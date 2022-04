Osváth Zsolt: Tóth Gabi a pofámba hazudott, hányok tőle

Nem kímélte Tóth Gabit a friss videójában Osváth Zsolt. Elmesélte, mekkora csalódást okozott neki az énekesnő, aki azóta már mindenhonnan letiltotta. A felvételből az is kiderül, hogy Gáspár Győző feljelentette, illetve hogy Muri Enikőt is pont olyan jellemtelennek tartja, mint a fiatalabb Tóthot, akit szerinte nem azért bántanak sokan, mert fideszes, hanem mert hazudott, amikor azt állította, nincs köze a párthoz.

A múlt heti Kiszel Tünde-interjú után Osváth Zsolt ezúttal egy újabb szókimondó monológgal jelentkezett a YouTube-on. Miután reagált a választások után vele kapcsolatban megjelent hírekre, tisztába téve, hogy egyáltalán nem szándékozik az eredmény miatt azonnal disszidálni, és továbbra is működtetni fogja a csatornáját, felhozta Tóth Gabi politikai szerepvállalását, amin feltehetőleg rajta kívül sokan mások is meglepődtek. A youtuber kihangsúlyozta:

nem az a baj, hogy az énekesnő fideszes, hanem hogy ezt hosszú ideig az ő szemébe is letagadta.

Korábban többször is írtunk arról, hogy Tóth Gabit rengetegen támadták, miután kiderült, hogy az Eucharisztikus Kongresszus egyik fellépője lesz, ahogy akkor is, amikor a magyar hagyományokat felelevenítő, népies hangvételű, Az én szívem című klipes dalát megjelentette. Bár mindvégig hangoztatta, hogy semmi köze a politikához, férjével együtt feltűnt a Békemeneten, majd színpadra állt a Fidesz–KDNP kampányzáró rendezvényén is Székesfehérváron, ahol a Himnuszt, illetve Orbán Viktor oldalán állva a jelenlévőkkel közösen a Kossuth Lajos azt üzente című dalt is elénekelte. Az ezzel kapcsolatban megjelent hírekre nem reagált, csak azután állt elő magyarázattal, hogy kiderült, a választásokat a Fidesz–KDNP nyerte. Az énekesnő akkor már nyíltan felvállalta, hogy a kormánypárttal szimpatizál, amit azzal indokolt, hogy amikor korábban olyan sok támadás érte, ott szerető közegre talált.

Osváthnak állította, nincs köze a Fideszhez

Osváth Zsolt a hétfőn megjelent videójában hosszasan ecsetelte, mekkorát csalódott az énekesnőben, és részletesen levezette, hogyan jutott el odáig a kapcsolatuk, hogy Tóth Gabi végül letiltotta őt a felületein. Azzal indított, hogy az elmúlt egy évben ő jó párszor megvédte az énekesnőt, amikor támadták. Hangsúlyozta: mindezt nem azért tette, mert akkora barátok, hanem mert azt gondolta, sokszor igazságtalanul bántják. Most viszont úgy érzi, az énekesnő kihasználva a jóhiszeműségét, teljesen átverte őt.

Gabi hazudott. Gabi belehazudott a pofámba. Gabi még akkor is a pofámba hazudott, amikor a választások hetén hétfőn valahol letiltotta a kommentelési lehetőségeket, és én odaírtam az oldalára, hogy szerintem egyébként vállalni kell a pozitív és a negatív kommenteket is, mert a cenzúra, az ugye a kommunizmusban volt menő

– mondta Osváth, visszautalva az énekesnő egyik korábbi posztjára, amelyben arról írt, hogy a nagymamája sokat mesélt arról a rendszertől, amitől ő azóta is retteg. A kommentje után Tóth Gabi felhívta a youtubert, kérdőre vonva, miért nem privátban mondta el neki a véleményét, szerinte ugyanis van közöttük olyan viszony. Annak ellenére, hogy nem érezte erősnek, Osváth végül letörölte a hozzászólását, pedig ez egyáltalán nem jellemző rá, akkor viszont úgy érezte, ez a helyes, mert lelkileg nagyon padlón lehet az énekesnő.

Gabi azt mondta, nagyon kivan a töke már azzal, hogy mindenki a Fideszhez köti, a kormányhoz köti, hogy értsem már meg, hogy ő nincs ott. Hogy a Békemeneten is ott voltak, de szándékosan nem maradtak Orbán Viktor beszédén, és hogy valami fideszes politikus kirakta az ő posztját és képét, és ezt hogy képzeli…

– mesélte Osváth, aki ennek hatására megsajnálta az énekesnőt és még kommunikációs tanácsokat is adott neki, hogyan tud elhatárolódni a politikától, illetve attól, hogy a kormányhoz kössék. Amikor ezek után Tóth megjelent a színpadon a Fidesz–KDNP kampányzáróján, a youtuber nagyon átverve érezte magát.

Azt éreztem, hogy én hányok Tóth Gabitól. Le is írtam neki, hogy ez engem nagyon bánt. Félreértés ne essék, nem az bánt, hogy fideszes, vagy kormánypárti, még csak az sem bánt, hogy a politikában szerepet vállal, hanem az bánt, hogy hazudott nekem

– magyarázta Osváth Zsolt, hozzátéve: szerinte Tóth Gabi az elmúlt egy évben kihasználta a jóhiszeműségét, és végig hazudott neki abban, hogy nincs semmilyen politikai kötődése, sőt azt is mondta, hogy liberális és támogatja a youtuber örökbefogadását – nem is érti, miért „csesztetik” a melegeket. Osváthnak épp ezért sokkoló és nagyon fájó volt a felismerés, hogy az énekesnő egy évig kihasználta. Szerinte Tóth mindezt azért tette, mert azt gondolta, ha jóban vannak, nem lesz vele szemben kritikus. Osváth hangsúlyozta, ő minden esetben az elveit követi és csak azért nem kritizálta, mert elhitte, hogy ok nélkül bántják.

Tóth Gabi, ki kell hogy mondjuk: egy gerinctelen érdekember. Egy jellemtelen ember. És tudod, Gabi – mert tudom, hogy nézni fogod ezt a videót, és tudom, hogy majd mész fröcsögni megint mindenfelé, hogy téged mennyire bántanak az emberek. Tudod, nem az van, hogy téged azért bánt bárki is, mert te fideszes vagy, vagy mert Orbán Viktor előtt énekelsz. Téged senki nem azért bánt, mert letetted a voksodat a kormánypárt mellett

– magyarázta Osváth, rámutatva, sok előadót, köztük Kovács Katit, Radics Gigit, Rúzsa Magdit, Keresztes Ildikót vagy Vastag Csabát, akik szintén a kormány mellett tették le a voksukat, senki nem bánt soha. Hogy miként lehetséges az, hogy ezen előadókkal szemben ha Tóth Gabi megvallja a hitét és a politikai hovatartozását, az visszás az embereknek, arra annyit mondott:

Úgy Gabi, hogy jellemtelen vagy. Nincsen jellemed. Úgy, hogy soha nem álltál ki bizonyos dolgok mellett. Egyetlen dolog mellett álltál ki: a saját magad pénze mellett.

Ezek után, hogy választ adjon rá, mi motiválta Tóth Gabit arra, hogy megvallja a hitét és jobb oldalra húzzon, bevágott egy részletet abból az interjúból, amit az énekesnő a Fidesz–KDNP kampányzárójának napján a Pesti TV Politikai Hobbista című műsorában adott, és amelyben azt mondta, kétszer annyi koncertje van és sokkal több ember gyűlik össze a bulijain, mióta beleállt ebbe az egészbe.

Gabika, tényleg nincs egy ember, aki rád szóljon? Tudjuk azt, mióta benyaltál a Fidesznek, azóta dupla annyi pénzed van, de ne híreszteld már, meg ne mondd már ki légyszí, mert nem hangzik úgy jól. És ez nyilván kormányoldalról sem hangzik jól, mert ez azt jelenti, hogy megvásárolják ezeket a fellépőket

– reagált Osváth a bejátszásra, hangsúlyozva: tisztában van vele, hogy vannak olyan előadók, akik szívügyüknek tekintik, hogy a kormány mellé álljanak, amivel nincs is probléma, Tóth Gabi viszont az ilyen kijelentéseivel őket is minősíti. A youtuber szerint Tóth csak egy fejős tehenet és csilingelő kasszákat lát, mert neki az emberek csak számok, és ingyen biztosan nem énekelne „nagy magyarban” népdalokat.

Osváth a tiltott kategóriába került

Ha valaki azt gondolná, Osváth Zsolt mindezt csak a saját csatornáján kommunikálta le, az téved: a youtuber állítja, felhívta Tóth Gabit, hogy tudassa vele a mérhetetlen csalódottságát, ám elmondása szerint az énekesnő ezek után mindenhonnan letiltotta. Leszögezte: ez volt az a pont, amikor azt érezte, fog erről beszélni a YouTube-on, s bár mindez még a választások előtt történt, nem akarta a voksolást megelőzni ezzel. Mostanra már Tóth Gabi is felvállalta a politikai hovatartozását, amiről a közösségi oldalán vallott, ám Osváth szerint, mint fogalmazott:

Egyvalamit elfelejtett megvallani: hogy közben őt senki nem azért bántja mert keresztény, vagy mert fideszes, hanem mert egy jellemtelen, hazug ember. Így kénytelen vagyok ezt elmondani Tóth Gabi helyett.

Azt is hozzátette: Tóthot megnyugtatja az, hogy azért hozzák fel az iskolai végzettségét, mert keresztény, ám szerinte ez nem így van, ő abban látja az okot, hogy az énekesnő szerinte buta, jellemtelen és ostoba. Úgy véli, bárhogy próbálja csűrni-csavarni és megvezetni az embereket, hogy őt azért bántják, mert keresztény és fideszes, ők nem hülyék, nem lehet őket átverni. Szerinte egy adott ponton Tóth mérhetetlenül szomorú lesz, mert ha csak a fele is igaz annak, amit neki elmondott, hogy mennyire liberális és mennyire nem ért egyet azzal, amit a kormány csinál, akkor egy idő után ez terhes lesz neki – de azt is el tudja képzelni, hogy jön egy utalás, ami megkönnyíti a helyzetet.

Gáspár Győző feljelentette Osváthot

A youtuber még a választások előtt intézett nyílt levelet Gáspár Győzőhöz, miután a Romantic énekese gyermekvédelemre hivatkozva buzdította az embereket, hogy szavazzanak a Fideszre. Osváth emlékeztetett néhány olyan jelenetre, amelyeket a Győzike Show-ban láthattak a nézők, majd ezekre hivatkozva kifejtette, hogy véleménye szerint Gáspár Győző traumatizálta, illetve tönkretette a lányait.

Győző, nem azzal van a baj, hogy fideszes vagy. Nem azzal van a baj, hogy neked is jutott a narancssárga nyakkendőből, mert ugyanúgy fel tudom hozni, hogy vannak olyan emberek, akiknek mikor kiálltak Orbán Viktor vagy a Fidesz mellett, azt mondták, jó, ez a te dolgod, hiteles, neked elhisszük. Győző, neked senki semmit nem hisz el, mert te is hazug vagy. Hazugságból élsz. Milliókat vezettetek meg a Győzike Show alatt kitalált történetekkel. És persze lehet erre azt mondani, hogy ezt az RTL Klub találta ki, de Győző volt az, aki erre igent mondott.

Osváth szerint Gáspár úgy nyilatkozott róla, hogy ő azt mondta, a Romantic énekese verte a gyerekeit. A youtuber viszont ezzel szemben azt állítja, soha nem mondott ilyet. Azt viszont igen, hogy lelkileg egy örök életre megnyomorította a lányait, amit állítása szerint nem is ő, hanem Gáspár Győző lánya mondott el.

Muri Enikő sem maradt ki a sorból

Sokáig porondon volt a megzenésített Nemzeti Dal friss feldolgozása, amelyben Muri Enikő is közreműködött. Az énekesnő korábban kapott hideget-meleget, miután két sor között eleresztett egy yeah-t a számban, amit a sok kritika miatt korábban a közösségi oldalán igyekezett megindokolni. Az érvei nem voltak elégségesek Osváth Zsolt számára, aki továbbra is ízléstelennek tartja a magyar nyelvű szövegbe beszúrt angol „csatakiáltást”. A videójában hangsúlyozta, nem az zavarta, hogy Muri bement a Pesti TV-be, ahol „ostoba közhelyeket” puffogtatott, hanem hogy rengeteg meleg barátja van, akiket a nyilatkozatával megbánthatott. Az interjúban azzal viccelődtek, hogy az énekesnő a végén még a szivárványos zászlót is magára varratja, amire Osváth Zsolt szerint nem megfelelően reagált azáltal, hogy látványosan tiltakozott.

Enikő, értjük, hogy meghasonultál, értjük, hogy Gabihoz hasonlóan több megkeresésre, több koncertre, több felkérésre, több pénzre számítasz. Lelked rajta. De szembeköpni és elárulni azokat az embereket, akik téged szeretnek, szembeköpni és elárulni azokat az embereket, akik a barátaid, és ilyen szinten, ilyen mélységben, ilyen dehonesztáló módon egy ilyen undorító gesztust tenni a Pesti TV-ben, csak azért, mert olyan emberek vesznek körül, akik tudod, hogy ezt megtapsolják, szerintem mindennek az alja.

Osváth szerint Muri Enikő ezzel belegázolt más emberekbe, és ez esetben sem azzal van a baj, hogy az utolsó egy-két hónapban fideszes lett, hanem a jellemtelenségével.

Az elmondottakat összegezve a youtuber végül arra jutott: bármelyik oldalon teszi le a voksát az ember, nagyon fontos, hogy ő maga milyen jellem, amikor valami mellett kiáll. A teljes videót itt nézheti meg: