Ott támadja a színészeket a Bruce Willist is érintő afázia, ahol a legjobban fáj

A színész betegség miatti visszavonulása sokkolta az egész filmszakmát és a sztárvilágot is, pedig a beszédközpontot érintő afázia nem egyedül Bruce Willist érinti Hollywoodban. Ebben a betegségben szenved az agyvérzésen átesett Sharon Stone vagy Emilia Clarke is, de a legendás Kirk Douglas is megszenvedte a kór kellemetlen tüneteit. De lehet még valakiből színész, aki a betegségben szenved?

Mint arról az Index is beszámolt, egészségi állapotára való tekintettel visszavonul Hollywood egyik legnépszerűbb akciófigurája, Bruce Willis. A bejelentés sokkolta a filmszakmát és az egész sztárvilágot, támogatásáról több híresség is biztosította Willist. A Die Hard-filmek sztárja neurológiai rendellenességben, afáziában szenved, amely tulajdonképpen a beszéd képességét és annak megértésének zavarát jelenti.

De miért lehet az, hogy a filmszakmában többeket érintő, korábban a betegségről valló sztárok közül nem döntöttek a visszavonulás mellett, míg Willis azonnal elzárkózott a filmezéstől?

Az afázia mindazon beszédzavarokat jelöli, amelyek a beszédközpontot és annak összeköttetéseit érintik, azonban ezek mértéke egyénenként jelentősen eltérhet. A betegség hatással van a beszédre, annak megértésére, a képek jelentésének felismerésére, a különböző szavak megtalálására, de bizonyos esetekben az írás, olvasás és számolás is nehézséget okozhat az érintett betegnek.

A betegség kialakulásának első számú okozója az agyvérzés, amely során az agy azon része sérül, amely a beszédközpontért felel. A legtöbb érintettnél egy stroke-ot követően követően diagnosztizálják az afáziát. Ennek ellenére több különböző oka is lehet a kialakulásának, az agydaganatok, traumatikus agysérülések és különböző progresszív neurológiai betegségek (demencia, Alzheimer-kór) is előidézhetik. Az akut betegségek esetén az afázia sokkal gyorsabban terjed, emiatt hamarabb leépíti a beteget, míg daganat és demencia esetén ez a folyamat jóval lassabb.

Jelenleg négy fajtáját különbözteti meg a tudomány:

szenzomotoros

motoros

szemantikus

szintaktikai

A szenzomotoros afázia legfőbb tünete, hogy ép hallás mellett romlik az érintett beszédértési képessége, illetve folyamatos szó- és hangtévesztések jellemzik a kommunikációját. A motoros afáziánál a beteg a beszédszervi működése mellett a beszédkészségek érintettek; a szemantikus afázia esetében egyes szavak jelentése torzul, míg a szintaktikai fajtánál maga a mondatalkotás válik nem megfelelővé.

A betegségre ugyan konkrét gyógymód nem létezik, az afáziából való felépülés nem ritka. Természetesen ez nagyban függ az érintett korától, nemétől, a beszélt nyelv sajátosságaitól és a sérült terület nagyságától is. A beteg felépülésében fontos szerepet játszik a reorganizáció is, amelynek során az agy épen maradt területei átveszik a sérült részek funkciójának egyes részeit. Ez azonban csak akkor jöhet létre, ha az érintett kéregterületek egymás mellett helyezkednek el és nem túl nagy a sérülés kiterjedése.

Bruce Willis nem az egyetlen azonban Hollywoodban, aki a betegségben szenved, korábban a Golden Globe-díjas Sharon Stone és a Trónok harca című sorozattal népszerűvé vált Emilia Clarke is megküzdött vele.

Sharon Stone még 2001-ben kapott agyvérzést, miután agyi aneurizmát, azaz agyi értágulatot állapítottak meg nála. Stone agyvérzését követően az élete is kockán forgott, majd sokáig nem volt biztos, hogy a színésznő valaha járni tud majd, azonban hosszú rehabilitációt követően végül fizikailag sikeresen felépült az esetet után. Az agya azonban károsodást szenvedett, az agyvérzés következményeként afáziás lett, elveszítette fotografikus memóriáját, írni is újra kellett tanulnia.

Hónapokba telt, amíg újra elkezdtem érezni a bal lábam, és évekig tartott, amíg visszanyertem a látásom normálisan. Ez a helyzet olyan, mintha agykárosodást szenvedtem volna, meg kell tanulnom együtt élni vele

– nyilatkozta akkor a színésznő, aki a mai napig igyekszik felhívni a figyelmet az agyvérzés megelőzésének fontosságára.

A népszerű sorozat, a Trónok harca egyik főszereplője, Emilia Clarke szintén afáziával küzd, aki Stone-hoz hasonlóan agyvérzése óta szenved a betegség tünetei miatt. A színésznő a Trónok harca első évadának forgatását követően két stroke-on is átesett, korábban komoly fejfájásra panaszkodott. Az afázia tünetei az első agyvérzést követően jelentkeztek nála, a kórházban a saját nevét sem tudta elmondani az őt kérdező nővérnek.

A teljes nevem Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke, de nem emlékeztem rá, amikor ki akartam mondani. Ehelyett ostoba szavak potyogtak ki a számon, pánikba estem. Soha nem tapasztaltam még ilyen félelmet. Lejátszódott előttem az életem, hogy mi lesz akkor, ha ez így marad. Én egy színész vagyok, emlékeznem kell a soraimra. Most pedig még a nevemre sem tudtam visszaemlékezni

– számolt be akkor a New Yorker magazinnak állapotáról a színésznő.

Sokan talán nem tudják, hogy az 50-es és 60-as évek népszerű férfiszínésze, a 2020-ban, 103 éves korában elhunyt Kirk Douglas is ebben a betegségben szenvedett. Ugyan színészként az ő mindennapjainak is rendkívül fontos eleme volt a szövegelés, 1996-ban egy csapásra minden a feje tetejére állt. A már akkor sem fiatal, 80 esztendős Douglas ugyanis stroke-ot kapott, amely következtében nála is előkerült a beszédközpontot is érintő zavar.

A stroke-om átok és egyben áldás is volt számomra. Akkor rájöttem és megtanultam, hogy túl sok dolgot veszünk természetesnek az életben, még a beszédet is. Egy egészséges ember ahogyan gondolkodik, úgy beszél is. Egy agyvérzésen átesett ember agya ugyanúgy pörög, viszont a beszéd csak nagyon lassan reagál arra. Újra meg kell tanulnod használni a nyelved, az ajkaid, de még a fogaid is. Minden nap végzek beszédgyakorlatokat, és egyszer megkérdeztem a logopédusomat, hogy meddig kell még ezeket csinálnom, amire ő csak annyit felelt, hogy az életem végéig

– mesélte 2007-ben a színész.

A brit Monthy Pyton csapat tagjaként ismertté vált színész-komikus, író Terry Jonest sem kerülte el a betegség. A művész életét a frontotemporális demencia, másnéven fiatalkori demecia egyik típusa, a progresszív afázia keserítette meg, utolsó éveiben már rendkívüli nehézséget okozott neki a beszéd, emiatt a nyilvánosságot is kerülte.

A 2016-ban a brit filmakadémia díját nyerte el, amikor képviselője bejelentette, a színész hálás az elismerésért, de egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy megjelenjen a gálán.

Terryt elsődleges progresszív afáziával, a frontotemporális demencia egyik változatával diagnosztizálták. Ez a betegség befolyásolja a kommunikációs képességét, így többé nem tud interjút adni

– mondta akkor a 2020-ban elhunyt színész képviselője.

(Borítókép: Bruce Willis a színpadon a Comedy Central Roast című műsorában 2018. július 14-én. Fotó: Frederick M. Brown / Getty Images)