Mellkason vágta egy pszichopata Berki Mazsit, majd ki akarta tépni a gyerekét a kocsiból

Berki Mazsi nem mindennapi helyzetbe került, aminek rendőrségi feljelentés lett a vége. Mint arról a Borsnak beszámolt: a reggeli rohanásban elfelejtette otthon kidobni a szemetet, ezért bedobta a zsákot a kocsijába, hogy a kinti nagy kukába helyezze el, ám megfeledkezett róla. Elmondása szerint egy üzleti megbeszélésre igyekezett gyermekével együtt a II. kerületben lévő Szépvölgyi útra, ahol az egyik utcai kukába szerette volna dobni a zsákot, mivel épp szemétszállítás volt a környéken. Ekkor kezdődött a baj.

Egy ott lakó idős férfi végignézte, majd agresszíven, a hangját felemelve kezdett nekem beszélni. Lehordott mindennek, és azt ordította, hogy takarodjak onnan a szemetemmel együtt

– magyarázta Mazsi, majd a férfi kirántotta a kezéből a zsákot, amely szétszakadt, így minden szemét a földre került. Mint mondta, ugyan elnézést kért, mondván, semmilyen rossza szándéka nem volt, ám a férfi ettől csak még inkább dühös lett.

Mazsi rettenetesen megijedt, és annak ellenére, hogy azt hitte, a férfi hamar le fog csillapodni, követni kezdte őt, amíg a kocsija felé tartott, és szitkozódott.

Sikerült utolérnie, majd egy hirtelen mozdulattal mellkason vágott az a pszichopata. Annyira váratlanul ért a támadása, hogy sokkot kaptam. Közben minden lepörgött a fejemben

– fejtette ki. Azt is megjegyezte: igyekezett minél hamarabb elmenekülni a helyszínről, azonban a férfi nem hagyta. Bár Mazsi a kocsiba beülve megpróbálta azonnal lezárni az autót, ám ez nem sikerült.

A férfi elkezdte rugdosni és ütni a kocsit, a visszapillantómat csavargatta, le akarta törni, majd feltépte az anyósülés felőli ajtót, ahol Emma aludt, és ki akarta tépni a kocsimból a gyerekemet. Rángatta a babahordozót, amibe a kislányom rögzítve volt

– magyarázta Mazsi. Ekkor ráordított a férfira, aki ennek köszönhetően elengedte a kislányát. Mint kifejtette, minden anya ölni tudna a gyerekéért, ő is elgondolkodott rajta, hogy ha a férfi nem engedi el a kislányát, akkor „gyomorszájon rúgja”.

Végül gyorsan berántottam az Emma felőli ajtót, lezártam a kocsit és elhajtottam. Nem értettem, hogy miért velem történik ez az egész, remegtem és zokogtam egyszerre

– tette hozzá, ám a megpróbáltatásai itt még nem értek véget.

Mazsi ezt követően visszament a helyszínre, hogy összeszedje a földről a kiömlött szemetet, ám a támadó ekkor még ott volt, már az autójában ült, ám kiszállt, hogy ismét nekirontson. Mint mondta, lek*rvázta, és mindennek elhordta őt. A kettejük között kirobbant vitát videóra is vette. Sok járókelő nézte végig, mit művel a férfi, ők is azt tanácsolták, hogy forduljon a rendőrséghez. Így is tett, feljelentést tett testi sértésért és rongálásért. Elmondása szerint kamera is volt ott, ahol történt az ominózus eset, ezt a rendőrség már bekérte, illetve a kocsijáról is le tudták venni a férfi ujjlenyomatát.

Soha nem csináltam ilyet, hosszú procedúra volt, de azért tettem meg, és beszélek most erről, mert szeretnék megkérni minden édesanyát és nőt, hogy vigyázzon magára

– jegyezte meg Mazsi. Azt is hozzátette: az utóbbi években megnőtt az agresszív emberek száma, és attól tart, hogy ha egy ilyen embernél kés van, akkor az is lehet, hogy megszúrná.

(Borítókép: Berki Mazsi. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)