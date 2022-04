Will Smith elfogadta az ítéletet és lemondott

A friss Oscar-díjas lemondott tagságáról az amerikai filmakadémiánál, amit a szervezet el is fogadott.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy Will Smith egy online megbeszélésen vett részt az amerikai filmakadémiával, akik információk szerint közölték vele: következményei lesznek az Oscar-gálán mutatott viselkedésének.

Az 54 éves amerikai színész a díjátadón ugyanis felpofozta Chris Rockot, amiért az felesége, Jada Pinkett Smith betegségén élcelődött. Noha a történteken alaposan ledöbbentek a gála résztvevői, Will Smith később így is megkapta a legjobb színésznek járó Oscar-díjat a Richard király című filmben nyújtott alakításáért.

A Variety szerint a filmakadémiával folytatott megbeszélés nem is telt el esemény nélkül, mivel Will Smith lemondott akadémiai tagságáról, döntését pedig egy közleményben is megerősítette.

Visszaéltem az akadémia bizalmával, és megfosztottam más jelölteket és díjazottakat attól a lehetőségtől, hogy ünnepeljenek és ünnepeltessenek rendkívüli munkájukért. Ezért lemondok akadémiai tagságomról, és elfogadom az elnöki tanács ítéletét az esettel kapcsolatban

– fogalmazott a színész.

David Rubin, az akadémia elnöke később megerősítette, hogy elfogadták Will Smith lemondását, a fegyelmi eljárást pedig folytatják.