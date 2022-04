Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, pár héttel a századik születésnapja előtt hunyt el a legendás színésznő, Betty White, aki még 1939-ben debütált a tévében. Az elsők között volt, akik csillagot kaptak a Hírességek sétányán, és olyan híres produkciókban tűnt fel, mint a Dennis, a komisz ismét pimasz, illetve a Nász-ajánlat. A legújabb hírek szerint egy aukciósház szeretné árverésre bocsátani szeptember végén a személyes holmijait, amelyek között igazi ereklyék lapulnak – írja a New York Post.

A aukciósház, a Julien’s Auctions hivatalos oldalán fellelhető lista szerint a kalapács alá kerülő tárgyak között vannak a színésznő élete során bezsebelt díjai – köztük a 2015-ös People’s Choice Awardon nyert elismerése –, a Hírességek sétányán elhelyezett csillagának kisebb másolata, az Öreglányok című film forgatókönyvének autogrammal ellátott változata, a ruhái, az ékszerei, sőt egy olyan kártya is, amelyből kiderült, hogy Emmy-díjra jelölték 1976-ban. Ám a legértékesebb tárgynak egy 14 karátos aranyóra bizonyul, amelyet még 1940-ben kapott a színésznő az édesanyjától, még a monogramja is bele van vésve.

Mindemellett számos, állatokat ábrázoló festményt is elárvereznek, amelyek között három olyan is található, amelyet még a leghíresebb gorilla, Koko festett. Betty White mindig is odáig volt az állatokért, így nem meglepő, hogy volt néhány ilyen tárgy is a tulajdonában. A színésznő holmijait tartalmazó gyűjteményt körülbelül egy-kétmillió dollár, azaz jelenlegi árfolyamon 346,3–692,6 millió forint körülire becsülik, ám kérdéses, hány tárgynak sikerül majd gazdára találnia.