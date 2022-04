Az ország egyik legismertebb házaspárja, Gáspár Bea és férje, Gáspár Győző még a Győzike Show közvetítésével vált egy egész ország Bea asszonyává és Győzikéjévé. Azóta a kétgyermekes édesanyának részben ugyan sikerült levetkőznie magáról a valóságshow miatt ráaggatott jelzőket, azonban vállalkozását nehezen tudja beindítani, ugyanis nincs elegendő pénze, hogy saját cukrászatot nyisson.

Olyan drága lett minden, hogy szinte nem is látom, hogy hasznot tudna termelni. Van egy papírom arról, hogy cukrász vagyok, de nem tudom gyakorolni a szakmát. Egyébként már meg sem tudnám szokni, hogy rendszeresen bejárjak egy munkahelyre. Pedig a lányaim születése előtt egy nógrádmegyeri pékségben voltam raktáros

– nyilatkozta Gáspár Bea a Meglepetés magazinnak.

Az édesanya a munka mellett a férje lelkiállapotáért is aggódik, ugyanis Gáspár Győző korábban többször is arról vallott, hogy komoly lelki problémával, depresszióval küzd, és azt tervezi, hogy emiatt bevonul a pszichiátriára. Ha oda egyelőre nem is vonult be, de a múlt héten a választási kampány hajrájában robban a hír, hogy beállt a Fidesz mögé, amelynek eredményváró rendezvényén személyesen is megjelent. A politikai szerepvállalás ellenére azonban felesége szerint nincsen minden rendben Győzikével.

Én már nem tudok segíteni rajta. Próbáltam megérteni, a lelkére hatni, elvittem orvoshoz, de lassan már húsz éve szenved, nagyon sok gyógyszert szed. Nyugtatót, altatót, antidepresszánst. Néha azt gondolom, hogy a sok gyógyszer helyett jobb lenne, ha inna inkább egy felest, de Győző sosem iszik alkoholt. Ő ahhoz ragaszkodik, hogy mindenki szeresse, de ilyen nem létezik

– mesélte az édesanya, aki a megpróbáltatások és férje hóbortjai ellenére sem cserélné le semmi pénzért Győzikét, hiszen amikor mentálisan rendben van, a leghumorosabb embernek tartja a világon.

A viccek ellenére azonban Bea asszony úgy érzi, férje nagyon hiszékeny, mindenkiben és mindenben a jót látja, emiatt pedig könnyen belerángatják olyanba is, amibe nem feltétlen kéne.

Sajnos nagyon naiv, nem jó emberismerő. Múltkor egy teljes napra eltűnt, azt mondta, hogy elmegy valakihez házikolbászt venni. Mint kiderült, ott egy szektába akarták behúzni, a belépő pedig közel kétmillió forint lett volna. Ezzel együtt elfogadtam, hogy nála sosem lehet tudni, hogy mikor kattan be, és keríti hatalmába a depresszió vagy a kényszeres viselkedés. Nem könnyű egy ilyen emberrel együtt élni, alkalmazkodni hozzá, de már tudom, hogy minden mélypont után egy jó időszak jön

– zárta a beszélgetést Gáspár Bea.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)