Először nyilatkozott Kóbor János özvegye: Most nem megéljük, hanem túléljük a napokat

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, megrázta a zenésztársadalmat az Omega legendás zenészének halála, akitől hetekkel ezelőtt vettek végső búcsút. A hamvainak egy részét a Szent István-bazilikában helyezték végső nyughelyére, a másik felét a Balatonba szórták, végakaratának megfelelően. Özvegye, Deme Zsóka a történtek óta nem szólalt meg, ám a Storynak most mégis kivételt tett.

Amikor a férjem elment, úgy éreztem, soha nem fogok tudni erről beszélni, nem hittem, hogy ez valaha is változna

– mondta az özvegy. Arról is beszélt, hogy mivel a megismerkedésük óta a nyilvánosság előtt élték az életüket, kötelességének érzi, hogy megszólaljon.

Mint kifejtette, Mecky álma mindig is az volt, hogy a hamvai a Balatonban nyugodhassanak. A szertartásról elmondta, csak a szűk család vett részt rajta, ahogy a bazilikai búcsúztatón is. Kifejtette: Balatonaligánál engedték el a hamvait a tó közepén, egy szív alakú koszorú és fehér rózsák kíséretében. Azzal kapcsolatban, hogyan érzi most magát, megjegyezte: bár Mecky a rocktörténet egyik legnagyobb művésze volt, ők apaként és férjként gondolnak rá, aki pótolhatatlan.

A hiánya irtózatos sebet hagyott maga után a szívünkben, lelkünkben. Szó sincs elengedésről. Minden percben, minden órában, minden gondolatunkban itt van, és itt marad velünk örökre

– magyarázta, illetve köszönetet mondott azért is, hogy 18 évet együtt tölthetett Kóbor Jánossal, aki a legnagyobb alkotását hagyta itt neki, a lányukat, Lénát.

Hozzátette, nem sokaknak adatik meg, hogy a szeretteik körében lehetnek a végső percekben, ám ő hálás azért, hogy ott lehetett, és foghatta férje kezét, amikor elment. Megköszönte továbbá az egészségügyi dolgozóknak, hogy mindent megtettek, amit lehetett, és azoknak is, akik velük együtt imádkoztak Meckyért.

Azóta is mérhetetlen szeretet övez minket, és ez segít a túlélésben. Mert most nem megéljük, hanem túléljük a napokat

– mondta az özvegy.

Arról is beszámolt, miért a Szent István-bazilikát választották Kóbor János végső nyughelyéül. Mint kifejtette, a zenész élete folyamán egyre közelebb került a szakralitáshoz, amit folytatni szeretett volna. Megjegyezte, nem Kóbor János kérte, hogy a Bazilikába kerülhessen, mivel sokkal szerényebb volt ennél.

Szerintem Kóbor Jánosnak méltó helye van a Bazilika altemplomában, a Nemzet Nagyjai között. Szinte hallom, ahogy azt mondja: »Jó kis csapatban vagyok«

– jelentette ki, ugyanakkor azt is kiemelte, szigorú szabályok vonatkoznak a látogatásra a Bazilikában. Azonban ki fognak jelölni olyan időszakokat az évben, amikor a nagyközönség is meglátogathatja majd, ám ez hosszadalmas folyamat.

Az özvegy elmondta: emlékmű is készül Kóbor János tiszteletére, ezek szobrok lesznek, amelyeket azokban a városokban fognak kihelyezni, amelyek igazán közel álltak a zenész szívéhez. Mint mondta, a Balatonon és Bátaszéken is lesz egy-egy kegyhely, ahol bárki leróhatja majd kegyeletét. Ugyanakkor biztos abban, hogy Kóbor még mindig körülöttük van:

Hálás vagyok, hogy megüzente nekünk, hogy még mindig itt van velünk. A zseniális elméjére jellemzően ezt többször is tisztán, félreérthetetlen jelekkel, nyilvánvalóan tudatta.

(Borítókép: Kóbor János énekes az Omega együttes koncertjén a zenekar beat-mise turnéjának első állomásán a Budapest Parkban 2015. május 30-án este. Fotó: Marjai János / MTI)