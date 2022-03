Ezeket a filmeket nézheti mától a mozikban

Morbius

(amerikai akció-horror, sci-fi, 108 perc, 2022, 16)

A Marvel-képregények sötét hőse, Pókember régi ellenfelének, Morbiusnak rémisztő története egy látványos, nagy költségvetésű filmben kel új életre, Jared Leto főszereplésével.

Michael Morbius halálos beteg. Félő, hogy a ritka, de végzetes kórban szenvedő tudósnak azelőtt jár le az ideje, hogy rátalálhatna betegsége gyógymódjára – amely nem csak az ő, hanem sok ezer sorstársa életét menthetné meg. Ezért nem akar meghalni. De az életet sem választja: amikor egy különleges, ősi technika nyomára jut, nem hátrál meg, felkutatja, és az örök életet választja. És minden panasza elmúlik. Erős lesz, gyors, éles hallású, eszes… és vérre szomjazik. És azt már régen tudjuk, hogy az örök életért súlyos árat kell fizetni.

Minden rendben ment – Tout s'est bien passé

(francia filmdráma, 113 perc, 2021)

Amikor a 85 éves André agyvérzés következtében kórházba kerül, a lánya Emmanuelle azonnal apja segítségére siet. A félig lebénult apa egy megrázó kéréssel fordul a lányához: segítséget kér, hogy vessenek véget az életének. Emmanuelle nem tudja, mihez kezdjen. Hogyan lehetne egy ilyen sokkoló kérésnek eleget tenni, amikor az édesapja életéről van szó? A film rendezője, az európai film fenegyereke, kultrendezője, François Ozon, Emmanuelle szerepében pedig a csodálatos Sophie Marceau.

Intenzív találkozások

(francia filmdráma, 98 perc, 2021)

A szakítófélben lévő párizsi nőt, Raphaëlle-t baleset éri: elesik az utcán, és eltörik a könyöke. A sürgősségi osztályon köt ki, ahol láthatóan végtelen hosszan kell várakoznia. A vidéki teherautó-sofőr, Yann munka közben megy el a sárgamellényesek tüntetésére, ő onnan kerül be a kórházba. A nappalból éjszaka lesz, a betegek egyre türelmetlenebbek, az orvosok és nővérek túlterheltek, és odakint nem messze továbbra is óriási demonstrációk zajlanak. A tüntetők egyre durvábban csapnak össze a rendőrséggel, majd a kórházat is megrohamozzák.

Raphaëlle végig önironikus humorral szemléli saját magát ebben az abszurd helyzetben. Egy idő után megérkezik a párja is. Vajon meg lehet menteni a kapcsolatukat? Visszaér-e Yann időben a munkahelyére? Vége lesz-e valaha ennek a napnak, és beforrhatnak-e a törések? A cannes-i filmfesztiválon nagy sikerrel bemutatkozó film egyszerre társadalmi dráma és elmés párbeszédekkel teli, szórakoztató vígjáték.

Foglalkozása: szülő

(francia vígjáték, 92 perc, 2020)

Alexandre házassága válságban, ráadásul a bankszámláját is befagyasztották. A felesége távollétében két hónapja van bebizonyítani, hogy egyedül is helytáll mind apaként, mind a munka világában. Bekerül egy startupba, és az élete egyszeriben a feje tetejére áll: a fiatalos környezetben cseppet sem mozog otthonosan, ráadásul el kell titkolnia, hogy gyerekei vannak.

(Borítókép: Jared Leto a Morbius berlini bemutatóján. Fotó: Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images)