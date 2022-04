Az Evan Rachel Wood és Marilyn Manson halálra ítélt szerelmének történetét feldolgozó sorozat az elmúlt hetekben látott napvilágot, amelyben a Westworld színésznője őszintén számol be arról, hogyan is bánt vele a zenész. Komolyak a vádak.

Ahogy arról a korábbiakban már több ízben is beszámoltunk, Marilyn Manson, azaz Brian Warner egy szempillantás alatt vált kegyvesztetté a zenésztársadalomban. Köszönhetően annak, hogy a Westworld szereplője, Evan Rachel Wood – akivel évekig voltak egy pár – fizikális, mentális és szexuális bántalmazással vádolta őt. Miután a színésznő a nyilvánosság elé állt történetével, több nő is jelentkezett, akik hasonló tapasztalatokkal rendelkeztek Mansont illetően. Egyikük, Esmé Bianco még képeket is megosztott arról, hogy bánt el vele az énekes, sőt azt is kijelentette, hogy kínozta őt. A zenészt vádló nők többek között arról számoltak be, hogy Manson szívesen kötözte meg, verte, éheztette, vagdosta össze, égette meg és erőszakolta meg áldozatait. Sőt, egykori alkalmazottja arról nyilatkozott, hogy az énekes szó szerint felkínálta őt, hogy üzlettársai szexeljenek vele.

Hogy pontosan milyen megpróbáltatásokon kellett keresztül mennie Evan Rachel Woodnak, arra egy március közepén az HBO Maxon megjelent sorozat, a Phoenix Rising igyekezett választ adni. A kétrészes dokumentumfilmben a színésznő mellett felszólaltak a szülei és a bátyja is, akik mind visszaemlékeztek arra a négy és fél évre, amikor Manson és Wood még egy párt alkottak. A színésznő egy naplót is vezetett, amelyben nem egy jel mutatkozott arra, mennyire elveszett volt ebben az időszakban.

Mint kiderült, Woodot mindamellett, hogy művészcsaládba született, mivel édesapja, illetve a testvére is színészettel foglalkozik, már gyerekkorától kezdve erőszak vette körbe. Ez annak volt köszönhető, hogy szülei nem jöttek ki jól egymással, így nagy volt a feszültség otthon, aminek Wood és testvére látta kárát.

Már nagyon kis gyerekként erőszaknak voltam szemtanúja az otthonomban. Gyerekkoromban bizony elvertek, egyszer-kétszer arcul is ütöttek

– emlékezett vissza Wood.

A szülők állandó veszekedésének pedig végül válás lett a vége, így a testvérek elszakadtak egymástól, mivel Wood az édesanyjával együtt Los Angeles-be költözött, míg testvére az édesapjával maradt Észak-Karolinában. Woodék soha többé nem mentek vissza.

Amikor elmentünk, megismertem apám másik oldalát, ami megrémített, eszelős hívásokat kaptunk tőle

– magyarázta a színésznő, akinek annyira megsérült a viszonya édesapjával, hogy 18 éves koráig kerülte őt.

A Los Angeles-be való költözésükkel kapcsolatban ugyanakkor azt is kiemelte, hogy rendkívül nehéz időszak volt mind neki, mind édesanyjának. Mint mondta, újra kellett kezdeniük mindent. Az igazán átütő sikert a 2003-as Tizenhárom című film hozta meg a számára, aminek köszönhetően sikerült egész Hollywood figyelmét felhívnia magára. Filmes felkérésekkel bombázták őt, még Golden Globe-díjra is jelölték. Bár a sorozatban igencsak vitatta, hogy ugyan akkor még csak 14 éves volt, ám a film kedvéért mégis hajlandó volt csókolózni egy nála sokkal idősebb, 23 éves fiúval – kérdéses, mennyire volt etikus a filmkészítők részéről ezt nemcsak elvárni, hanem hagyni. A Tizenhárom után is inkább olyan alkotásokban kapott szerepet, amelyekben felnőttet kellett játszania, holott még csak egy tini volt.

A szériában azt is kifejtette, hogy semmilyen útmutatást nem kapott a szexről, és saját magát világosította fel, amikor 12 évesen felfedezett egy régi pornómagazint a földön heverve az utcán, amelyet lábbal kinyitott. Mint megjegyezte, azt sem tudta, hogy teremtsen kapcsolatot az emberekkel, mivel teljesen be volt zárkózva. Bár sejtette, hogy biszexuális, ám nem érezte biztonságosnak, hogy ezt elmondja a szüleinek.

Jött Marilyn Manson

Wood és Manson még 2006-ban futottak össze először Los Angelesben egy szórakozóhelynél. A színésznő elmondása szerint Manson egyből felhívta magára a figyelmet, mivel csillogó, arany zakóban jelent meg. Az akkor már hírességnek számító Woodhoz volt is egy-két szava:

Ne bukj el

– súgta oda Manson neki, mire Wood azt felelte, hogy nem fog.

Azonban itt még nem volt vége, mivel az énekes nem sokkal később visszatért a színésznőhöz és barátaihoz. Manson méltatta őt a Tizenhárom című filmmel kapcsolatban, illetve arról beszélt, van egy terve, amiről beszélni szeretne vele, így elkérte az email címét. Wood elmondása szerint ekkor egyáltalán nem úgy tekintett Mansonra, mint egy lehetséges partner, mivel ekkor mindkettejüknek már volt valakije, illetve nem is tetszett neki.

A színésznő hozzátette, elkezdtek levelezni és gyorsan jó barátok lettek, egyre több közös pontot találtak. Sőt, az is kifejezetten jó érzéssel töltötte el, hogy egy akkora sztár, mint Manson lát benne valamit, amit senki más. Olyan közeli viszonyba kerültek, hogy Wood még a párkapcsolata nehézségeiről is beszámolt a zenésznek, aki mint az a későbbiekben kiderült, ezzel vissza is élt, és igyekezett szétválasztani őket.

Nem tudtam, milyen zsákmánynak lenni, ha vadásznak rám

– mondta Wood, akivel édesanyja is egyet tudott érteni. Ő igazi ragadozóként írta le Mansont, aki hónapokon át vadászott a lányára.

A Westworld színésznője arról is említést tett, hogy gyakran átment Mansonhoz dolgozni a Phantasmagoria című filmen, amiben Wood játszott volna, azonban sosem valósult meg ez a projekt. Az együtt töltött idejük alatt így főképp csak abszintot ittak és művészetről beszéltek.

Ideje volt elindulnom és ő a két karjával átölelt, azt mondta: 'Hiányozni fogsz nekem'. Én azt feleltem: 'Te is hiányozni fogsz'. És mire kimondtam volna, hogy fogsz, megcsókolt. Egyszerűen ledugta a nyelvét a torkomon. Azt hiszem, sokkot kaptam

– emlékezett vissza Wood, aki ekkor még csak 18 éves volt, ráadásul volt egy barátja, míg a 37 éves Mansonnak egy felesége.

Olyan volt, mintha egy Isten csókolt volna meg

– magyarázta a sorozatban, illetve hozzátette, félt attól, hogyha nemet mond, akkor nem lesznek barátok többé. Bár ekkor még nem feküdtek le egymással, de a színésznő visszaemlékezése szerint annyira elfajultak a dolgok, hogy a végén Manson már rajta feküdt.

Undorodtam magamtól, és még csak nem is vonzódtam hozzá igazán. Ez volt az első alkalom, hogy egy férfi megcsókolt

– fejtette ki.

Szerelemből bántalmazás

Az első csókjukat követően Manson rendszeresen szerelmes üzenetekkel kezdte el bombázni Woodot:

Olyan fontos vagy nekem, hogy meg akarlak ütni

– közölte az énekes, akinek 2007 januárjában az az ötlet is kipattant a fejéből, mi lenne, ha egymás keresztnevének kezdőbetűjét belekarcolnak, illetve égetnék a bőrükbe.

Így került egy 'M' betű Wood bőrére, ezzel is mutatva, hogy Manson tulajdona. Ez a sebhely jelenleg is itt található, ám Wood szeretné már eltávolíttatni. (Eddig valószínűleg azért nem tette meg, mivel a Manson ellen indított eljárás egyik nyilvánvaló bizonyítéka.) Mint azt a színésznő kiemelte, teljesen beszippantotta őt az énekes kultusza, illetve csábító volt neki, hogy Manson ennyire szabadon él. Sőt, örült annak, hogy végre megérti őt valaki. Wood édesanyja azonban nagyon aggódott lánya miatt, el is távolodtak egymástól, amit Manson kihasznált. Úgy próbálta meg manipulálni őt, hogy teljesen elszigetelte a családjától és a barátaitól. Azt is elhitette vele, hogy túlságosan függ az anyjától, aki egyben a menedzsere is volt, és a bántalmazásokat szerelemnek álcázta. Ezzel az volt a célja, hogy Wood rajta kívül senkivel ne beszéljen.

Wood durva bántalmazást szenvedett el a zenész Heart-Shaped Glasses című dalának klipforgatásán is, amin az édesanyja nem is akarta, hogy részt vegyen. Az anya a volt férjétől szerzett tudomást a történtekről, akinek egy forgatáson mesélte el valaki, hogy Manson abszintot meg mindenféle mást adtak a klipben szereplő lánynak, akit így olyan dolgokra is rá tudtak venni, amik nem voltak benne a forgatókönyvben.

Szimulált szexjelenetről volt szó, de amikor elkezdtek forogni a kamerák, ő kezdett belém hatolni

– emlékezett vissza Wood, aki egy traumaként élte meg a forgatást, és undorítónak érezte magát. Sőt, elmondása szerint a stábtagok is nagyon kényelmetlenül érezték magukat, mivel nem tudták, hogy mit tegyenek

Megerőszakoltak a kamerák előtt

– jegyezte meg, illetve azt is megemlítette, Manson arra utasította, mondja azt a sajtónak, hogy minden rendben van a kapcsolatukkal.

Wood arról is beszámolt, hogy akkora kezdte őt egyre jobban elszigetelni a szeretteitől, amikor elvitte őt magával egy turnéra. Ekkor erőszakoskodott vele először. Mint kifejtette, valami gond volt Manson torkával, ezért az orvos fájdalomcsillapítót írt fel neki, de ő majdnem az egész üveggel megitta.

Ültünk a buszon a koncert után és ő azt se tudta, hol van. Kezdtem megijedni, mert erőszakos lett és mindenfélét hajigált

– magyarázta a színésznő.

Hozzátette, a szervezők egyike sem lépett közbe. Még akkor sem, amikor Manson a szállodához érve megragadta őt, majd beráncigálta a szállodába. A zenész ezt követően rombolni kezdett a szobában, ordítozott, amit az egyik stábtag is végignézett, de nem tett semmit, csak becsukta az ajtót maga mögött, és távozott.

Teljesen megváltozott

A kapcsolatuk 2007-ben vált közismertté, azonban a sajtó szétszedte Woodot a Heart-Shaped Glasses című klip miatt, k*rvának és szégyentelennek nevezték. Akkor volt 19 éves, és elmondása szerint azt érezte, hogy élvonalbeli színésznőből jelentősen lecsúszott. Bár ezzel Manson mit sem törődött, mivel ő kifejezetten élvezte, hogy ilyen helyzetbe került, és egyre jobban függ tőle. Rendszeresen megfigyelte, illetve másokkal is megfigyeltette, belépett az email fiókjába, illetve a közösségi oldalait is ellenőrizgette.

A sorozatban levetítettek egy 2008-as videót is, amit még Wood készített. A felvételen azt kérdezte Mansontól, ki küldött üzenetet neki, mire a zenész úgy felelt: „Neked vagy nekem?”. Azonban mivel válasz nem érkezett, ezt vágta hozzá a színésznőhöz:

Válaszolj a picsába, vagy kinyírlak!

A helyzet akkor durvult el igazán, amikor Manson bandájába visszatért Twiggy Ramirez, aki az együttes alapító tagja volt. Wood elmondása szerint a zenész egy éjszaka alatt megváltozott, mintha vissza akarta volna hozni a régi időket.

A lényeg a teljes kicsapongás volt, lányok kínzása. Jókora adagban kábítószer és fájdalmas rituálék

– jelentette ki Wood, aki Mansonnal együtt elköltözött, ám az új házban teljesen elszigetelődött, itt kezdődtek a kínzások is, amelyekkel igyekezett teljesen megtörni őt.

A színésznő kifejtette, a zenésznek tetszett, amikor olyan állapotba került az alvásmegvonás által, hogy szinte bármit hajlandó volt megtenni, vissza is élt ezzel a helyzettel. Wood meggyőződése, hogy ekkor metamfetamint kevert a drogba, amit fogyasztottak, mivel nagyon erősnek érezte, folyton vérzett az orra és hegek jelentek meg szerte a testén.

Egyre betegebb lettem, minden nap hánytam. Nem tudtam felkelni az ágyból, és ő nem tett semmit, nem érdekelte. Csak azt akarta, hogy ott legyek, ekkor szokott rá, hogy megerőszakoljon álmomban

– magyarázta Wood, akinek különböző tablettákat is adott Manson, hogy jobban tudjon aludni, ám azoktól teljesen kidőlt. Volt, hogy felébredt arra, amint az énekes megerőszakolja, de inkább azt tettette, hogy alszik, és várta, hogy befejezze.

Kezdtem ráébredni, ha ott maradok meghalok

– jelentette ki a színésznő.

Fotó: Northfoto Marilyn Manson és Evan Rachel Wood 2007-ben

Szakítottak, de mégse

Woodnak egyszer lehetősége nyílt arra, hogy ott hagyja Mansont, amikor a bátyja épp náluk volt. A színésznő megcsúszott a lépcsőn, beverte a fejét, de a zenészt egyáltalán nem érdekelte, hogy megsérült, inkább elment az egyik barátjával egy barkácsboltba. Wood testvére ekkor érzékelte, hogy valami nincs rendben, így Woodot elvitték onnan, az apjához költözött, akivel sikerült rendeznie a viszonyát. Bár amiatt rosszul érezte magát, hogy belekeverte a családját ebbe a zűrbe. Manson viszont nem állt le és Wood édesanyját kezdte zaklatni telefonon.

158-szor hívott és minden alkalommal megvágta magát, amikor nem vettem fel. Azt mondta, megöli magát

– mondta Wood, aki ezt követően újra visszament Mansonhoz a házába, hogy elvágja a szálakat, ám brutálisan megkínozta. Egy térdeplő fogadta a hálószoba közepén, amihez odakötözte őt és ütlegelni kezdte egy korbáccsal.

Egy náci korbácsa volt, horogkereszt volt rajta, mert én zsidó vagyok. Hozzákötözött a térdeplőhöz, és csak ütött. Azt mondta, mindig ugyanoda fog ütni, hogy még jobban fájjon

– emlékezett vissza a színésznő, akinek sebeit egy pálcával is ütni kezdte, ami annyira fájt neki, hogy kettétörte a térdeplőt. Wood csak úgy tudta megállítani, hogy könyörögni kezdett neki, mire Manson azt felelte, legalább márt érti, miért tette.

Felvágta a kezét, és meg kellett innom a vérét. Aztán megvágott engem, és itta az enyémet

– idézte fel a brutális bántalmazást követő perceket. Bár állítása szerint egy tudathasadásos állapotba került akkor, még annak ellenére sem tudott reagálni, hogy nagyon fájt neki.

Wood el akarta hitetni vele, hogy az ő oldalán áll, így újra összejött Mansonnal. Bár számtalanszor el akarta hagyni, de végül újra visszament hozzá. Épp a Mildred Pierce című sorozatot forgatta, amikor kiderült, hogy terhes. Mint kifejtette, az énekesnek már a kezdetektől fogva baja volt azzal, milyen fogamzásgátlót használ, mondhatni nem is akarta, hogy fogamzásgátlót szedjen. Manson ugyanakkor nem használt óvszert, és sok szexet igényelt, amire Wood elmondása szerint lehetetlen lett volna nemet mondania, de próbálta elkerülni a terhességet, ahogy csak tudta.

Terhessége miatt abortuszon is átesett, ám Mansont nem igazán érdekelte az a trauma, amin keresztül kellett mennie emiatt. Hazaérkezésük után már arra utasította Woodot, hogy főzzön vacsorát.

Ekkor kezdtem öngyilkosságra gondolni. Aggódtam, hogy meg fogom ölni magamat

– fejtette ki Wood, aki ezután újra elhagyta az énekest, és megpróbált öngyilkos lenni.

A színésznő véletlen rossz turnébuszra szállt fel, nagyon sok drogot fogyasztott. Majd amikor a busszal Sacramentóba jutott, leszállt és azt érezte, nem bírja tovább. A fürdőbe menet széttört egy üveget a padlón, majd a szilánkkal kezdte el vagdosni a csuklóját, ahogy csak bírta, ám a vérzés előbb-utóbb abbamaradt. Wood elmondása szerint ekkor azt érezte, mintha újjászületett volna. Végül felhívta az édesanyját, majd egy kórházban kötött ki, mentális kezelésre is elment.

Bár Manson ezt követően sem hagyta békén, azzal fenyegette, hogy megöli, így a köztük lévő viszony egyre inkább kezdett elmérgesedni. Woodnak mondhatni az abortusz volt az utolsó csepp a pohárban. Kapcsolatuknak végül az vetett véget, hogy a színésznő elment a Hatalom árnyékában című film forgatására. Ugyan Manson egyszer felhívta őt és kiabálni kezdett vele, ám Wood új telefonszámot kért, így teljesen megszűnt a kapcsolat közöttük. Éveken át nem is találkoztak egymással.

A Mansonnal való szakítását követően Wood visszament korábbi párjához, Jamie-hez, ám poszttraumás tünetei lettek, éjszaka rohamok gyötörték és krónikus fájdalmat érzett. Ugyan elkezdett terápiára járni, hogy megmentse párkapcsolatát, egy közös gyermekük is született, ám végül mégis szakítottak. A színésznőnek néhány rövidebb kapcsolata is akadt, ám a korábbi évek gyötrelmein nem tudta túltenni magát, traumaterápiára szorult.

Sosem beszélt a gyerekkoráról

A színésznő elmondása szerint különösen furcsának találta, hogy Manson soha nem mesélt neki semmit a gyerekkoráról. Mint arról beszámolt, amikor megismerte a zenész szüleit, már látta, mekkora szakadék van köztük, az anyja ráadásul mentális beteg volt. Amikor még fiatalabb volt, az apja övvel verte Mansont, míg az anyja azt próbálta elhitetni vele, hogy betegebb nála.

Nem tudom, mi történt, de valami bekattant nála, és mélységesen gyűlöli a nőket

– mondta a színésznő, aki szerint a zenésznek különböző személyiségei vannak.

Manson korábban megjelent könyvéből egyébként több minden is kiderül azzal kapcsolatban, milyen viszonyban állt a szüleivel. Egy alkalommal például az anyja arcába vágott egy üveget, megütötte, leköpte, majd fojtogatni kezdte, és még az sem zavarta, hogy sírni kezdett, mivel egyáltalán nem sajnálta. Az énekes a kötetben igazi nyápic gyereknek nevezte magát, akinek nem voltak barátai az iskolában. Csak ült a padban és zsebkéssel vagdosta magát. Sőt, azt is kifejtette, hogy egy érzelmi nyomorék szörnnyé vált, ám abban nem volt biztos, hogy ez tetszik-e nek, de akkorra már késő volt.

Őszintén nem tudom, kicsoda Brian Warner. Azt hiszem, ő már rég meghalt

– jegyezte meg Wood.

A színésznő elmondása szerint Manson rajongott Hitlerért, mivel ő el tudta érni, amit akart, ahogy követői is szép számmal akadtak. A zenész úgy tartotta, hogy a náci vezető volt az első rocksztár. Sőt, kigúnyolta Woodot, amiért zsidó az anyja, náci jelképeket tetováltatott, illetve egy alkalommal az ágya mellé felírta a falra, hogy: "Minden zsidót meg kell ölni".

Ezután jött a java

Wood elmondása szerint ekkor még nem ismerte fel, hogy tulajdonképpen kapcsolati erőszak áldozata lett. Azt pedig csak évekkel később, a 2016-os amerikai választások után döntötte el, hogy a nyilvánosság elé áll a történetével. Tanúvallomást is tett a kongresszus előtt, amelyen szexuális erőszak túlélői vettek részt, és egy törvénymódosító javaslatot tettek. A többi nő történet hallgatva pedig Wood magára ismert.

Mintha megtudtam volna, hogy egy sorozatgyilkossal jártam

– fejtette ki a színésznő.

A törvénymódosító javaslatuk arra irányult, hogy a szexuális erőszakban érintettek bizonyítékainak elévülési idejét tolják ki. Wood és egy másik túlélő ugyanis megkerestek egy ügyvédet, aki figyelmeztette őket arra, hogy a bizonyítékaik az elévülési időn kívül esnek, így ha Mansont el is ítélek az ellene felhozott vádpontok alapján, akkor is maximum három évre kerülhet rács mögé. Így meg kellett változtatniuk a törvényt, a törvényhozókkal együttműködve pedig háromról hét-tíz évre tolták volna ki az elévülési időt.

Wood a bíróságon elmondta, Manson súlyos drog- és alkoholproblémákat rejtegetett előle, illetve elszigetelte a szeretteitől. Hozzátette, állandó féltékenységi rohamok törtek rá, ilyenkor tört-zúzott az otthonukban.

Engem bezárt egy szobába és fenyegetett. Mire felismertem, milyen helyzetbe kerültem, csapdában voltam és az életemet féltettem. Éheztetéssel, alvásmegvonással az életemet fenyegetve tört meg. Néha fegyverrel, amik miatt pánikrohamaim voltak, nem kaptam levegőt, folyamatosan remegtem. Néha nem hagyott aludni. Félelmet, fájdalmat okozott nekem, kínzott és megalázott. Nem volt erőm, hogy megállítsam

– vallotta be a kongresszus előtt a színésznő, aki arról is beszámolt, hogy Manson a bántalmazásokat videóra is vette. Wood állítása szerint az énekes azzal fenyegette őt, hogy megöli őt és a barátait is. Mint monda, éveket vett el az életéből, mivel félt erről bárkinek is beszélni.

Wood a tanúvallomása után öntudatlan állapotba került, így szinte azt sem tudta, mi történik körülötte. Bár a tervezetet végül megszavazták, így az elévülési idő tíz év lett volna, ám mire a bizottság elé került, már három-öt évre csökkent. A színésznő kiemelte, egyáltalán nem fogja boldogítani az, ha Mansont felelősségre vonják, mivel ez nem egy bosszú a részéről.

Ő már így is tönkrement. Az az ember nem ember már

– tette hozzá.

A színésznő tanúvallomását követően sokan összerakták a képet, hogy a bántalmazások okozója, amelyekről beszámolt, Marilyn Manson, akinek több rajongója is halálosan megfenyegette Woodot.

Újabb szemtanú jelentkezett

Manson egykori asszisztense, Dan Gleray 2020 szeptemberében állt ki a nyilvánosság elé, hogy elmondja azon áldozatok, akik az énekest vádolják, nem hazudnak. A Twitter-oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben beszámolt arról, hogy mindennek szem-és fültanúja volt. Mint írta, Manson mentálisan és fizikailag is agresszív, illetve kábítószerfüggő. Ez volt az első alkalom, hogy valaki kiállt a szexuális zaklatás áldozataivá váló nők mellett.

Gleary a sorozatban úgy nyilatkozott, még ő is bűnösnek érzi magát, mivel Manson belevonta a tetteibe az asszisztenseit is. Neki kellett ugyanis felvennie, ahogy azt mondja az egyik áldozatnak, Lindsaynek:

Meg foglak ölni, feldarabollak és Dan elás majd a sivatagban. Berak a csomagtartóba és Dan a darabjaidat elássa a sivatagban.

Megszólaltak egyéb áldozatok is, köztük egy nő, akinek Manson baseball ütővel akarta beverni a fejét, mert arra kérte, hogy válasszon magának nadrágot. Egy másiknak az orrát törte el egy repülőúton, sőt meg is vágta, ahogy égésnyomot is több nőn ejtett.

Gleary beszámolója szerint, amikor Wood és Manson még együtt voltak, azt gondolták, hogy a színésznő több kábítószert fogyaszt, mint az énekes. Erre Wood így emlékezett vissza:

Sokszor próbáltam leállni és könyörögtem neki, kértem, hogy nem akarom ezt folytatni. Nem érdekel, ha te csinálod, csak kérlek ne előttem. Ne hagyd ott az asztalon, mert függő vagyok és nem értem, hogyan történt. De ez két napig tartott, aztán megint ott volt az ágyam mellett.

Sőt, Wood azt is kifejtette, hogy Manson három dologra vesz rá embereket: a meztelenkedésre, a drogokra és arra, hogy kimondják kamera előtt az 'n' betűs szót, ami takarhatta a 'néger' és a 'náci' szavakat is. Az énekes ugyanis gyakran viccelődött ezzel, sőt másoktól is elvárta, hogy nevessenek ezeken a poénokon.

A bántalmazó Marilyn Manson

Bár a 2020-as év végén a hatóságok kapcsolatba léptek Wooddal a tanúvallomását követően, mivel ki akarták hallgatni, ahogy a többi túlélőt is, azonban nem tudták, Manson hogyan fog reagálni, ha megtudja, hogy az összes áldozata kapcsolatban áll egymással. Wood arra is kényszerült, hogy hónapokra elhagyja az otthonát a gyermekével együtt, mivel a túlélők házáról képet készítettek, majd feltöltötték a netre, így próbálták megfélemlíteni őket.

A színésznőnek ez idő alatt is sokan azt javasolták, nevezze meg Marilyn Mansont, ám félt. A helyzetet pedig az sem könnyítette, hogy a hatóságok sem jelentkeztek, holott minden bizonyítékot összeszedtek, ahogy a folytonos fenyegetésről is tájékoztatták őket. Woodot végül behívta az FBI, ahol vallomást tett.

Ez volt az első alkalom, hogy nem kételkedtek, nem vontak kérdőre

– magyarázta Wood, aki attól tartott, mivel Manson 2021 januárjában Japánban koncertezik, el fog menekülni, de nem tette.

A többi áldozattal együtt már arra vártak, hogy hamarosan letartóztathatják, de nem haladott előre az ügy, így egyre égetőbbé vált, hogy beismerje, Marilyn Manson bántalmazta őt éveken át. Ugyan a csapata próbálta lebeszélni róla, mivel féltették a karrierét, de 2021. február 1-jén végül megosztotta azon bejegyzést az Instagram-oldalán, ami utána futótűzként kezdett terjedni.

A bántalmazóm neve Brian Warner, úgy is ismerhetitek, mint Marilyn Manson. Tinédzserkoromban vett a szárnyai alá, és éveken át bántott. Átmosta az agyamat, és addig manipulált, amíg teljesen be nem hódoltam neki. Elegem van abból, hogy féljek a megtorlásoktól és a zsarolásoktól. Azért vagyok itt, hogy leleplezzem ezt a veszélyes embert, és felhívjam a figyelmet az iparra, ami támogatja, mielőtt még több életet tesz tönkre. Együttérzek azzal a rengeteg áldozattal, akik nem maradnak tovább csendben

– írta közösségi oldalán.

Az egyelőre kérdéses, hogy mikor kerülhet pont Marilyn Manson és az általa meggyötört nők ügyének végére. Letartóztatás és vádemelés eddig még nem történt, bár házkutatást már tartottak Manson otthonában. Az énekes viszont a bántalmazások napvilágra kerülése óta élből tagad minden ellene felhozott vádat. Sőt, idén márciusban rágalmazásért be is perelte Evan Rachel Woodot, illetve egy másik áldozatot, Illma Gore-t, mondván hazudnak. Azt pedig már a bíróság dolga eldönteni, hogy hol az igazság.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.