Itt az Oscar-gála tiltólistája, melyre Will Smith mellett sokan felkerültek

Will Smith pofozkodós ügyéből akkora botrány lett, hogy tíz évre kitiltották a díjátadóról. Különféle okoknál fogva sok más filmes megelőzte őt a kiközösítettek listáján.

Will Smitht filmes sikerei ellenére száműzték a gáláról, amin idén megnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó aranyszobrot. Filmes alakításával tudja jóvá tenni az Oscar-gálán nyújtott színpadi pofozkodós jelenetét, amikor Chris Rock humoristának lekevert egyet.

Egyáltalán nem első a híres színészek sorában, akit nem látnak szívesen a rendezvény szervezői. A politikai szerepvállalás sokszor vezet népszerűtlenséghez, illetve szexuális erőszak elkövetőit is elítéli a filmes világ. Kalózkodás bűntettéért is kitiltottak már sztárokat, de most a hosszú listáról egy rövidebb összeállítás olvasható az amerikai filmakadémia által kitaszítottakról.

A legelső sztár, akit kitiltottak

A hollywoodi személyiségek közül az egyik legfurcsább okból Carmine Caridi szerepel a listán. A keresztapa II.-ben a Corleone családtól elszakadni vágyó New York-i testvérpár egyikét, A keresztapa III.-ban pedig egy chicagói maffiavezért alakító karakterszínész, Carmine Caridit tiltották ki elsőként az Oscar-gálákról, és elvették akadémiai tagságát is 2004-ben.

Eredetileg Sonny Corleone szerepére választották a színészt, aki hosszú ideig az amerikai filmakadémiai bizottság tagja volt, amely az aranyszobrok odaítéléséről dönt. Tagként számtalan filmet premier előtt megkapott amíg le nem bukott, amikor a szerzői jogsértések után nyomozó FBI felfigyelt rá. Több Oscar-várományos film is feltűnt az interneten azelőtt, hogy a mozik bemutatták volna őket. Az utolsó szamuráj, a Titokzatos folyó, a Nagy Hal és a Kapitány és katona: A világ túlsó oldalán című filmekből készített kalózpéldányt és letölthetővé tette az interneten, miután a szavazóbizottsági tagoknak kiküldték a videókazettákat.

Caridi szerint ő semmi rosszat nem csinált azt leszámítva, hogy a szavazóként kapott filmeket rendszeresen lemásolta a közeli hozzátartozóinak, valamint kölcsönadta a kazettákat egy bizonyos Russell Sprague-nak, akiről aztán kiderült, hogy filmek kalózpéldányaival kereskedik.

Caridi 2019-ben halt meg 85 évesen, de Oscar-gálán botránya után többé nem jelent meg.

A #metoo mozgalom első célpontja

A 70 éves producer, Harvey Weinstein a #metoo mozgalom megjelenéséig befolyásos hollywoodi figura volt, pedig már terjedt a szóbeszéd hatalmi visszaéléseiről.

A Miramax alapítója nevéhez sok-sok Oscar-díjas film fűződik. 2017-ben vonták meg akadémiai tagságát, miután a New York Times tényfeltáró cikkében egy tucat áldozat számolt be molesztálásokról, melyeket Weinstein addig elhallgattatott. Az áldozatai azóta busás kárpótlásban részesültek.

Weinstein 2020 márciusában 23 év börtönt kapott a vádak miatt, ezért nagyon sokáig nem mehet Oscar-gálákra, még akkor sem, ha a filmakadémia újra beengedné.

Amerika megrontója

Az Emmy-, Grammy- és Golden Globe-díjas Bill Cosbyt főleg komikusként ismerjük, de Amerika kedvenc tévés apukájából Amerika megrontójaként híresült el hatalmi visszaélések és szexuális bűncselekmények miatt.

Áldozatai közül néhányan azzal vádolták, hogy bedrogozta őket és öntudatlan állapotukkal visszaélve Crosby szexuális erőszaknak tette ki őket. Összesen ötven személy próbálta megvádolni, de a legtöbb vád elsikkadt, nem kapott figyelmet. Egy 2004-es eset kapcsán azonban felelősségre tudták vonni és tíz évre elítélték.

Pennsylvania állam legfelsőbb bírósága 2021-ben a tárgyalások alatti szabálytalanságokra hivatkozva végül szabadon engedték. Ennek ellenére az Oscar-gálán továbbra sem szívesen látott vendég, mivel a Weinstein-ügy után 2018-ban a filmakadémia új etikai kódexét is elfogadták, és kizárta a bizottság.

Egyértelműen bűnös volt, mégis szabadult

A lengyel származású Roman Polanski Oscar-díjas rendező Franciaországban született. 1977-ben letartóztatták, amiért bedrogozott és megerőszakolt egy 13 éves lányt. Polanskit a tárgyalás során szabadon engedték, de annyira félt a börtöntől, hogy hazamenekült Franciaországba, s ahonnan nem adják ki az Egyesült Államoknak. Azóta Európában él, hiszen ha az Egyesült Államok területére lépne, azonnal letartóztatnák, ezért az akadémia csak a távollétében tudta díjazni.

A tárgyalása több mint 40 éve elakadt, mert a bíróság a jelenléte nélkül nem tud felette ítéletet mondani ellentétben a filmakadémiával, amely 2003-ban is aranyszoborral díjazta, és évtizedekig szőnyeg alá söpörte a vádakat, de a #metoo mozgalom felelevenítette azokat. 2018-ban szexuális ragadozók közé sorolva kizárták és elindult a pereskedés.

Pedofil cselekedetei ellenére...

Adam Kimmel az utolsó szereplő ezen a tiltólistán, amit a 24.hu tett közzé. Az Oscar-díjra jelölt 2005-ös életrajzi film, a Capote operatőre úgy lett 2007-ben a filmakadémia tagja, hogy 2003-ban letartóztatták, miután megrontott egy kiskorú lányt, majd 2004 elején bűnösnek vallotta magát a nemi erőszak vádjában. A tárgyalás végén tíz év próbaidőre ítélték, és ugyanennyi időre bekerült a neve szexuális bűnözők nyilvántartásába is.

2010-ben, 49 évesen kapcsolatba kezdett egy 15 éves lánnyal, ezért újfent szexuális erőszak vádja, illetve nehezményezték, hogy nem regisztrálta magát a szexuális bűnözők nyilvántartásába. Az ügy hatására kitették a Pénzcsináló című 2011-es baseballfilm alkotói közül, melynek Brad Pitt és Jonah Hill a főszereplője.

Egészen 2020 végéig nem tették ki az akadémiából, ameddig a Variety fel nem tárta a kétes ügyeket.