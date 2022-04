A korábbi angol labdarúgó-kiválóság és Victoria Beckham legidősebb fia, Brooklyn Beckham és menyasszonya, a színésznő Nicola Peltz esküvője szombaton lesz, a vendégseregben pedig Gordon Ramsay, Gigi Hadid és Snoop Dogg is ott lehet majd.

Nem nagyon foglalkoznak a költségekkel, elképesztő, 3 millió fontos (1,3 milliárdos) esküvőre készül Brookly Beckham és menyasszonya. David Beckham legidősebb fia még 2020-ban kérte meg barátnője, a Transformers-filmekben szereplő Nicola Peltz kezét, a páros pedig nem igazán szeretné elaprózni az esküvőt a jelek szerint.

Meg is kell mutatni, hogy az egyaránt vagyonos Beckham-család és a még vagyonosabb Peltz-família nem ismer határokat, ha családról van szó, ugyanis az esküvőre nevesebbnél nevesebb vendégek kaptak meghívást.

A labdarúgó-ikon és az ex-Spice Girl Victoria Beckham sokáig óvták fiukat attól, hogy a világon szinte mindenhol ismert Beckham név és a szülők által felhalmozott pénz ne sodorja haszonleső lányok közé, ugyanis a Beckham-vagyon körülbelül 380 millió font – 170,6 milliárd forint –, így mindig is jó partynak számított Brooklyn Beckham.

Jelen esetben azonban arról, hogy csak a vagyona miatt legyen vele a barátnője, szó sincsen, ugyanis a menyasszony édesapja, az üzletember Nelson Peltz 1,3 milliárd fontos – 583,7 milliárd forintos – vagyonával jócskán rátesz még egy jókora lapáttal az igencsak tehetős Beckhamékre is.

A korábbi labdarúgó és családja, Victoria, Romeo, Cruz és Harper már az esküvő helyszínén, Floridában tartózkodnak, nemrég egy hatalmas jachton, Miamiban kapták őket lencsevégre.

A szertartás és a lagzi a Peltz-család floridai birtokán lesz megtartva, amely megközelítőleg 75 millió fontot ér, így a luxusközegre biztosan nem lesz majd panasz. Érdekesség, hogy ezen a birtokon a 2020-as amerikai elnökválasztási hajrában Donald Trump számára egy adománygyűjtő rendezvényt szervezett ide a menyasszony édesapja.

De, hogy az impozáns ingatlanon kívül mit lehet még tudni Beckhamék esküvőjéről?

Ahogyan az a hírességek körében lenni szokott, úgy Beckhamék esküvőjén sem lesz hiány neves vendégekből, a pár meghívta a jeles napra Gigi Hadidot, Eva Longoriát, Nicole Richie-t és Gordon Ramsayt is, de Harry herceg és Meghan Markle is megjelenhet az eseményen, ugyanis a királyi család tagjaival David Beckham jó viszonyt ápol, Victoriával közösen még a Harryék esküvőjén is megjelentek.

A vőlegény tanúi Romeo és Cruz Beckham lesznek, akik örömmel vállalták bátyjuk megtisztelő felkérését, azonban Brooklyn Beckham sajnálatára nem mindenki lehet ott a jeles eseményen. A vőlegény keresztapja, a brit zenei legenda Elton John ugyanis a hírek szerint kihagyni kényszerül a bulit, ugyanis abban az időpontban éppen Kentuckyban lesz fellépése.

Brooklyn édesanyja, Victoria Beckham a lagzin dolgozó két esküvőszervezőcég munkája ellenére sem áll meg egy pillanatra sem, mindenből szeretné kivenni a részét, egy a családhoz közel álló barát szerint pedig ez rendszerint meg is történik.

Úgy rohangál, mint egy tyúkanyó. Ha nem tudnád, azt hinnéd, hogy ő megy férjhez, még egy időbeosztása is van, amely az esküvő napjáig mindent pontosan meghatároz

– nyilatkozta a Sunnak a bennfentes.

A szertartásra a meghívott sztárvendégek mellett komoly fotós is érkezhet, ugyanis a fényképészetet igencsak kedvelő és maga is űző Brooklyn Beckham a legendás amerikai Annie Leibovitzot kérte fel az esemény pillanatainak megörökítésére.

A fotós leszervezése mellett azonban a menyasszony szerint leendő férje nem túl sok mindenből vette ki eddig a részét, Brookly Beckhamnek egyetlen kikötése volt csak az esküvő kapcsán, hogy ne legyenek négyzet alakú tányérok a jeles napon, mivel ki nem állhatja azokat.

Az esküvő ugyan már csak a rendkívül neves vendégsereg miatt is fergetegesnek ígérkezik, azonban ha ez sem lenne elég, a lemezjátszók mögött is egy igazi nagykutya, Snoop Dogg fog a jó hangulatért felelni.

Daviddel már tíz éve nagyon közeli a kapcsolatunk. Brooklyn esküvője hatalmas esemény lesz, én pedig szeretném őket megajándékozni ezzel a fellépéssel a jeles napon

– mondta a rapper.

A vendégek miatt rendkívül komoly biztonsági intézkedésekre is szükség van az esküvőn, így a Beckham-család ezt sem aprózza el, az eseményen két biztonsági csapat fog felelni azért, hogy a meghívottak biztonságban legyenek. Az esküvőről emellett a közösségi oldalakra sem szabad majd a meghívottaknak képeket feltenni, erre szintén biztonsági okokból van szükség.

A szertartás egyébként a zsidó hagyományoknak megfelelően fog zajlani a Peltz-család származása miatt, így Brooklyn is kipával a fején fog az oltár elé állni. A hagyományok tisztelete mellett az anyagiakra is már előre gondol a fiatal pár, ugyanis a frigy mellett házassági szerződést is kötnek majd.

Ahogyan az esküvő, úgy a szertartás előtti kötelező lány- és legénybúcsú sem maradhat el, Brooklyn a menyasszonya édesapjával és hat testvérével, illetve a Beckham fiúkkal fog szórakozni, míg Nicola Peltz a család női tagjaival élvezheti ki utolsó estéjét a frigy megkötése előtt.

(Borítókép: Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2021. szeptember 13-án. Fotó: Theo Wargo/Getty Images)