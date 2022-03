Will Smith Oscar-gálás pofonja akkorát csattant, hogy napokkal a díjátadót követően is hatalmas visszhangja van. Az azóta tettéért bocsánatot kérő színészt több kollégája és híresség is élesen bírálta a forrófejűségéért, aki az Akadémiánál és a hatóságoknál is bajba kerülhet a meggondolatlan ütés miatt.

Ugyan úgy tűnik, a többek szerint ízléstelen poént elsütő pofon gazdája, Chris Rock nem kíván feljelentést tenni az eset miatt, a Los Angeles-i ügyészség enélkül is vádat emelhet Will Smith ellen.

Ennek tudatában vélhetően a színészben is megállt az ütő, amikor kedden piros-kék villogóval megállt hollywoodi otthonuk előtt a körzeti seriff autója. Mint kiderült, (még) nem a pofozkodó színészért jöttek, a hatóságok amiatt vonultak ki Smith-ékhez, mert egy bejelentés szerint egy idegen drón repült a birtok felett, amely törvénybe ütköző. Egyelőre azt nem tudni, kié volt a birtok fölé repülő eszköz, ahogyan azt sem, hogy ki riasztotta a seriffet.

Az imént küldtünk oda egy egységet, hogy próbálja megtalálni a drónt és nézze meg, van-e paparazzi vagy bármilyen gyanús személy a közelben. Amikor a kollégáink odaértek, nem tudták megtalálni a drónt, amely addigra elhagyta a területet

– mondta Lizette Salcon a megyei seriffhivatal szóvivője a Page Sixnek.

Ennek ellenére sem lehet teljesen nyugodt Smith, hiába tombolta ki magát az Oscar-gálán és azt követően is. A korábbi Los Angeles-i ügyész szerint ugyanis a sértett Chris Rock feljelentése nélkül is megütheti a bokáját az immáron a hőn áhított arany szobrocskát is birtokló filmcsillag.

A Los Angeles-i ügyészség vádat emelhet a bizonyítékok alapján anélkül is, hogy az áldozatra támaszkodna. Az áldozat döntése nem befolyásolja, hogy az ügyésznek vádat kell-e emelnie vagy sem, mivel a bűncselekmény nem csak a sértett, hanem Kalifornia állam törvénye ellen is irányult. Ez nem a Chris Rock kontra Will Smith büntetőügy. A Los Angeles-i rendőrségnek és a körzeti ügyészségnek nem szabad elzárkóznia egy nyilvánvaló és könnyen bizonyítható bűncselekmény kivizsgálása és szankcionálása elől

– mondta Steve Cooley, a korábbi Los Angeles-i körzeti ügyész a New York Postnak.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Will Smith a 94. Oscar gálán veszítette el a fejét, miután a humorista Chris Rock, a színész felesége, Jada Pinkett Smith kopaszságával viccelődött, aki azonban mint kiderült, nem önszántából, hanem súlyos betegsége miatt veszítette el a haját.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

(Borítókép: Will Smith 94. éves Oscar-díjátadón 2022. március 27-én Kaliforniában. Fotó: Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)