyben utoljára.

A dobos korábban többször is beszélt arról, hogy hátproblémái miatt a sorozatos műtétek ellenére sem képes már a dobverőt normálisan megfogni, emellett pedig alkoholproblémái miatt akut hasnyálmirigy-gyulladással is küzd, ezért visszavonul a zenéléstől. Egészségi állapota ugyan inkább csak romlott az évek alatt, most mégis erőt vett magán, és búcsút vett a szeretett rajongóktól.

Collins még a banda 2007-es turnéján sérült meg, csigolyái elmozdultak, emiatt az idegei is megsérültek. A balesetet követően az évek során többször is megműtötték, 2015-ös operációja óta azonban már csak bottal képes közlekedni a zenész, a koncerteken is rendre egy székben ülve énekelt.

A magát a filmvásznon is kipróbáló énekes lánya, a szintén színész Lily Collins is részt vett a londoni búcsúkoncerten, melyet követően megható sorokkal búcsúztatta édesapját.

Ma este egy korszak véget ért. Az, hogy láthattam az utolsó koncertet, egy életre szóló élmény, és egy olyan pillanat, amelyet örökre a szívemben fogok őrizni. Köszönöm a Genesisnek és köszönöm Apának, hogy ilyen inspirációt adott, Nicnek pedig köszönöm, hogy a világ legbüszkébb testvérévé tett

– írta az Instagramon Lily Collins.





(Borítókép: Phil Collins énekel a Genesis The Last Domino turnéja során 2022. március 16-án Nanterre-ben. Fotó: Thomas Coex / Afp)