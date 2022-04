Pál Tamás az utóbbi hónapokban egy balesettel kapcsolatban került be újra a köztudatba, ám hosszú utat tett meg, mióta legutóbb a tévében szerepelt. Jelenleg a TikTokon kezdett hódításba, ahol szinkronszínészként lopta be magát a filmrajongók szívébe.

Pál Tamás neve sokaknak ismerősen csenghet, miután sok évvel ezelőtt a TV2-n futó Megasztár tehetségkutatóban szerepelt. Pontosabban a második évadban, amelyben Caramel és Tóth Gabi is feltűnt, azonban ők tovább versenyben maradtak, Caramel pedig meg is nyerte a szériát. A 40 éves, jelenleg színészként és szinkronszínészként dolgozó Pál pedig egészen a nyolcadik helyig tudta felverekedni magát. Bár jelentkezett a műsor első évadára is, ám nem került be a válogatóba sem.

A színház egyébként már gyerekkorától kezdve az élete része volt. Ugyan a fiatalkora sok költözéssel telt, elvált szülők fiaként lakott többek között Fóton, Rákospalotán, Káposztásmegyeren, Újpalotán és Újpesten, a színházban és az éneklésben megtalálta önmagát. Kilencéves korában volt lehetősége először színpadra lépni, amikor Mikkamakkát alakította a Négyszögletű Kerek Erdő című iskolai darabban. Gimnazista korától kezdve a Színjáték- és Drámastúdióban csiszolta tovább tehetségét, ahova egy barátja javaslatára jelentkezett. A Földessy Margit vezette IBS Színpadon többek között a Szentivánéji álom, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, a Van, aki forrón szereti, a Hajmeresztő, A vád tanúja és a Fame című darabokban alakított. A stúdióban ismerte meg egyébként későbbi feleségét, Esztert is, akivel öt évig voltak házasok, egy gyermekük is született 2006-ban, ám 2009-ben végül elváltak útjaik.

Bár az éneklés valamivel később, 16 éves korában lett az élete része – a Crazy Café karaokeestjein énekelt, illetve egy középiskolában tanult hangképzést és zeneelméletet –, ebben is remekelt. A 2002-ben megrendezett LGT-fesztiválon a zenekar háttérénekese volt, és ezt követően is több ízben meghívást kapott Presser Gábortól, hogy csatlakozzon az együtteshez háttérénekesként.

Az országos ismertséget azonban a Megasztár második évada hozta meg számára, amely csak két évre rá, 2004 őszén kezdődött. A műsorban többek között olyan világsztárok slágereit énekelte, mint Tom Jones, a Green Day és George Michael. Ám az ötödik döntőn sajnos kiesett, ráadásul pont akkor, amikor a műsorban LGT-dalokat adott elő minden versenyző, pedig a múltját tekintve ő volt talán az, aki a leginkább otthonosan mozgott a magyar zenekar dalai terén.

A Megasztár végeztével is az éneklésben látta a jövőt, így 2005-ben debütált az Amit adhatok című lemeze, ami előkelő helyet foglalt el a rádiós toplistákon, illetve a Desperado A csillagokban járunk című albumánál is közreműködött. Legutóbb 2009-ben adott ki dalt DJ Váczyval karöltve, így született meg az Indulj már!, amely Pál énekesi karrierének, mondhatni, a végét jelentette, ám a színház tárt karokkal várta.

Visszajött a színház

Pál Tamás az elmúlt években már nem az énekesi pályán mozgott, hanem sokkal inkább a színházban próbálta megtalálni számításait. 2011-től a Veres 1 Színház társulatának tagja, ahol olyan színdarabokban bizonyított a közönség előtt eddig, mint a Ne most, drágám!, az Eltüsszentett birodalom, az Egérfogó, a Babaváró és a Csoportterápia. Jelenleg a Miss Daisy sofőrje és a Pletykafészek című darabokban játszik. A Veres 1 Színház mellett korábban szerepelt még Gödöllőn a Made in Hungária és a Légy jó mindhalálig, illetve Budapesten az RS9 Színházban a Dark Play és a Kéretik elégetni című előadásokban.

A színészek többségétől nem idegen, hogy a színház mellett szinkronizálással is foglalatoskodnak, ez Pál esetében sincs másképp. Fülsimogató, mély hangjára hamar felfigyeltek, és az utóbbi esztendőkben több tucat filmben, sorozatban lehetett hallani a hangját. Köztük A szépség és a szörnyeteg, a Lelki ismeretek, a Jégvarázs, a Baywatch, a többszörös Oscar-díjas Dűne, a Jóbarátok: Újra együtt, a Ne nézz fel! és A Tinder-csaló című filmekben.

2021 végén azonban sajnos nem a tehetségével hívta fel magára a figyelmet. Balesetet szenvedett Budapesten a IV. kerületi Árpád úton, ahol hat autó csapódott egymásba, amelyek egyike, amiben ő ült, fel is borult.

Egy karcolás nélkül úsztam meg a felborulást. Nekem jött a BMW-s padlógázzal, állítólag még sárgában, de nekem már zöld volt, felborított, és nekilökött még másik 4 autónak. Mentő bevitt, de nem volt semmi bajom, szóval jelentem, minden rendben

– írta akkor közösségi oldalán.

A TikTokon fedezték fel újra

A TikTok az egyik legnépszerűbb közösségi felületté nőtte ki magát az elmúlt években, ahol sok híresség szerencsét próbált már. Köztük Csonka András és Balázs Andi, akik szó szerint berobbantak a TikTokra, ők előszeretettel tátognak rá olyan Mónika show-s jelenetekre, amelyeket aligha kell bemutatni bárkinek is. Mellettük azonban Pál Tamás is felfedezte magának a platformot, vagy éppen a közösségi oldal őt, ám ő főképp olyan tartalmakat gyárt, amelyek a szinkronizálásához köthetők. Volt már magyar hangja többek között Johnny Deppnek, Brandon Routhnak, Nicolas Cage-nek és Michael Urie-nak is.

Sőt nemcsak azon filmes szinkronok elkészítésének kulisszatitkait mutatja meg követőinek, amelyekhez ő is kölcsönzi a hangját, hanem rajongói kérésére a legikonikusabb színészekkel, szinkronhangokkal is készít videót.

Beszélgetett már többek között Kökényessy Ágival (Jennifer Aniston és Reese Witherspoon magyar hangja), Pásztor Erzsivel, Forgács Gáborral, Pikali Gerdával (Mila Kunis magyar hangja), Rajkai Zoltánnal (Bradley Cooper és Mark Ruffalo magyar hangja), Stohl Andrással (Woody Harrelson, Matt Damon, Hugh Grant és Brad Pitt magyar hangja), illetve Hevér Gáborral (Leonardo DiCaprio magyar hangja).

Pál Tamás tartalmai jól láthatóan elérték azt a célközönséget, amely érdeklődik a szinkronizálás, illetve a színház világa iránt. Legalábbis erről árulkodik az igen impozáns, több mint 187 ezres követőbázisa a TikTokon. A művész azonban oktatóként az elmúlt évek alatt összegyűjtött tudását a Talent Stúdióban is kamatoztatja, amely olyan fiatalok útját egyengeti, akik egy nap szeretnének hasonlóan legendás szinkronhanggá válni, akárcsak Pál Tamás.