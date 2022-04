Britney Spears babát vár

Az énekesnő az Instagramon jelentette be, hogy várandós, immáron a harmadik gyermekével.

A negyvenéves énekesnő korábban azt állította, hogy a gyámsági felügyelet alatt, amelyet néhány hónapja oldottak fel, az apja megtiltotta, hogy összeházasodjon valakivel, és arra is kötelezte, hogy akarata ellenére fogamzásgátló tablettát szedjen. Hétfői bejegyzésében azonban már azt írta, hogy partnerével, a 28 éves fitneszmodell Sam Asgharival gyermeket várnak.

Britney Spears a posztban azt írta: azáltal derült ki várandóssága, hogy a férfi viccelődött azzal, milyen nagy lett a hasa, és hogy biztos túl sokat eszik.

Azt mondta, hogy „nem-nem, biztos csak az ételtől van”. Végül csináltattam egy terhességi tesztet, és kiderült, hogy gyermekem lesz

– írta az énekesnő, akinek korábbi, Kevin Federline-nal való házasságából két gyermeke már van, Sean és Jayden. Ezzel összefüggésben azt is felidézte a posztban, hogy a korábbi várandósságainál a szülés után depressziója volt, és akkor még sokkal nehezebb volt ezt kezelni, mivel nem lehetett erről beszélni a nyilvánosság előtt.

Most viszont a nők mindennapos dologként beszélnek erről. Hála Istennek most már nem kell titokban tartanunk ezt a fájdalmat

– fogalmazott a bejegyzés végén.

Britney Spears és Sam Asghari tavaly szeptemberben már el is jegyezték egymást. Az énekesnő tavaly ősszel kijelentette, hogy idővel szeretne „családot alapítani” majd a férfival, és erről posztolt az Instagramon már egy hónappal ezelőtt is, amikor Polinéziából jelentkezett be.

(Borítókép: Britney Spears 2019. július 22-én. Fotó: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)