Rács mögé került a Grease színésze

Többszörösen is bűncselekményt követett el Eddie Deezen, aki egy magánkórházba tört be, sőt egy beteg szobájába is csak úgy berontott.

Rájár a rúd mostanában a Grease című, 1978-as film egyik szereplőjére, Eddie Deezenre, aki Eugene Felsnicet alakította mind az első, mind a második részben. A színészt április 9-én Marylandben tartóztatták le betörés, kétrendbeli birtokháborítás és a rend megzavarása miatt.

Jelenleg is rács mögött tartózkodik, és még egy darabig biztosan letartóztatásban marad.

A rendőrségi információk szerint a 65 éves Deezen ugyanis betört egy magánkórházba, majd annak ellenére sem akart onnan távozni, hogy felszólították rá. A színész állítólag egy beteg szobájába is bejutott, mielőtt kivágták az intézményből, és letartóztatták – írja a Pagesix.

Mint arról az egyik alkalmazott beszámolt, Deezen a nap folyamán már megjelent a környéken egyszer, ezért amikor éjszaka is visszatért, már nem volt más választásuk, mint hívni a rendőrséget. A dolgozó ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a színész különböző tárgyakat hagyott maga után, amelyeket mind egy-egy feljegyzéssel látott el – az azonban nem derült ki, hogy pontosan miket írt. Sőt az intézmény közelében lakó egyik szomszéd is megpillantotta az éppen betörni szándékozó színészt, így ő is hívta a rendőröket.

Deezennek egyébként már korábban is meggyűlt a baja a törvénnyel. Még 2021 szeptemberében azért tartóztatták le egy marylandi étteremben, mert őrjöngeni kezdett, és nem volt hajlandó távozni a helyszínről, sőt tányérokkal és étellel kezdte dobálni a rendőröket. Ezzel az üggyel kapcsolatban Deezen ellen másodfokú testi sértés, garázdaság és birtokháborítás miatt emeltek vádat.

Sőt a színész egy másik esetben is egy marylandi étteremben keveredett bajba, amikor azzal gyanúsították meg, hogy zaklatta az egyik pincérnőt, aki ezt követően a közösségi oldalán kelt ki magából. Azt állította ugyanis, hogy Deezen a munkabeosztásáról kérdezgette a kollégáit, heti egyszer pedig meg is látogatta őt az étteremben. Ha pedig nem volt rajta smink, akkor távozott is.