Bosszúpornóval ébredünk és fekszünk, bárki pórul járhat

Kim Kardashian újabb kiszivárgott szexfelvételtől tart, ugyanis volt barátja, a zenész Ray J újra kilátásba helyezte: eladja egy korábbi közös szexvideójukat. Nem ez az első alkalom, amikor bosszúpornó lát napvilágot a legismertebb Kardashianről, korábban szintén exbarátja tett közzé egy felvételt a szakításukat követően. Ez ugyan még 2007-ben történt, de az internet nem felejt, így ezen felvételek örökké fennmaradnak – most pedig újabb kényes videók közzététele is kilátásba került.

Kim azonban nem hagyja magát egykönnyen, már több ezer dollárt költött arra, hogy egy profi ügyvédi csapat mindent elkövessen annak érdekében, hogy a felvételek ne kerüljenek nyilvánosságra, így pedig megóvja családját az újabb botránytól.

Kim tudta, hogy Ray J más felvételeket is készített, ezeknek egy része igazán intim. Azt mondta az ügyvédeinek, hogy tegyenek meg mindent, csak a holttestén keresztül történhet meg a videók kiszivárgása

– mondta egy bennfentes a Sunnak.

Kim az első kiszivárogtatott szexvideója idején 22 éves volt, 2007-ben pedig még a neve sem volt annyira ismert, mint manapság. A videóját a Vivid Entertainment adta ki, amely ellen hiába harcoltak a szülei és ő maga is, végül hamar elterjedt az interneten a Superstar névre keresztelt felvétel.

Kevin Blatt, aki a Paris Hilton-szexfelvételek nyilvánosságra hozatalában is segédkezett, elmesélte, hogy Ray megkereste őt a felvételekkel, azonban végül nem adta el neki, ezt követően került a videót kiadó cég birtokába a felvétel. Kim sokáig próbálta eltüntetni a videót, ám végül inkább 5 millió dollárt sem sajnálva megvásárolta a film terjesztési jogait.

Ugyan a bosszúpornó közel sem csak a sztárvilágot érinti, egy ismert személy kiszivárogtatott képe vagy videója sokkal nagyobb közönséghez jut el, mint az átlagemberé, ezzel pedig mindazt a hírnevet állítja pellengérre, amit az illető egészen addig összelapátolt élete során.

Pamelával indult, Harry herceg és Rihanna sem maradt ki

Kim Kardashian mellett tucatnyi híresség életét keserítette már meg a bosszúpornó. Az elmúlt évek legnagyobb botránya volt, amikor 2014-ben több híresség iCloud-fiókját is feltörték, amelyekről meztelen és szexualitást megjelenítő videók kerültek fel az internetre, ez volt a Fappening-ügy. A jelenség veszélyeit jól mutatja, hogy a képeket tartalmazó mappát pillanatok alatt több százezren töltötték le és osztották meg Redditen, így tényleg csak percek kérdése volt, hogy az illetéktelenek által kitulajdonított tartalmak nagy tömegekhez eljussanak.

Abban az ügyben több A kategóriás celeb is érintett volt: többek között Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kristen Dunst, Ariana Grande vagy Emily Ratajkowski képei és videói is nyilvánosságra kerültek. Azonban a meztelen képek és szexvideók története már jóval korábbra visszanyúlik a celebvilágot illetően is.

Az első igazán nagy port kavaró ilyen ügy Pamela Anderson és Tommy Lee ellopott majd sokszorosított házi szexvideója volt, amelyet a házukban dolgozó szerelők loptak el Andersonék széfjéből. A felvételeket később több helyen is próbálták értékesíteni, majd az internetre is feltöltötték. A kazetta tartalma lett akkoriban a legtöbbek által letöltött tartalom, a videó pedig tényleg akkora sikernek örvendett, hogy végül Anderson és Lee megvásárolta a film jogait, hogy ők terjeszthessék azt tovább jó pénzért. Ugyanebben az esetben nem a bosszúvágy vagy a felsőbbrendűség hirdetése volt a cél, a videó haszonszerzés céljából, anélkül került illetéktelenek kezébe, és terjedt el széles körben, hogy annak szereplői abba nem egyeztek bele. Esetük jól mutatja azt is, hogy ami egyszer az internetre kikerült, az örökre ott is marad. A felnőttvideós oldalakon a mai napig megtalálhatók a már-már ikonikus kazetta felvételei vagy annak részletei, kapcsolatukból pedig sorozat is született.

A brit királyi családot sem kerülte el a botrány, sokan nem is gondolnák, de Harry herceg és Katalin hercegné is bosszúpornó áldozata lett egy-egy alkalommal. Bár az uralkodói sarjak életét minden percben figyelik, arra ők maguk is igen komoly hangsúlyt fektetnek, hogy ne kerüljenek kínos vagy akár félreérthető helyzetbe. 2012-ben az akkor még igencsak balhés életvitelt folytató Harry hercegről egy Las Vegas-i hétvégén készített meztelen fotó került nyilvánosságra, amelyet vélhetően a vele együtt bulizó egyik barátja tehetett közzé az interneten.

Katalin hercegné is egy óvatlan pillanatban róla készített képsorozat miatt foghatta a fejét, szintén 2012-ben: egy francia magazinban látott napvilágot a topless-sorozat, amelyen Katalin a család birtokán félmeztelenül napozik a teraszon. A képek ugyan bejárták a világsajtót, több angliai lap is megtagadta azok szerepeltetését és kinyomtatását, a királyi család iránti tiszteletből.

A leghíresebb bosszúpornó-áldozatok között volt a barbadosi születésű, amerikai énekesnő, Rihanna is, akiről korábbi párjával, Chris Brownnal való szakítását követően kerültek nyilvánosságra meztelen képek. Ugyan a rapper mindig is tagadta, hogy köze van a képek kitételéhez, a legtöbben őt gyanúsították meg. A jelenleg várandós énekesnő az eset kirobbanását követően azt nyilatkozta, hogy ez a legrosszabb dolog, ami valaha történt vele.

A bosszúpornó evolúciója

A bosszúpornó története egészen az 1980-as évekre vezethető vissza, ekkor történt az első olyan eset, amely már erősen hajaz a ma bosszúpornóként emlegetett esetekre. 1980-ban a Hustler erotikus magazinban jelent meg egy meztelen kép egy nőről, amit még a férje készített róla egy kempingezés során. Igen ám, de a képet ismeretlenek eltulajdonították, a fotót pedig beküldték a magazin szerkesztőségébe. Ez volt az első olyan eset, amely nagyobb port kavart, hiszen az újság nem foglalkozott egy pillanatig sem azzal, hogy a lapokra kerülő nő beleegyezett-e abba, hogy a fotója ott szerepeljen.

Ahogyan az időben haladunk tovább, az ezredfordulón már egyre többször keresnek rá olyan tartalmakra a felhasználók, amelyek egy új kategóriát indítanak el a felnőttfilmes iparban is, egyre több helyen töltenek fel volt barátnőkről képeket és videókat a fájlmegosztó oldalra, amelyek kifejezetten ezen tartalmak miatt jöttek létre. 2008-ban a pornóvideó-portál, az XTube jelentése szerint hetente már két-három panaszt kaptak, hogy az oldalukra bosszúpornó került fel. Ebben az időben már rendkívül népszerűek voltak azok a tartalmak, amelyek a bosszúpornók jellegzetességeit másolják, csak profi színészek játsszák el a jeleneteket – írja a New York Mag.

Két évvel később, 2010-ben az első ember, aki bosszúpornót tett közzé, egy mindössze 20 éves új-zélandi szobafestő volt, aki a Facebookra töltött fel ilyen tartalmat, ami miatt börtönbe került. Ezt követően a közösségi média térnyerésével és a technika fejlődésével egyre több lehetőség lett arra, hogy szinte észrevétlenül rögzítsünk valakiről intim felvételt, amelyet aztán tucatnyi nagy platformon lehet a nyilvánosság elé tárni.

Természetesen a közösségi oldalak is igyekeznek kiszűrni ezeket a tartalmakat, azonban amikor a platform vagy egyéb weboldal irányába jelzik, hogy ilyen tartalom van jelen az oldalon, már rég késő, hiszen ha már csak egyetlen ember is le tudja tölteni az adott tartalmat, az örökre fennmaradhat az interneten. Így a törvényi szabályozás mellett a megelőzésen is rengeteg múlik.

Egyre elterjedtebb eszköz, a kiváltó ok szinte bármi lehet

Bár sok esetben a kiszivárogtatott felvételek kapcsán szó sincs bosszúról, ezen kifejezés alatt futnak ezek az ügyek is. A „bosszúpornó” kifejezés sem feltétlenül fedi le az ezzel a névvel fémjelzett cselekményeket, ugyanis a legtöbb esetben az áldozat nem tett semmi olyat, ami miatt bosszút érdemelne, így erősen áldozathibáztató beütése van az elnevezésnek. Maga a „pornó” kifejezés is meglehetősen félrevezető, hiszen a pornográfia maga egy szórakoztató műfaj, míg a kiszivárgott felvételek nagy része nem emiatt készült.

A hétköznapi értelembe vett pornográf tartalmak és a bosszúpornó között a legfontosabb különbség, hogy utóbbinál az egyik fél beleegyezése nélkül kerül nyilvánosságra a felvétel annak céljából, hogy az érintettet megszégyenítsék, megalázzák vagy hasznot húzzanak belőle. A bosszúpornó emellett olyan személyes információkat is tartalmazhat, amelyek miatt jogosan érezheti magát veszélyben a sértett. Gondolhatunk itt egy intim videó közben feltűnő széfre vagy riasztóra, de akár egy utcatábla vagy jellegzetes épület is további problémát okozhat az áldozat számára.

A videó terjesztője vagy közzétevője a legtöbb esetben a fölényét, uralmát, hatalmát igyekszik ezzel az elszenvedő fél felett megmutatni, hogy mindenki láthassa: ő bármit megtehet. Sok esetben még csak bosszúra okot sem adott a későbbi áldozat, elég egy szakítás vagy egy kisebb vita, és bizonyos elkövetők azonnal a korábban megszerzett vagy elkészített tartalmakhoz nyúlnak – írja cikkében a Garbo.

Sokszor ez maga a zsarolás melegágya, van, hogy ilyen tartalmak közzétételével zsarolnak meg valakit, és bírnak rá olyan dolgokra, amely az érdeküket szolgálja. Nem egyedülálló eset azonban az sem, hogy valakit azzal kényszerítenek szexre vagy akár egy bántalmazó kapcsolatban maradásra, hogy amennyiben nem teszik meg, amit a követelőző fél kér, akkor közzéteszik az erotikus képeket vagy videókat.

(Borítókép: Kim Kardashian az SNL after partyján 2021. október 10-én New Yorkban. Fotó: Gotham / GC images)

