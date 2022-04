Will Smith ezt az útravalót kapta Denzel Washingtontól a pofonosztás után

Will Smith-t ketten is próbálták nyugtatni az Oscar-gálán, miután visszatért a helyére a színpadon Chris Rocknak lekevert pofon után.

Ahogy arról már beszámoltunk, nagy perpatvar alakult ki az idei Oscar-gálán, miután Will Smith magából kikelve felrongyolt a színpadra, majd egy óriásit lekevert Chris Rocknak. A standupos bűne az volt, hogy Smith felesége, Jada Pinkett Smith betegségével kezdett el viccelődni, ami különösen kiakasztotta a színészt. Ám Smith a pofonnál még nem állt meg, mivel miután újra elfoglalta helyét a közönség sorában, onnan kezdett el magyarázni Rocknak, aki valószínűleg még azóta is egy helyben pörög, akkora pofont kapott.

A színészt – aki Oscar-díjat is kapott a legjobb színész kategóriában – az ominózus esetet követően több híresség is megpróbálta lenyugtatni a közönség sorában. Köztük a már többszörös Oscar-nyertes Denzel Washington, valamint Tyler Perry, akiket szintén megdöbbentett, amit láttak. Nehéz volt eldönteni, hogy pusztán vicceltek vagy sem, bár a Smith arcán látható düh igen árulkodó volt.

A történtek után nem sokkal kapta meg Smith első Oscar-díját, majd a köszönőbeszédében egyből bocsánatot is kért a történtekért – ahogy azóta már több ízben is megtette –, továbbá azt is elárulta, mit mondott neki Denzel Washington azután, hogy Rock felpofozását követően lejött a színpadról.

A legszebb pillanataidban légy különösen óvatos, mert akkor próbál az ördög megkörnyékezni igazán

– mondta Denzel Washington a színésznek, bár kétségtelen, hogy ekkor már túl késő volt, mivel megtörtént a baj, ami Will Smith karrierét akár egy életre alááshatja.

(Independent)

(Borítókép: Angela Weiss / Afp)