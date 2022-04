A Sztárban Sztár győztese, Vavra Bence megríkatta Lékai-Kiss Ramónát

Végéhez érkezett a Sztárban Sztár nyolcadik évada. A döntőben volt sok nevetés és sírás, és ahogy az lenni szokott, a már kiesett versenyzők is visszalátogattak a műsorba. Az Index olvasói jól tippeltek, a szériát a nézők szavazatai alapján Vavra Bence nyerte, ő lett Magyarország legsokoldalúbb előadója.

Remek heteket tudhatunk magunk mögött, az Index a stúdióban követte végig a TV2 Sztárban Sztár című show-műsorának adásait, amelyekről rendre be is számoltunk, nem kímélve a zsűrit és a versenyben szereplő előadókat. Voltak egészen élvezhető estek, illetve olyan produkciók, amelyektől nekünk is leesett az állunk, de akadt néhány, amin azért rendesen felszisszentünk. Egy pillanatra sem felejtettük el persze, hogy szórakoztató műsorról van szó, ami akkor éri el a célját, ha a nézőket a képernyők előtt tartja – ehhez pedig csillogás kell, humor, és esetenként drámai elemek, amelyeket így visszatekintve azért többnyire jól alkalmaztak a műsorgyártók.

Szerencsére a zsűri is inkább volt szórakoztató, mint unalmas, jól lecsapták egymás között a poénokat, a párbeszédek gördülékenységéhez pedig a házigazda Till Attila is nagyban hozzájárult. Már kérdés, hogy az értékelésük mekkora arányban tartalmazott szakmai észrevételeket – láthatóan törekedtek rá, hogy efelé billenjen a mérleg nyelve, de a pontozásuk sokszor mégsem tükrözte az elhangzottakat, és végül eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen semmit sem tükrözött. De a döntőben ezzel már nem volt probléma, hiszen itt csak véleményezniük kellett és élvezni a színpadra vitt produkciókat.

Ezúttal nem a „kígyók kígyóztak”, hanem Tilla: a műsorvezető olyan szerelésben jelent meg, ami első blikkre valamiféle anakondabőrre emlékeztetett, persze volt, aki szerint inkább parkettára hajazott a mintázata – amúgy egész jól festett benne. Papp Szabi elmondása szerint leette magát, Lékai-Kiss Ramóna hattyúnak öltözött, amit aztán Kökény Attila mintha kicsit elirigyelt volna tőle, Makranczi Zalán lila felsőjéről pedig Tilla megállapította, hogy egy korábbi adásban pont ilyen nadrágban volt.

A ruhatár elemzését kimerítve érkeztek a döntős produkciók. Szekeres Adrien a fiatal Michael Jacksont formálta meg, a kapott egyveleget szépen el is énekelte, ám maga a produkció még nyomokban sem igazán tartalmazott nemhogy fiatal, semmiféle Michael Jacksont. A zsűri persze el volt ájulva tőle, mondjuk ezen az estén pontosan ennyi dolguk volt. Seal bőrébe bújva Ember Márk viszont most kifejezetten jól szerepelt. Úgy tűnik, ezek a lágyabb, nagyobb ívű dalok sokkal jobban fekszenek neki, ráadásul a koreográfia is nagyon ötletesre sikeredett.

Itt jegyeznénk meg, amit talán eddig még nem említettünk, hogy a produkcióban szereplő táncosok elképesztő teljesítményt nyújtanak, hiszen minden egyes versenyzővel újra színpadra állna, ami azt jelenti, hogy egy csomó koreográfiát be kell betanulniuk az egyes adásokra, és azokat hiba nélkül hozni. Tényleg nagy tapsot érdemelnek.

Marics Peti érkezett harmadiknak a színpadra. A ValMar duó énekese Charlie-t formálta meg, és hát valami egészen elképesztőt alakított. Az egyedi adottságai alapján persze sejthető volt, hogy remekül hozza majd hangban a feladatot, de hogy ennyire képes lesz azonosulni a szereppel, azt nem gondoltuk volna. A zsűri el volt ragadtatva a látottaktól, Lékai-Kiss Ramóna az asztalon állva tapsolt, miközben Marics Peti könnyekig hatódva hallgatta az értékelést, mert mint kiderült, személyesen is megérintette, hogy Charlie-tól kell előadnia.

Marics után Vavra Bence következett, aki az Oscar- és Golden Globe-díjas James Bond betétdalt énekelve, Sam Smith bőrébe bújt a döntős produkcióban. A nagyívű szerzemény tökéletesen alkalmas volt arra, hogy az énekes megmutassa, mennyire jól tud játszani a hangjával, mindemellett pedig olyannyira azonosult a megformált karakterrel, hogy pár perc alatt is képes volt érzelmeket kiváltani a jelenlévőkből: Lékai-Kiss Ramóna konkrétan sírva fakadt.

Én azt gondolom, hogy egy produkció attól tud tökéletessé válni, hogy nemcsak a hangokról szól, hanem arról szól, hogy megérintesz egy másik embert, és előhozol belőle egy olyan emléket, amire örökké akar emlékezni. És te most ezt tetted velem, és hálásan köszönöm

– mondta elcsukló hangon a tévés.

Az egyéni produkciók után a duettek következtek, Szekeres Adrienn Oroszlán Szonját alakítva Wolf Katival, Ember Márk Patkó Béla Kiki szerepében Vincze Lillával, Marics Peti Berkes Olivér bőrébe bújva Tóth Andival, Vavra Bence pedig Kökény Attilaként Zsédával állt színpadra. Azt mindenképp ki kell emelni, hogy Vincze Lilla elképesztő formában van, mintha megállt volna nála az idő, és a hangja is pont ugyanolyan, mint amikor először énekelte el a Júlia nem akar a földön járni című slágert.

A páros alakítások egyébként mind nagyon rendben voltak, ami kicsit ízléstelennek hatott, hogy a zsűri azon kezdett el rugózni, hogy Marics Peti és Tóth Andi között akár alakulhatna is valami, amivel – amellett, hogy nagyon erőltetett a dolog – totál zavarba hozták az énekest, aki speciel nem azért áll ott, hogy a magánéletében vájkáljanak. Mondjuk az utóbbi időben több olyan miniinterjú is szembejött a neten, amelyben az előadók képességei helyett a privát életükben kutakodnak – ki van egyedül, ki nem, és miért –, az ilyen kérdésekkel pedig simán bevihetik az erdőbe azokat, akiknek még nincs akkora rutinjuk abban, hogy a kellemetlenkedést elhárítsák.

Az egyéni produkciók és a duettek mellett egy-egy dal erejéig a már kiesett versenyzők is visszatértek, a férfiak a Fresh, a női előadók pedig a Picasso Branch együttest idézték meg. DR BRS, Varga Viktor és Heinz Gábor Biga is ellátogatott a műsorba, ők a Pepe főcímdalát hozták el.

Az adás végén aztán két körös szavazással először kipörgették a döntősök közül negyedikként Ember Márkot, majd Tilla kihirdette a bronz érmest, aki Szekeres Adrienn lett. Néhány reklám után végre kiderült, hogy a második helyezett Marics Peti,

Magyarország legsokoldalúbb előadójának pedig Vavra Bencét választotta a közönség.

Az Index olvasói tehát a múltheti szavazásnál jól tippeltek, a helyezések:

Vavra Bence Marics Peti Szekeres Adrien Ember Márk

Köszönjük, hogy velünk együtt követték végig hétről hétre az adásokat. Ebben a show-műsor szegény időszakban nekünk is felüdülés volt vasárnaponként egy ilyen programmal kikapcsolódni. Reméljük, a nyári szünet után változik a helyzet, és a szórakoztató produkciókat kicsit megtolják a csatornák. Addig is hallgassanak sok zenét, kövessék a karrierjét azoknak, akiket megismertek és megszerettek a műsorban. Marics Peti és Valkusz Milán például pont vasárnap jött ki egy új klipes dallal, amiről az Indexen is hírt adtunk. Vétek róla lemaradni, mert láthatóan szépen hasít a YouTube-on. Ha mégis elszalasztotta, íme:

