Nyugdíjba megy fél Hollywood? Bruce Willis és Jim Carrey mellett mások is visszavonulhatnak

Az elmúlt napokban két világklasszis színész is arról számolt be, hogy felhagy a színészettel, ami a korukat tekintve talán nem is olyan meglepő. Ám nem ők az egyedüliek, akik az elkövetkezendő időben szintén visszavonulót fújhatnak. Még ha a színészet iránti szenvedélyük nem is hagyna alább.

Ahogy arról beszámoltunk, sokként érte a világot a hír, miszerint Bruce Willis afáziája miatt visszavonul. Bár még így is van nyolc film, amelyben szerepelt, ám még nem láthatta a közönség. A színész váratlan bejelentését követően Jim Carrey is elmondta egy interjúban, hogy szünetelteti színészi pályafutását, és addig nem térne vissza, amíg nem hoznak elé egy olyan forgatókönyvet, amire nem tud nemet mondani.

A filmezés világában azonban nem egy olyan színész van, aki igazi legendának számít a szakmában, ám korából ítélve sejteni lehet, hogy a közeljövőben a visszavonulására lehet számítani. Kérdéses, kik lesznek majd azok, akik pótolni tudják a hollywoodi filmek ikonikus alakjait, már ha sikerül ez egyáltalán bárkinek is.

Clint Eastwood

A többszörös Oscar- és Golden Globe-nyertes Clint Eastwood már a 92. életévében jár, ám a színészkedéssel az utóbbi években sem hagyott fel. Utoljára még 2021-ben a Cry Macho című westernfilmben láthatták őt a nézők, amelyet egyébként ő is rendezett. Eastwood egyelőre nem tett bejelentést arról, hogy felhagyna a színészettel. Egy tavalyi interjúban azt nyilatkozta, hogy a rendezést nem szeretné abbahagyni, ám kérdéses, hogy idős kora mennyire fogja meggátolni abban, hogy úgy tudja majd végezni a munkáját, ahogy azt másokkal együtt ő is elvárja magától. Arról egyelőre nem lehet tudni, milyen projekten fog dolgozni legközelebb, ha lesz egyáltalán ilyen.

Morgan Freeman

Nem túlzás kijelenteni, hogy a színész az utóbbi években koncentrált a legkevésbé a pihenésre, holott már 84 éves. Csak 2021-ben három filmje jelent meg – A nagy visszatérők, Amerikába jöttem 2., Sokkal több mint testőr 2. –, illetve nemsokára érkezik a Támadás a Fehér Ház ellen 4. című alkotás is, amelyben ő is szerepet kapott. Munkájáért eddig ötször is jelölték Oscarra, amelyek közül egyet díjra is tudott váltani. Morgan egyelőre még csak gondolni sem szeretne a visszavonulásra, és Clint Eastwood példája mutatja, hogy bőven van még ideje ezen gondolkozni.

Anthony Hopkins

A bárányok hallgatnak sztárja igencsak szívta volna a fogát, ha több mint tíz évvel ezelőtt visszavonul. A 84 éves színész ugyanis már azelőtt tervezte, hogy felhagy a színészettel, mielőtt megkapta volna a Thor című filmben Odin szerepét.

Már épp fel akartam adni, tényleg

– nyilatkozta korábban Hopkins, akit a Thor rendezője, az Oscar-díjas Kenneth Branagh keresett meg. Mint azt a színész kifejtette, Branagh hozzáállása és őszinte lelkesedése ragályos, mindenkiből csak a legjobbat hozza ki.

Ugyan egy tavalyi interjúban Hopkins már arról számolt be, hogy egyelőre nem tervez felhagyni a színészkedéssel, mivel nagyon élvezi. Bár a felesége, Stella Hopkins aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban.

A feleségem, Stella aggódik az egészségem miatt és egyszer ezt mondta: Addig akarod csinálni, amíg feldobod a talpad? Mire én így válaszoltam: Azt hiszem, hacsak az egészségem nem adja fel előbb

– fejtette ki a színész, aki igazi szenvedélyének tartja a színészkedést.

Judi Dench

A 87 éves Judi Dench sem mai csirke már, pályafutása során szinte minden olyan elismerést begyűjtött, ami számít, köztük Oscar-, Gloden Globe- és Tony-díjat. Az elmúlt évben két filmben is láthatták a nézők: az Oscar-győztes Belfastban, illetve az Off the Rails című alkotásban. Ám az idei évben sem hagyja film nélkül a rajongókat, mivel fel fog tűnni a Richard Eyre rendezte Allelujah-ban, viszont arról még nem lehet tudni, hogy pontosan mikor fog megjelenni. A színésznőt még tavaly ősszel kérdezte a Daily Mail a visszavonulásáról, amelyre elég határozott választ adott:

A visszavonulást meg sem szabad említeni a házamban

– magyarázta, ugyan a Belfast premierén azt is megemlítette, már nem tudja elolvasni a szövegkönyvet, így mindig valakivel együtt tanulja a sorait. Sőt, már egy olyan szerkezetet is szereztek neki, amely megváltoztatja a szöveg méretét és sűrűségét, így könnyebben tudja elolvasni.

Meryl Streep

Ha fel kéne sorolni az elmúlt évtizedek legikonikusabb színésznőit, akkor Meryl Streep biztosan helyet kapna közöttük. Streep olyan legendás filmekben tűnt fel, mint a Mamma mia! vagy Az ördög Pradát visel. Ugyan már 73 éves lesz idén, de még mindig a legkeresettebb színésznők közé tartozik – a nők közül egyébként őt jelölték eddig a legtöbbször, összesen huszonegyszer, Oscar-díjra, hármat be is zsebelt. Utoljára a Ne nézz fel! című, Netflixen debütált filmben szerepelt, azonban azt nem lehet tudni, miben láthatják őt legközelebb a rajongók. Egy interjúban ugyanakkor elmondta, sokszor támadnak kétségei a filmjeivel kapcsolatban.

Minden film után azt mondtam a férjemnek: 'Oké, ennyi volt. Nem dolgozom többet, találnunk kéne valami békés helyet, ahol megöregedhetünk'

– fejtette ki a színésznő, aki ennek ellenére továbbra is dolgozik.

Helen Mirren

Meryl Streephez hasonlóan Helen Mirren is a világklasszis színésznők közé tartozik, aki az elmúlt 76 éve alatt annyit tett le az asztalra, hogy nagyon fel kell kötnie a gatyáját annak, aki utána szeretné csinálni. Az Oscar-díjas Mirren a pihenés szót valószínűleg hírből sem ismeri – idén két filmje, a White Bird: A Wonder Story és a Shazam! Fury of the Gods, jövőre pedig egy, a Goda fog megjelenni –, azonban azt követően, hogy megkapta a Screen Actors Guild-életműdíjat, elgondolkodott a visszavonuláson. Egy interjúban arról is beszámolt, nem gondolja, hogy feltétlen megérdemelné az elismerést.

Az ember valahogy megérzi, hogy az út végéhez közeledik

– mondta Mirren.

