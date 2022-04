Kourtney Kardashiant és Travis Barkert egy Elvis-hasonmás adta össze Vegasban

Kourtney Kardashian és Travis Barker egy szemtanú szerint néhány órával a díjátadón való megjelenésüket követően, helyi idő szerint hajnali fél kettőkor sétált be egy helyi házasságkötő kápolnába, ahol nem sokkal később a boldogító igen is kimondták. A helyszínre saját biztonsági embereikkel és egy fotós társaságában érkezett meg a sztárpár– írja a TMZ.

A legidősebb Kardashian-lány és a Blink 182 dobosa még 2021 áprilisában talált egymásra, azóta pedig nemigen volt olyan vörösszőnyeges esemény, amelyen ne kezdtek volna nyelvcsatába a kamerák előtt. A különleges ízléssel megáldott zenész és modell szerelme talán nem meglepő, hogy rendhagyó ceremónián kötötte össze életét, amelyen az is kikötésnek számított, hogy egy Elvis Presley-hasonmás adja őket össze.

A szertartáson ugyan most csak a pár vett részt, a TMZ-nek egy barát elmondta, szeretnék nagyobb körben is megünnepelni a frigyet, így biztosan a család és ismerősök jelenlétében is koccintanak majd a házasságra.

A hirtelen jött frigy Kourtney Kardashian első házassága. Hiába született három gyermeke is korábbi kapcsolatából, az oltárhoz még senki sem kísérte őt. Ellenben újdonsült férjével: a Las Vegas-i éjszakában már harmadszorra mondta ki a boldogító igent a kétgyerekes édesapa.

(Borítókép: Kourtney Kardashian és Travis Barker 2022. március 27-én. Fotó: Emma McIntyre/Getty Images)