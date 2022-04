Nagy Ervin: Álmomban beszélgetek Orbán Viktorral

A színész egy interjúban számolt be bővebben arról, mit gondol a hazai politikai helyzetről, sőt, egyenesen kijelentette: gyakran kéri számon álmában Orbán Viktort.

A Tanár című sorozat főszereplője Veiszer Alindának adott egy hosszabb interjút – amit itt lehet megnézni–, amelyben jókora részt ölelt fel a színész politikai állásfoglalása. A beszélgetés alatt többek között arról számolt be: úgy érzi, van egyfajta küldetéstudata, sőt, azt is kiemelte, hogy szerinte a kilencvenes években nagyobb volt az értelmiség felelősségtudata.

A kollégáimtól én néha több kurázsit várnék el

– fejtette ki. Azt is kutya kötelességének érzi, hogy felszólaljon, mivel ha nem tenne így, akkor gyáva emberként feküdne le.

Szót ejtett az SZFE-ről is, amelynek kuratóriumi elnökéről, Vidnyánszky Attiláról elmondta: atomisztikus gyűlölet van benne. Azt állítja, hogy sokszor nem mond igazat, például akkor, amikor azt jelentette ki, hogy kirekesztették a pesti színházak – szemlézte a Telex.

A Fidesz frakcióvezetőjéről, Kocsis Mátéról tett megjegyzései is szóba kerültek. Kocsist még 2019-ben illette a „félnótás országgyűlési s...ggnyaló” és a „Kocsis Máté-szerű képződmény” jelzőkkel, ami nagy port kavart. Ezzel kapcsolatban kiemelte: kellenek az ilyen megszólalások, hogy kellő fókuszt kapjon egy-egy ügy. Nagy kifejtette a véleményét a kormányról is, mint mondta, Varga Mihályt például kedveli.

Navracsics-párti vagyok, tulajdonképpen a mérsékelt szárnya a Fidesznek nekem szimpatikus volt

– magyarázta a színész. Elmondása szerint azokat kedveli, akik nemcsak a politikai akaratot hajtják végre, hanem szívük is van. A magyar miniszterelnökkel is gyakran beszélget, még ha nem is élőben.

Beszélgetek álmomban Orbán Viktorral

– mondta Nagy Ervin. Hozzátette: arra vár, hogy a két oldal között valamiféle kommunikáció kezdődjön. Sőt, mint megjegyezte, akár ő is felszólalna, mivel „az nem lehet, hogy így maradunk”.

Azért beszélgetek álmomban, mert még mindig a beszélgetésben hiszek. Nem lövök álmomban, hanem beszélgetek, összeszedem a gondolataimat, és számonkérek, megkérdezem, ezt miért így kell csinálni, és miért nem lehet úgy

– fejtette ki a színész, aki akár még Kocsis Mátéval is leülne beszélgetni, és megkérdezné tőle, miért támadja a színházakat.

Biztos, hogy beszélnék vele, megkérdezném, hogy miért fekszel ilyennek alá. Miért kell ilyen mondatokat mondani? Akkor is, ha nem gondolunk egyet, nehogy már zaklatószínházazzál, megbélyegezve egy patinás társulatot.

(Borítókép: Nagy Ervin. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)