Meghalt Tom Parker, a The Wanted énekese

2020 októberében derült ki, hogy a The Wanted fiúcsapat tagjaként ismert Tom Parker súlyos betegséggel küzd. Az énekes hosszas kihagyás után jelentkezett be az Instagram-oldalán, hogy tudassa a nyilvánossággal, négyes stádiumú agydaganattal diagnosztizálták. Betegségéről akkor az OK magazinnak adott a feleségével közösen interjút, amelyben elmesélte, mit élt át, amikor megtudta, hogy halálos kórral küzd.

Elhúzták a függönyt az ágyam körül, és azt mondták: agytumor. Csak arra tudtam gondolni, hogy mi a pokol. Azt mondták, negyedik stádiumú glioblasztóma, halálos betegség.

Az interjúból az is kiderült, hogy Parkernél 2020 júliusában jelentkeztek az első tünetek, és nagyjából hat hét múlva, augusztusban tudta meg a diagnózist. A felesége, Kelsey kedden az Instagram-oldalán közölte, hogy a kitartó küzdelem ellenére az énekes szervezete 2022. március 30-án feladta a harcot.

Nehéz szívvel tudatjuk, hogy Tom a mai napon családja körében békésen elhunyt. Megszakad a szívünk, Tom a világunk közepe volt, el sem tudjuk képzelni a világot a mindenkire átragadó mosolya és az energikus jelenléte nélkül. Igazán köszönjük a túláradó szeretetet és támogatást, arra kérünk benneteket, egyesüljünk annak érdekében, hogy Tom fénye továbbra is ragyogjon a gyermekei számára. Köszönjük azoknak, akik mindvégig támogatták a gondozását, egészen az utolsó pillanatig harcolt. Büszke vagyok rád

– olvasható a bejegyzésben. Kelsey-nek és Parkernek két gyermeke született, Aurelia kétéves, Bodhi egyéves most.

„Maxot, Jay-t, Sivát, Nathant és az egész Wanted-családot lesújtotta zenekari társunk, Tom Parker idő előtti elvesztése, aki ma délben békésen hunyt el családja és a bandatagok körében. Tom csodálatos férje volt Kelsey-nek, és csodálatos apja Aureliának és Bodhinak. A testvérünk volt, nem tudjuk szavakkal kifejezni azt a veszteséget és szomorúságot, amit érzünk. Mindig és örökké a szívünkben maradsz” – olvasható a The Wanted oldalán.

A brit–ír fiúbandát 2009-ben alapították a tagok. A csapat debütáló albuma 2010-ben jelent meg, s bár néhány év alatt igen nagy népszerűségre tettek szert, 2014-ben bejelentették, hogy szünetet tartanak. 2020-ban újraegyesülésről érkeztek hírek, 2021. szeptember 8-án pedig a tagok maguk közölték, hogy összeállnak, és novemberben érkezik a Most Wanted: The Greatest Hits című albumuk, amelyen régi és új dalok is szerepelnek. Emellett szeptember 20-án a csapat fellépett Tom Parker Inside My Head – The Concert elnevezésű jótékonysági estjén, amelynek bevételével a Stand Up to Cancer és a The National Brain Appeal nevű, rák ellen küzdő szervezeteket támogatták. A zenekart 2014 óta ezen a koncerten láthatta először a közönség – írja a The Guardian.

2021. október 13-án hét év után új dalt adott ki a csapat. A Rule the World című szám megjelenését követően november 12-én érkezett a már említett Most Wanted: The Greatest Hits album, amely egy másik, Colours című friss nótát is tartalmazott, illetve néhány újonnan rögzített akusztikus szerzeményt. A korong deluxe verziója tartalmazta az október 5-én megjelent karácsonyi dalukat is, amely az East 17 Stay Another Day című szerzeményének feldolgozása.

2022. március 3-án az ősszel kiadott album apropóján 12 állomásos turnéra indultak, a koncertsorozat Glasgow-ban startolt és Liverpoolban zárult március 17-én. A fellépéseken vendégként HRVY csatlakozott hozzájuk. A zenekar minden egyes jegy eladásából 1 fontot a The Brain Tumour Charity-nek adományozott.

Tom Parker egy héttel ezelőtt az Instagramján tudatta, hogy júliusban egy könyve is megjelenik.

Helló, a nevem Tom Parker, sokan úgy ismertek, mint a The Wanted ötösének egyik tagját, de én apa, férj, valakinek a fia is vagyok, és agydaganattal küzdök. A könyvem, ami júliusban érkezik, nem a halálról szól. Ez egy olyan könyv, ami az életről szól. Arról, hogy bármilyen szituációban megtaláljuk a reményt, és a lehető legjobb életet éld. Megmutatja, hogy lehet hited a reményben, és ha mersz álmodni, az azt jelenti, hogy az esélyek ellenére is folytathatod

– olvasható a közzétett videó mellett. Az énekes halála előtt két nappal jelentkezett utoljára a közösségi oldalán, akkor egy fotót osztott meg a The Wanted tagjaival. Annyit írt mellé:

Álomcsapat.