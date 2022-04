Will Smith Oscar-díjának elvételét követeli Chris Rock testvére

A színészt az akadémiai tagság után a legjobb férfi főszereplőnek járó díjától is megfosztaná az elhíresült Oscar-pofon elszenvedőjének testvére, Kenny Rock.

Továbbra sem csitulnak a kedélyek a 94. Oscar-gálán elcsattant pofon kapcsán, annak ellenére sem, hogy Will Smith azóta lemondott az akadémiai tagságáról, és mindenkitől elnézést kért a megengedhetetlen viselkedése miatt.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a színész azt követően veszítette el a fejét és ütötte meg a humoristát, miután az beteg feleségének kopaszságával viccelődött. A tettet korábban több híresség is elítélte, Smith az akadémiai tagságát elbukta, az ügyészség pedig akár meg is vádolhatja őt a bántalmazás miatt.

Valakinek azonban ez sem elég, a pofont elszenvedő Chris Rock testvére, Kenny Rock ugyanis most azt követeli, hogy az erőszakos színészt fosszák meg a gálán elhódított arany szobrocskájától.

Elszomorít, amikor újra és újra megnézem a felvételeket, hiszen megtámadtak egy olyan embert, akit szeretek. A bátyám nem jelentett fenyegetést számára, mégis megütötte. Abban a pillanatban nem tisztelte őt, csak mélységesen megalázta a gálát követő nézők előtt

– mondta a Los Angeles Timesnak Kenny Rock.

A Chris Rock mellett kiálló testvér szerint ha a humorista tudja, hogy betegsége miatt kopasz Jada Pinkett Smith, akkor biztosan nem süti el ezt a viccet.

A poén vicces volt. Nem volt fergeteges, de biztos vagyok benne, hogy ha tisztában lett volna a betegséggel, akkor nem süti el ezt. Sajnos nem tudta

– folytatta a testvér.



Szerinte az akadémiának fontolóra kellene vennie, hogy megfossza az Oscar-díjától Will Smitht, ha már ott helyben nem léptek fel elég erélyesen a forrófejű színésszel szemben.

Azonnal ki kellett volna küldeni az eseményről Smitht. Nagyon könnyedén felsétálhatott a színpadra, sokkal rosszabb dolog is történhetett volna. Emiatt felelősségre fogom vonni a gála rendezőit

– vélekedett.

(Borítókép: Will Smith amerikai színész, kezében a legjobb férfi főszereplőnek járó díjjal, a Vanity Fair magazinnak a 94. Oscar-gálát követő fogadásán, Beverly Hillsben 2022. március 27-én. Fotó: Danny Moloshok / Reuters)