Öt év után válik Molnár Andi

A Dancing with the Stars zsűritagja és szerelme mindent megtettek azért, hogy meg tudják menteni álomszerűnek ígérkező kapcsolatukat, ám végül ki kellett mondaniuk, hogy nincs tovább.

Molnár Andi, akit az utóbbi időben a Dancing with the Stars című műsor zsűrijében láthattak a nézők a tévéképernyőn, a tévézés mellett táncoktatással is foglalkozik. Ennek köszönhetően ismerhette meg férjét, Zsoltot, aki a tanítványa volt, majd egymásba szerettek, és pár hónapra rá össze is költöztek. Az esküvőjükre még 2017 nyarán került sor, ám Molnár most a Best magazinnak elárulta, zátonyra futott a kapcsolatuk. Ugyan kezdetben nagyon vonzotta, hogy teljesen más a személyiségük, így ki tudták egészíteni egymást, azonban előbb-utóbb kiütköztek az ellentétek.

Hozzátette ugyanakkor, hogy került már hullámvölgybe a kapcsolatuk, azonban mindig meg tudták beszélni a sérelmeket. Most viszont „elmentek a falig, már nincs visszaút”.

Sokat harcoltunk egymással, egymásért, de a sebek helyén egyre több maradt a heg, ami újra és újra felszakadt. Azt hiszem, másra számítottunk mindketten

– magyarázta Molnár, aki inkább konfliktuskerülő típusnak tartja magát, míg egykori párja beleállt a vitákba.

Bár párterapeutához is fordultak, ami segített nekik, ahogy a közben beköszöntő karanténidőszak is, amelynek köszönhetően több időt tölthettek együtt otthon. Azonban amint mindkettejüknek mozgalmasabbak lettek a napjai, újra feszültség alakult ki köztük.

Tiszta a lelkiismeretem, tudom, hogy mindent megpróbáltunk, hogy helyrehozzuk a dolgokat. De egyszerűen be kellett látnunk, hogy boldogtalanok vagyunk egymással

– fejtette ki, illetve azt is megjegyezte, akkor érezte igazán, hogy öt év után véget kell vetniük a kapcsolatnak, amikor már nem kapott elég figyelmet és támogatást. Ugyan mindig beszéltek a gyerekvállalásról, de elmondása szerint mindketten túl bizonytalanok voltak benne, ezért nem születhetett gyerekük.

Molnár azt is elárulta, hogy már beadták a válási papírokat, illetve külön is költöztek. Mint hozzátette, tele van tervekkel a jövőre nézve, és reméli, hogy egykori párjával sikerül szépen lezárniuk a múltat, hogy őszinte szívvel kívánhassanak sok sikert egymásnak.

(Borítókép: Molnár Andrea 2019. április 12-én. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)