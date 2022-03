Egyre nagyobb pácban Will Smith, fegyelmi eljárást indított az akadémia

A színész hiába kért bocsánatot, és úszhatja meg Chris Rock rendőrségi feljelentését, mégis komolyan megütheti a bokáját a 94. Oscar-gálán kiosztott pofonja miatt, mivel az Amerikai Filmakadémia most fegyelmi eljárást indított ellene.

Azt ugyan már közvetlenül a gála után kijelentette az Oscar-díjat 1929 óta kiosztó Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia, hogy a 94. gálán Chris Rockot egy sokak által ízléstelennek tartott poén után felpofozó Will Smith tette ellentétes a szervezet alapelveivel, ami miatt most fegyelmi vizsgálat is indult az arany szobrocskával frissen elismert színész ellen.

Chris Rock ugyan nem kívánt egyelőre a hatóságokhoz fordulni az eset miatt, az ügyészség ennek ellenére elmarasztalhatja Smitht, aki a büntetőjogi felelősségre vonás mellett most szakmai megítélését is féltheti – írja a Variety.

A Kormányzótanács ma fegyelmi eljárást indított Smith ellen az akadémia magatartási normáinak megsértése miatt, ideértve a nem megfelelő fizikai érintkezést, a sértő vagy fenyegető magatartást, valamint az akadémia integritásának veszélyeztetését. Az akadémia magatartási normáival, valamint a kaliforniai törvényekkel összhangban Mr. Smitht legalább 15 nappal korábban értesítik a szavazás előtt. A soron következő, április 18-i elnökségi ülésen az akadémia bármilyen fegyelmi intézkedést foganatosíthat, amely magában foglalhatja a felfüggesztést, a kizárást vagy az Alapszabályban és a Magatartási Szabályzatban megengedett egyéb szankciókat is

– áll az akadémia közleményében.

A szervezet hírnevén is csorbát ejtő eset miatt a sértett Chris Rocktól is elnézést kért, ahogyan azért is, hogy nem lépett fel azonnal a történtek ellen már a helyszínen.

Mr. Smith fellépése mélyen megrázó, traumatikus esemény volt. Mr. Rock, elnézést kérünk a színpadunkon történtekért, és köszönjük az abban a pillanatban tanúsított kitartását. Elnézést kérünk jelöltjeinktől, vendégeinktől és nézőinktől is azért, ami az ünnepi esemény során történt. Szeretnénk tisztázni, hogy Smith urat felkérték, hogy hagyja el a ceremóniát a pofont követően, amit azonban megtagadott. Elismerjük, hogy kezelhettük volna másként is a helyzetet

– zárul a kiadott nyilatkozat.

Azt ugyan nem tudni, hogy a kizárás mellett milyen szankciókkal büntethetik a színészt, azonban akár az Oscar-díjat is elveszítheti a pofozkodás miatt.

(Borítókép: Chris Rock és Will Smith 2022. március 27-én. Fotó: Myung Chun / Los Angeles Times / Getty Images)