Will Smith bocsánatot kért az Oscar-gálán kiosztott pofon miatt

Az Oscar-gáláról és az ott elcsattant pofonról ebben a cikkünkben számoltunk be részletesen. Azóta az is kiderült, hogy Will Smith és Chris Rock közt már régóta feszültség van, ez eredményezhette most a szokatlan jelenetet.

Akárhogy is, a jelek szerint Will Smith is érezte, hogy nem volt rendben az, amit a díjátadón csinált. A színész az Instagramon osztott meg egy üzenetet, amelyben bocsánatot kért a történtek miatt.

Nyilvánosan is szeretnék bocsánatot kérni tőled, Chris. Elvesztettem az önuralmamat, helytelenül cselekedtem

– írta ebben a közleményben a színész.

Hozzátette: ahhoz hozzá van szokva, hogy őt magát kigúnyolják, viszont az, hogy a feleségével tették meg, már „túl sok volt neki”, és emiatt vesztette el az önuralmát. Mindemellett a színész azt is leszögezte, hogy „elfogadhatatlan” az, amit tett.

Szégyellem magam, és az, amit tettem, teljesen ellenkező azzal, hogy milyen ember szeretnék lenni. A szeretet és a kedvesség világában nincs helye az erőszaknak

– fogalmazott Will Smith, aki Chris Rock mellett elnézést kért az Oscar-gála szervezőitől, a nézőktől, családjától, valamint a Richard király című film stábjától is, amely alkotásban nyújtott szerepéért az Oscar-díjat kapta.

Nincs még vége a sztorinak?

A BBC szakírója szerint a fenti közleménytől Smith és a PR-csapata azt várhatja, hogy ezzel sikerül elsimítani, elfeledtetni a botrányt, azonban nem biztos, hogy ez így lesz. Bár Chris Rock a jelek szerint félvállról veszi a történteket és nem fog feljelentést tenni, Will Smith karrierjének ettől még árthat az, ami a díjátadón történt.

Ezenkívül az Oscar-gálát is szervező akadémia szakbizottsága szerdán ül majd össze azért, hogy megállapítsa, szükség van-e valamilyen retorzióra Will Smithszel szemben.

Elméleti síkon még az is lehetséges lenne, hogy visszavegyék tőle az Oscar-díjat, de nem valószínű, hogy ez megtörténik.

Ehelyett várhatóan csak valamilyen kisebb büntetést fog kapni – például felfüggesztik az akadémiai tagságát egy időre –, de a bocsánatkérés után még akár az is lehetséges, hogy ebből a szempontból Will Smith mindenféle retorzió nélkül megússza a történteket.

(Borítókép: Will Smith a színpadon pofon vágja Chris Rockot a 94. Oscar-gálán, 2022. március 27-én. Fotó: MTI/AP/Invision/Chris Pizello)