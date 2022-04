David Beckham könnyekig meghatódott fia luxusesküvőjén

A sztárlagzi több mint 1,3 milliárd forintnyi fontból valósult meg, a szervezők mellett pedig a jegyespár és a vendégsereg is kitett magáért, különleges ruhaköltemények, tökéletesen beállított frizurák és örömkönnyek között házasodott össze a jegyespár, most pedig az első képeket is megosztották a jeles napról.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, David Beckham legidősebb fia, Brooklyn Beckham és színésznőmenyasszonya, Nicola Peltz fényűző szertartás keretein belül, szombaton mondta ki a boldogító igent. Az esküvőről ugyan lesifotók már korábban is megjelentek, azonban az esemény kizárólagos jogait a Vogue magazinnak értékesítő pár boldog napjáról most osztotta meg az első képeket. Az esküvő még az előzetes terveket is jócskán túlszárnyalta, fényűző környezet, méregdrága ruhák, különleges vendégsereg és persze örömkönnyek jellemezték a lagzit.

A milliárdos örömapa, Nelson Peltz floridai luxusbirtokán rendezett esküvő a család felmenői előtt tisztelegve zsidó szertartással kezdődött, ehhez mérten a vőlegényen, Brooklyn Beckham fején is jellegzetes fejfedő, kipa volt. Természetesen az esemény fénypontja a menyasszony volt, aki egy egyedi, hosszú, hófehér Valentino-ruhában vonult az oltárhoz.

A ruha mellett a smink és Nicola Peltz haja sem lett elaprózva, a természetes hatás tette igazán előkelővé a menyasszony megjelenését.

Egy nagyon friss és természetes megjelenés mellett döntöttünk. A szándék az volt, hogy kiemeljük a szépségét, néhány modern és hagyományos vonással kiegészítve

– nyilatkozta a Voguenak a sminket készítő, Kate Lee Chanel.

A menyasszonyi ruháért felelős stylist szerint a szombaton viselt dressz volt a legszebb esküvői ruha amit valaha látott, így annak ellenére, hogy itt is a letisztult vonalat követték, Nicola egyszerűen csodálatosan mutatott a luxusruhában.

A koszorúslányok között a vőlegény húga, a 10 éves Harper Beckham is feltűnt, aki társaival együtt Joel Diaz ruháit viselték.

Nem csak a vendégsereg női tagjai tettek ki azonban magukért, Brooklyn Beckham Dior öltönyt viselt, de édesapja David Beckham és testvérei, Romeo és Cruz is csokornyakkendőt húzott, a Beckham család férfitagjai azonos öltönyben jelentek meg az eseményen.

A szertartás utáni vacsorán David Beckham is beszédet mondott, akinek a szava is elakadt a meghatottságtól miközben az ifjú párt köszöntötte.

Beszéd közben meg kellett állnia, mert a sírástól elakadt a szava teljesen. A menyasszonyt csodálatosnak nevezte, majd elmondta, fiának mindig a legjobbat akarták és mindig féltették, emiatt örülnek, hogy Nicola a családjuk tagja lett

– idézi az esküvő egyik résztvevőjét a Sun.

A vacsora után már ténylegesen az önfeledt szórakozásé volt a főszerep, a jó hangulatért Marc Anthony felelt a lemezjátszók mögött, a vendégsereg azonban a táncparketten való bulizás mellett egy jó ügyért is kiállhatott, az eseményen a Beckham család gyűjtést rendezett, az összegyűlt pénzt pedig egy, a háborúval sújtott Ukrajna lakosságát támogató szervezetnek ajánlották fel.

Az előzetes várakozásokhoz mérten a vendégseregben hírességekből sem volt hiányt, Eva Longoria, Gordon Ramsey, Venus Williams és a Spice Girls tagjai feltűntek. Korábban sokáig arról szóltak a hírek, hogy a jeles napon ott lehet Harry herceg és Meghan Markle is, Beckham házaspár ugyanis különösen jó kapcsolatot ápol velük, azonban végül Vilmos herceget és Katalin hercegnét hívták meg az eseményre, akik illedelmesen visszautasították a meghívást.

(Borítókép: David Beckham 2021. november 21-én. Fotó: Clive Mason / Getty Images)