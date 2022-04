Két év után visszatért Harry herceg és Meghan Markle az Egyesült Királyságba

Kedd este Londonba repült Harry herceg és Meghan Markle – tudta meg a TMZ. Mindez azért érdekes, mert a pár azóta nem tett közös látogatást az Egyesült Királyságban, mióta 2020 márciusában Kaliforniába költöztek. Az eset arra enged következtetni, hogy megvan bennük a szándék, hogy rendezzék az elmúlt években megromlott kapcsolatukat a családtagjaikkal.

Ez jó hír abból a szempontból, hogy II. Erzsébetnek az utóbbi időben egészségi problémái adódtak – a palota állítólag nemrég jelentette be, hogy a húsvéti szertartást is kihagyja a Szent György-kápolnában vasárnap. Bár Harry herceg az elmúlt két évben is járt néhányszor Londonban, legutóbb akkor, amikor Diana hercegnő szobrát felavatták, Meghan egyetlen alkalommal sem tartott vele. A 95 éves királynő állítólag Károly herceg társaságában fogadta a sussexi hercegi párt, és a hírek szerint egy éjszakát Londonban töltöttek.

A portál úgy tudja, a házaspár két gyermekét, Archie-t és Lilibetet nem vitte magával az útra, amelynek célállomása egyébként Hollandia, ahol szombaton indul a Harry herceg által 2014-ben alapított, Invictus Games elnevezésű sportesemény. A rendezvényen sérült katonák és veteránok versenyeznek egymással többféle sportágban.

Az Invictus Játékokat ötödik alkalommal szervezik meg, ezúttal Hágában, és 20 országból érkeznek versenyzők az eseményre, hogy atlétikában, íjászatban, kerekesszékes kosárlabdában, kerékpározásban, súlyemelésben, úszásban, ülő röplabdázásban és beltéri evezésben mérkőzzenek meg egymással. Harry és Meghan egyébként annak idején ezen a sportrendezvényen jelent meg párként nyilvánosan először 2017-ben, Torontóban.

(Borítókép: Harry herceg és Meghan Markle Londonban 2017. november 27-én. Fotó: Karwai Tang / WireImage / Getty Images Hungary )