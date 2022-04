Történelmet írt Szente Gréti az Exatlonban: kétszer is megnyerte a sportműsort

Az Exatlon harmadik szériáját, valamint az All Start is az egyetemista Szente Gréti nyerte, ezzel történelmet írt a műsorban, hiszen korábban még senkinek sem sikerült dupláznia. A funkcionális edzőként tevékenykedő, egyébként számviteli hallgató az Indexnek elmondta, miért volt számára egészen más az All Star a látszólag egyforma két évad közül, és már azt is tudja, mire fogja fordítani a pénzt.

