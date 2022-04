II. Erzsébet királynő egy kikötéssel találkozott újra Harry herceggel

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, Harry herceg igencsak kihúzta a gyufát, amikor egy interjúban elkezdte bírálni a királyi család tagjait. A herceg és Meghan Markle még 2020-ban jelentették be, hogy felhagynának királyi kötelezettségeikkel, amire a királynő áldását is adta. Ezt követően költöztek az Egyesült Államokba, és azóta nem is tértek vissza az Egyesült Királyságba. Részben azért sem, mert a szabályok szerint maguknak kellett volna állniuk a biztonságukhoz kellő védelmet, amire szükségük van. Tekintve, hogy a brit sajtó szereti szétcincálni a pár magánéletét.

Harry herceg és Meghan Markle azonban a napokban váratlanul Angliába utazott, azonban a célállomásuk Hollandia, ahol a királyi sarj oltalma alá tartozó Invictus Játékokat rendezik meg. A pár így hosszú idő után újra találkozhatott a királyi család tagjaival, köztük a királynővel és Harry édesapjával, Károly herceggel. A találkozó részleteire, amelyre a Windsor-kastélyban került sor, most derült fény – írja a Sun.

Egy bennfentes elmondása szerint Harry herceg ötlete volt, hogy találkozzanak az édesapjával, akinek békejobbot nyújtott, holott Harry volt az, aki korábban erősen bírálta az apját, miszerint anyagi nehézségeket okozott neki. A forrás szerint a találkozón egyébként részt vett Kamilla hercegné is, akinek igencsak fájhat a feje Harry közeljövőben megjelenő könyve miatt, amelyben állítólag nem fogja kímélni mostohaanyját.

Mint arról az informátor beszámolt, Harry és Károly herceg állítólag 15 percig rabolták egymás idejét, ám a találkozó gond nélkül lezajlott. Még szerencse, mivel II. Erzsébet, akitől szintén audienciát kapott a pár, csak azután volt hajlandó fogadni Harryéket, hogy találkoztak Károllyal.

Ő közeledett Károlyhoz, aki nyilvánvalóan nagyon boldog volt, és viszonozta. Károly azt állítja, hogy nagyon szereti Harryt, és mindig szívesen látja, ha hazajön. A királynő is beleegyezett, hogy találkozzon mindkettőjükkel, de csak azután, hogy Harry találkozott Károllyal

– fejtette ki a bennfentes, aki azt is megjegyezte: Károly herceg helyre akarja hozni a kapcsolatát fiával és menyével, illetve végre szeretné látni az unokáit is.

A Sun értesülései szerint Meghan Markle hétfőn fog hazautazni az Egyesült Államokba, ám ezelőtt még azt tervezi, hogy az Invictus Játékokon a brit nagykövetség sátrában fog felolvasni gyerekeknek a The Bench című könyvéből, amely tavaly jelent meg.

(Borítókép: II. Erzsébet és Harry herceg Londonban 2019. május 29-én. Fotó: Yui Mok / POOL / AFP)