Meghalt a híres harcművész, Jackie Chan közeli barátja

A deadline.com szerint a színész egy régóta tartó, meg nem nevezett betegség miatt vesztette életét. Jimmy Wang Yu Sanghajban született, de már Hongkongban, a 60-as években kezdett el szerepelni akciófilmekben.

Legismertebb alkotása A félkarú harcos (One-Armed Swordsman) volt, amely Ázsia mellett még az Egyesült Államokban is ismertté tette őt, és az egyik legsikeresebb hongkongi film volt. A filmnek két folytatása is született utóbb.

Wang Yu a filmes karrierjét később Tajvanon folytatta, összesen több mint 40 akciófilmben szerepelt. A filmvásznon kívül is nem mindennapi élete volt: egyszer gyilkossággal is megvádolták, de a vádakat végül ejtették, egy másik alkalommal pedig azzal dicsekedett, hogy egy politikus meggyilkolására is fel akarták bérelni.

Utolsó filmjét 2013-ban forgatta, 2019-ben pedig életművéért megkapta a „kínai filmművészet Oscar-díjaként” is emlegetett Arany Ló díjat Tajvanon.

Jimmy Wang Yu halálhírére kollégája és barátja, Jackie Chan is reagált.



Mindig emlékezni fogunk arra, amit a kungfus filmekért tettél, és arra a támogatásra és bölcsességre, amelyet a fiatalabb generációknak nyújtottál a filmiparban. A filmjeid pedig mindig a rajongók szívében maradnak. Hiányozni fogsz nekünk!

– írta a filmsztár.

(Borítókép: Jimmy Yu Wang 2011. május 13-án. Fotó: Michael Buckner/Getty Images)

