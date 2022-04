Félt, hogy hülyének nézik? Ashley Tisdale 400 könyvet vett, mielőtt forgattak nála

Az már nem új keletű, hogy bizonyos időközönként a világsztárok videós stábot látnak vendégül az otthonukban, hogy a rajongók közelebbről megismerhessék, milyen körülmények között élnek. Bár ezen adások főképp amiatt népszerűek, mert mindenki arra kíváncsi, melyik hírességnek mi található a házában, azonban az efféle látogatások tudnak kínos fordulatot is venni. Így járt többek között a High School Musical-filmek sztárja, Ashley Tisdale is, akinek 4,75 millió dollárt, azaz jelenlegi árfolyamon 1,6 milliárd forintot érő kaliforniai villájába az Architectural Digest látogatott el egy forgatás erejéig.

Tisdale körbe is vezette a stábot az otthonában, majd egy hatalmas könyvespolc elé érve bevallotta, hogy nemrég még egy darab kötet sem volt látható rajta. Megkérte ugyanis a férjét, hogy a forgatás előtt szerezzen be 400 könyvet, hogy telepakolhassák. A kijelentése után azonban elkezdtek záporozni a kommentek a neten, mivel többen is azt kifogásolták, hogy Tisdale hamisan ábrázolta magát, míg voltak olyanok is, akik kiálltak mellette, miszerint több írót is reklámozott a könyvgyűjteménynek köszönhetően.

Tisztázzuk! Van néhány olyan könyv is a polcon, amelyet az elmúlt években vettem, viszont 36 polc van, amelyek mindegyikén 22 kötet fér el, ennyi nem volt otthon. Bármelyik lakberendező ugyanígy tett volna. Mindig ezt csinálják, csak őszinte akartam lenni ezzel kapcsolatban

– öntött tiszta vizet a pohárba Tisdale.

A színésznő a történtek után olyan bejegyzéseket is megosztott a Twitter-oldalán, amikben ezekre a vádakra reflektált. Többek között azt írta, ne haragudjanak rá, amiért nem nézett meg minden kommentet, de sok új könyvet kapott, amelyeket el kell olvasnia. Sőt, már egy olyan cikk is megjelent, amelyben felsorolja, mik a kedvenc kötetei, illetve olvasóklubot is hirdetett.

Adele is egy interjú miatt vett könyveket

Ám nem Tisdale az egyedüli, aki így cselekedett, mivel korábban Adele brit énekesnő is amiatt vásárolt könyveket, hogy egy Zoomon keresztül adott videós interjú alatt szép háttér legyen mögötte. A zenész az elmúlt időszakban főképp a halálra ítélt Las Vegas-i koncertsorozatával hívta fel magára a figyelmet, amit egy nappal az első fellépés előtt mondott le. Azóta sem lehet tudni, pontosan mikor pótolják be. Mint arról Adele egy interjúban beszámolt, nem tudták volna olyan minőségben megrendezni a koncerteket, ahogy ő azt szerette volna, így inkább a halasztás mellett döntöttek, ám afelől megnyugtatott mindenkit, hogy még idén megrendezik.

Mint kiderült, Adele saját maga állított be egy londoni boltba, hogy beszerezzen egy rakás könyvet, és minél impozánsabbá varázsolhassa az otthonát – jelenleg Los Angelesben lakik. A dolgozók nagyon izgatottak lettek, mikor meglátták. Az énekesnő úgy szedte le a köteteket a polcokról, mintha kötelező lenne. Még csak meg sem nézte, hogy mennyibe kerülnek vagy miről szólnak. Az egyik alkalmazott meg is jegyezte, milyen sok könyvet vesz, mire ő kifejtette, hogy szeretne egy könyvtárat, legalábbis otthonra. Összesen ezer fontot, azaz jelenlegi árfolyamon 443 ezer forintot hagyott ott.

Adele nemrég adott interjút a Vogue magazinnak, akiknek többek között a könyvgyűjteményéről is beszámolt. Megkérdezték tőle azt is, sokat elárul-e egy emberről, hogy milyen könyveket olvas, mire ő így felelt:

Mondanám, hogy igen, de sajnos már alig ismerek olyan embert, akinek igazi könyvek vannak az otthonában. Úgy tűnik, sokan inkább Kindle-t használnak, vagy a telefonjukon olvasnak, vagy egyszerűen nem olvasnak

– jelentette ki Adele.

Kedvesebb az, aki könyvet olvas?

A Kingston Egyetem kutatói néhány éve végeztek egy kutatást, amelyben 123 embert kérdeztek meg arról, szeretik-e a könyveket, néznek-e tévét, illetve járnak-e színházba. Mindemellett a résztvevők viselkedését is vizsgálták, például azzal kapcsolatban, mennyire tudják beleképzelni magukat a másik bőrébe.

Arra jöttek rá, hogy a résztvevők közül azok, akik szívesebben olvasnak regényeket, nagyobb valószínűséggel társasági emberek, illetve jobban együtt tudnak érezni másokkal. Azonban azok, akik a tévénézést részesítik előnyben, nagyobb eséllyel mutatnak antiszociális viselkedést, ahogy az empatikus képességük sincs olyan szinten, mint azoké, akik könyvet olvasnak. A tanulmányban azt is megállapították, hogy a vizsgált személyek közül azok, akik romantikus regényeket olvasnak, a legempatikusabbak.

A kutatók hozzátették, ennek az lehet az oka, hogy a könyvek olvasása lehetővé teszi az emberek számára, hogy mások szemszögéből lássák a dolgokat, ezáltal jobban megértsenek másokat. Egy másik tanulmányban pedig arra is rájöttek, hogy a sárkányokról és tündérekről szóló történetek kisebb valószínűséggel fejlesztik a gyerekek kreativitását, mint a valósághűek.

