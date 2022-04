Egyre több világsztár énekel káros szenvedélyekről

Aki rajong a zene iránt és a dalszövegekre is pont akkora figyelmet szokott fordítani, mint a dallamra, annak bizonyára feltűnt, az utóbbi években mennyire egy sémára épülnek a dalok. Sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy egy megszokott dallamvilágról már sokadjára akarják lehúzni a bőrt, ahogy a dalszövegek terén is inkább a hanyatlás érzékelhető. Tény, hogy nehéz olyat alkotni, amit korábban még senki, ugyan számos előadó bizonyította már be azt, hogy ez egyáltalán nem lehetetlen küldetés. A dalszövegek mélyrepülését támasztja alá azon tanulmány is, amelyben azt vizsgálták, milyen mértékben tartalmaznak káros szenvedélyekre való utalásokat a világslágerek, illetve az ahhoz készült klipek.

Stephanie Albert, a kutatás vezetője ugyanis arról számolt be, hogy 2014 és 2020 között elemezték a slágerlistákat azon célból, hogy megállapítsák, hány esetben szerepelt a dalszövegekben vagy a klipekben az alkohol, a kábítószer vagy a cigaretta. Az eredmények pedig igen lesújtóak, mivel a hat év alatt a zeneszámok hatvan százalékában voltak megtalálhatóak – írja a DailyMail.

A tanulmányból az is kiderül, hogy az amerikai rapper, Drake volt az, akinek a legtöbb videóklipjében tűntek fel ezen elemek, összesen 23-ban. Azonban az Adam Levine vezette Maroon 5 sem áll jól ezen a listán, nekik tíz klipjükben jelenítettek meg dohányzást, alkoholivást vagy drogot. Míg a dobogó harmadik fokát Taylor Swift, Ed Sheeran és Nicki Minaj foglalják el, akiknek egyaránt hét-hét klipjükben tűntek fel kifogásolható részek.

Albert szerint nagy kockázattal és felmérhetetlen következményekkel jár az, hogy a zenészek ilyen dalokat dobnak a piacra, mivel sok fiatal felnéz rájuk, ahogy többen utánozzák is őket.

Az alkohol, a cigaretta, a vízipipa (shisha) és a marihuána megjelenítése a népszerű slágerek dalszövegében és videóklipjeiben közegészségügyi probléma

– nyilatkozta a kutatás vezetője, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a termékeknek a szerepeltetésének olyan üzenete is lehet, mintha már társadalmi norma lenne.

Drake klipjeiben egyébként öt káros szenvedély (alkohol, marihuána, cigaretta, e-cigaretta és shisha) volt látható, míg Taylor Swift és Ed Sheeran esetében az ivás és a dohányzás szerepelt a klipekben. Sőt, a tanulmányban Justin Bieber, Beyoncé, Calvin Harris, a One Direction és Ariana Grande is említésre került.

Egyre szomorúbb dalokat hallani

A michigani Lawrence Technological University tudósai egy analitikai módszer segítségével tanulmányozták a dalszövegeket az 1950-es évektől 2016-ig. Azt állapították meg, hogy az évek folyamán a düh és a szomorúság egyre több dalban került kifejezésre, míg a vidám nóták száma csökkenni kezdett. A nagy változás még az 1990-es években következett be, majd az évtized végére tetőzött is.

Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, mivel a kutatók minden évben a legnépszerűbb dalokat elemezték, így a tanulmány nem azt mutatja, hogy a zene változott meg, hanem azt, hogy a zenefogyasztók ízlése lett más az idők során. Míg az 1950-es években az örömteli dalokat részesítették előnyben, a mai modern zenefogyasztókat már jobban érdeklik a szomorúságot vagy haragot kifejező dalok.

(Borítókép: Drake. Fotó: Kevin Winter / Getty Images)