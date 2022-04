Bruce Willis minden ingatlanjától megszabadult, milliárdokat keresett

Ahogy arról beszámoltunk, Bruce Willis a napokban jelentette be, hogy felhagy a színészettel súlyosbodó afáziája miatt, amely a beszédképesség és -megértés zavarát jelenti. Mint kiderült, már hosszú évekkel ezelőtt is meggyűlt a bajuk a filmkészítőknek Willisszel, mivel meglehetősen nehéz volt így együtt forgatni vele. Legutóbbi filmjénél például szándékosan lerövidítették a szövegét, hogy ne kelljen annyi sort megjegyeznie. Sőt az sem elképzelhetetlen, hogy egy 2002-es forgatáson elszenvedett sérülés vezethetett odáig, hogy mára Willis ilyen állapotba került.

A legutóbbi információk szerint Willis nagyon is komolyan gondolta a visszavonulását, mivel minden létező ingatlanát eladta New Yorkban és azon kívül is. A döntése nagyon is észszerűnek tűnik, mivel ezeket a házakat pusztán azért tartotta fenn, hogy a forgatások alkalmával tudjon hol lakni. Ám az után, hogy bejelentette, felhagy a színészettel, okafogyottá vált a házak fenntartása – írja a Pagesix.

A hírek szerint Willis már egy ideje készült arra, hogy megszabadul házaitól, amelyek eladásából összesen közel 65 millió dollárt – 21,6 milliárd forintot – zsebelhetett be.

Ha azt nézzük, hogy az elmúlt években milyen ütemben adta el ingatlanainak nagy részét, akkor egyértelmű, hogy évek óta erre készült

– mondta a színész egyik közeli ismerőse, aki arról is beszámolt, hogy Willis sejtette, romló egészségi állapota miatt nem lesz képes annyi felkérést elvállalni, így nem is keres annyit.

Tudta, hogy végül nem lesz szüksége ennyi birtokra meg lakásra, hogy közöttük ingázzon, hanem biztonságos környezetben kell élnie a családjával körülvéve

– jelentette ki.

5 Galéria: Bruce Willis háza a Turks- és Caicos-szigeteken Fotó: Northfoto

Több ingatlannak is búcsút intettek

Willis és felesége, Emma Heming 2019 decemberében 7,66 millió dollárért adta el a New York állambeli Westchesterben lévő birtokát. A házaspár 4,34 millió dolláros veszteséget szenvedett el az ingatlaneladáson, miután a házat 2014-ben 12 millió dollárért vásárolták meg. A 836 négyzetméteres otthonban öt hálószoba és öt és fél fürdőszoba található, 13,56 hektáros telken.

Az egyetlen ok, amiért eladtuk, hogy túlságosan távol vagyunk a családunktól, ezért úgy döntöttünk, visszaköltözünk a nyugati partra

– nyilatkozta még akkor Willis, aki ezt követően 9,8 millió dollárért vett meg egy házat a kaliforniai Brentwoodban.

2018-ban a hat hálószobás, 557 négyzetméteres, Central Parknál található otthonuktól is megváltak, amelyért 17,75 millió dollárt kaptak. Willis ezt követen vásárolt egy jóval kisebb, 278 négyzetméteres lakást 7,9 millió dollárért a Lincoln Center közelében. 2018 őszén adta el az idahói Sun Valley-ben álló házát is 5,5 millió dollárért. Bár eredetileg 15 millió dollárt kért érte, ám végül „csak” 5,5 millióért kelt el, ami még így is rekordárnak számít.

Egy évre rá, 2019-ben újabb nehéz döntést hoztak meg, amikor a Turks- és Caicos-szigeteken álló luxusvillájuktól vettek búcsút. Az ingatlan – ami 27 millió dollárt hozott Willisnek és párjának – 1254 négyzetméteres, és található benne öt hálószoba, jógapavilon, medence, valamint két vendégház, amelyek mindegyikében három-három hálószoba van. Ám itt még nincs vége, 2021-ben egy olyan telket is eladott, ami szintén a Turks- és Caicos-szigeteken található, így újabb 6 millió dollárt zsebelt be.

(Borítókép: Bruce Willis 2014. augusztus 19-én. Fotó: Kevin Winter/Getty Images)