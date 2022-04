Megrendezte halálát, hogy Pablo Escobarnak és a CIA-nek dolgozhasson

Gary Betzner együtt dolgozott a világ leghíresebb drogbárójával, miközben a pilóta az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség munkáját is segítette. Hihetetlen kalandjairól most az HBO készített sorozatot.

Tragikus események feketíttették be az arkansasi Hazen városának mindennapjait 1977-ben, ahol a köztiszteletben álló, háromgyerekes farmer, Gary Betzner a mélybe vetette magát a White River hídról.

A szomorú hírt egy lelkész közölte a farmer gyerekeivel, akik közül a legidősebb nővér is csak hatéves volt abban az időben. A történtek az egész családot mélységesen megrázták, a férfi második felesége, Sally olyannyira képtelen volt feldolgozni, hogy napokig pszichiátrián kezelték az esetet követően.

Az öngyilkosság mindenkit megdöbbentett a városban, hiszen egy pénzügyileg stabil, családos középkorú férfi mondott nemet az életre, az eset körülményeit pedig maguk a nyomozóhatóságok is gyanúsnak találták, ugyanis holttestre nem bukkantak, mindössze Betzner ruháira sikerült rálelniük.

Nem véletlen, ugyanis Gary Betzner élt és virult, amiatt rendezte meg saját halálát, hogy utána egy teljesen új, kettős életet élhessen: férfi ugyanis a kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar pilótájaként, közben egyidejűleg pedig a CIA beépített embereként is dolgozott.

Az ő, sokszor leginkább fikciónak tűnő, ám mégis valós történetét dolgozta fel a Láthatatlan pilóta című, három részes sorozat, amelyet az HBO streamingszolgáltató dobott piacra.

Betznert egy igazi Forrest Gump-szerű fickónak fogjuk látni a sorozatban, aki hihetetlen, de mindig ott volt, ahol éppen történt valami

– nyilatkozta Ari Mark rendező a New York Postnak a kettős életet élő Betznerről, aki még ma is él, a 80-as éveiben jár.

A rejtélyes ember

A feljegyzések, a több évnyi kutatómunka és interjúk ellenére még a sorozat stábjának sem derült ki igazán, ki is valójában Gary Betzner.

A férfi délen nőtt fel, gyerekkorában édesapja bántalmazta őt és az édesanyját is, Betzner kisgyerek volt még, amikor az erőszakos apa lelépett otthonról. Később csatlakozott a haditengerészethez, ahol először a kommunikációért felelt. Ekkor képezték ki vadászpilótának is, így hamar megtanulta, hogyan repülhet észrevétlenül a radarok árnyékában.

Kétségbeesetten próbáltuk megszerezni az iratait a haditengerészettől, de az nem sikerült végül. Egy biztos, akár kommunikációs szakemberként, akár pilótaként szolgált, a radarokról mindent megtanult, amit csak lehetett

– mesélte Philip Lott, a dokumentumsorozat forgatókönyvírója.

Miután családot alapított, 1976-ban rövid időre Alaszkába költözött, hogy az akkor igencsak virágzó olajiparban dolgozzon, azonban nem találta meg számításait, így fazekaskodni kezdett. Egy évvel a kiruccanást követően aztán meggyűlt a baja a hatóságokkal, ugyanis Miamiban kábítószer-birtoklás miatt letartóztatták. Ezt követően visszatért Arkansasba, ahol ismét elkapták a drogok miatt.

A többszörösen visszaeső férfi ekkor találta ki, hogy megszervezi a saját halálát, ugyanis sok más lehetősége nem volt, vagy felszívódik, vagy a fél életét a börtönben töltheti.

Az ördögi tervébe egyedül feleségét Sallyt avatta be, aki olyannyira beleélte magát az ötletbe, hogy még hipnotizáltatta is magát, hogy hitelesen tudja majd alakítani a gyászoló özvegyet. Alakítása végül olyannyira hitelesre sikerült, hogy még a pszichiátriára is beutalták férje kamu öngyilkosságát követően.

A kokain(t) repítette

Megjátszott halálát követően közel egy évig Hawaii szigetén bujkált Betzner, ez idő alatt pedig még családjával is tartotta a kapcsolatot, sőt, találkozott feleségével és gyerekeivel is. Az önfeledt boldogság azonban nem tartott sokáig, a férfi ugyanis lebukott, így újra menekülni kényszerült. Ezt követően már családtagjai számára sem volt elérhető, teljesen felszívódott, nem sokkal később pedig már a drogcsempészet sötét világában találta magát.

Az 1980-as évek elejére neve már ismerősen csengett a kábítószerkereskedelem alvilágában, népszerűségét jól mutatja, hogy több nagy kartell áruját is ő szállította az Egyesült Államokba. Volt, hogy autókereskedőnek, orvosnak vagy ingatlanközvetítőnek adta ki magát utazásai során, miközben a drogcsempészetnek köszönhetően nagyon hamar komoly vagyonra tett szert.

Betzner ekkor már mindig álnevet használt, legtöbbször Lucas Harmony néven intézte a bizniszeit, miközben dél-Floridában telepedett le. Az új foglalkozása azonban egyáltalán nem volt kockázatmentes, a pilótának volt, hogy kubai vadászgépek elől kellett elmenekülnie, mert megsértette a légterüket, vagy éppen rivális kartellek kereszttüzébe került. A hatalmas vagyon ellenére Betzner nem a pénzért csinálta a csempészetet, ő egyfajta jóként tekintett arra, amit csinált.

Minden járattal, amivel újabb kábítószer-szállítmány érkezett az államokba, rendre úgy érezte, hogy egyre nagyobb hazafi lesz. Ez egy torz világkép volt, ami az ő fejében százszázalékosan helyesnek tűnt. Szerintem Gary különleges akart lenni, ez egyfajta amerikai vonás. Úgy volt vele, hogy nagyon jó abban amit csinál, remek pilóta, így nincsen ebben semmi kifogásolnivaló

– vélekedett Philip Lott.

Escobar és a CIA bizalmasa volt

Az 1980-as években aztán már egyre komolyabb bandák és drogbárók körében tűnt fel Betzner, így ismerkedett meg a kolumbiai Medellín-kartell vezérével, Pablo Escobarral is.

Nagyon tisztelték egymást. Gary felelt Pablo repülőgépeiért, amik között nemcsak egy- vagy kétmotoros kisgépek, hanem sugárhajtású óriások is megtalálhatók voltak. Volt, hogy Gary csak azért szállt fel Escobarral, hogy gyönyörű tájakat nézegessenek Chilében

– mesélte a forgatókönyíró.

A kegyetlenségéről hírhedtté vált Escobarral kötött barátságával egy időben hálózta be őt a CIA is, akik arra kérték, hogy kapcsolatait kihasználva csempésszen fegyvereket a kommunista rezsim ellen harcoló felkelőknek Nicaraguába. Betzner kétszer is megtette ezt az utat az államokból, így míg odafele a kormány fegyvereit vitte ki, addig hazafele Escobarék kokainját reptette be.

Gary Betzner szerencsesorozata 1984-ben ért véget, amikor is letartóztatták az Egyesült Államokban kokaincsempészet miatt, majd a bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte. Ekkor dobta fel a CIA-t is, mivel az ügynökség ígérete szerint eredetileg mentességet biztosított volna számára szolgálataiért cserébe, ezt azonban végül nem tartotta be a hírszerzés.

Emiatt 1988-ban a szenátus előtt is beszámolt a nicaraguai és Costa Rica-i útjairól, melyeket a hírszerző ügynökség kérésére hajtott végre. Vallomásával azonban nem csak a CIA-t, hanem másik főnökét, Pablo Escobart is felbosszantotta, sokáig családja és gyermekei életéért aggódott. Végül a drogbáró nem állt bosszút, a börtönbüntetését teljesen letöltő pilóta pedig ma már harmadik feleségével él boldogan.



A Betzner életéről készült sorozat előzetese itt tekinthető meg: