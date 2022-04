Rékasi Károlyt megműtötték

A színész még 2015-ben szenvedett súlyos motorbalesetet, amikor egy autós elütötte. Rékasi Károly akkor a klinikai halál állapotába került, és több műtétnek is alá kellett vetni.

A színész tizenegyedik műtétjén esett át a múlt héten, most még ebből lábadozik. Már úgy érzi, hogy végre maga mögött tudja hagyni a balesetet és a következményeit.

Tavaly ősszel ültettek be neki egy csípőprotézist, amely sokat segített. Az utóbbi hónapokban viszont erős fájdalmat érzett a combjában amiatt, hogy a protézis szára nem épült be megfelelően.

Ezt korrigálta most a Sportkórház specialistája egy újabb, többórás beavatkozással. A színész azt mondta, hogy a kórház dolgozói „fantasztikusak voltak”, minden figyelmet és törődést megkapott tőlük.

A fájdalom elmúlt, ráadásul elértük a célt. Az egyik lábam a baleset után négy centivel lett rövidebb, mint a másik

– nyilatkozta a Blikknek Rékasi Károly.

Az utóbbi években a baleset miatt a színházban is kevesebb lehetőséget kapott, egyrészt azért, mert sánta volt, másrészt pedig azért, mert a rendezők is attól tartottak, hogy egy újabb műtét miatt nem lehet majd rá számítani egy darabnál. A lábadozás után viszont a színpadra is visszatérhet, és nem kell többet sántikálnia.

Amikor most eljöttem, az ápolók azt mondták, tudják, hogy már nem találkozunk, vigyázzak magamra. Hét év után először mondták ki ezt. Lezártam ezt az időszakot, újra teljes életet élhetek!

– mondta a színész, aki azt sem rejtette véka alá, hogy az elmúlt hét évben „nem egyszer összezuhant”, mert nem látta a kiutat, és pokoli fájdalmakat élt át. Sokat segített azonban, hogy felesége, akivel tavaly házasodtak össze, és gyermekei is mindig támogatták.

Rékasi Károly arról is beszélt, hogy a sétálás mellett ismét motorra ült az egyik barátjánál, és minden olyan volt, mint a baleset előtt. A feleségének azt is mondta, hogy idővel lehet venni megint egy motort.

Mire ő annyit mondott komoly hangon, meg ne merjem próbálni

– mesélte nevetve a színész.

(Borítókép: Rékasi Károly 2010. április 22-én. Fotó: Szécsi István / Velvet)

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!