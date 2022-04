A brit zenész továbbra sem aprózza el birtokának fejlesztését, Ed Sheeran ugyanis legújabb hobbijának, a csillagászatnak is hódolni szeretne otthonában, emiatt egy csillagvizsgálóval bővítette a már amúgy is elképesztő ingatlanegyüttest. A rezidencia nemrég azzal került be a hírekbe, hogy az énekes sírkamrát építtetett az ingatlannál, amely saját és családtagjai nyughelye lesz a jövőben.

Új hobbit talált magának a népszerű angol énekes-dalszerző Ed Sheeran, aki az elmúlt időben egyre élénkebben érdeklődik a csillagászat iránt, ennek pedig már 3,7 millió fontos (1,6 milliárd forintos) luxusbirtokán is nyoma van, ugyanis a háromszoros Grammy-díjas előadó egy kompletten felszerelt obszervatóriumot, azaz csillagvizsgálót építtetett magának a kertjébe.

A legtöbb ember ugyan álmodni sem merhet hasonló luxushobbiról, az énekes úgy érzi, szüksége van a turnék és koncertek között a kikapcsolódásra, amelyet legújabban az égbolton a csillagok között talál meg.

Ednek nincsen túl sok szabad estéje és éjszakája, ha pedig elindul turnézni, akkor még kevesebb lesz neki. Amikor azonban megteheti, szeretettel kémleli az éjszakai égboltot. Nagyon sok felszerelése van már, hogy megfigyelje az égitesteket és a csillagképeket. Sokakat meglepne, mennyire ért hozzá

– mesélte a zenész egy barátja a The Sunnak.

A hatalmas Framlingham-közeli birtok egyébként a Sheeranville nevet kapta, a rezidencia pedig már saját kocsmával, illetve további három épülettel, egy hangstúdióval, gyümölcsöskerttel és úszómedencével is bővült a megvásárlása óta.

Négy főbb ház áll a telken, köztük egy 16. századbeli parasztház, egy bungaló, egy négy hálószobás épület, illetve egy modern családi ház, amiben a hangstúdió is található. Az ingatlant állítólag még 850 ezer fontért – jelenlegi árfolyamon 425,6 millió forintért – vette, ám mióta kilenc évvel ezelőtt elkezdte átalakítani, nem kicsit növelte meg az értékét.



A csillagászatot ugyan sokan valóban nem néznék ki az énekesből, azonban nem ez volt a legbizarrabb beruházása a birtokon Ed Sheerannak. Nemrég azzal került be a hírekbe, hogy engedélyt kért, hogy a birtokon található templom alatt saját sírkamrát alakítsanak ki neki és családjának, hogy halálukat követően is a szeretett rezidencián maradhassanak. Ugyan a szomszédok felháborodásuknak adtak hangot az ötlet kapcsán, végül a zenész megkapta az engedélyt, így pedig a kamra is megépült.

(Borítókép: Ed Sheeran 2022. február 8-án. Fotó: Karwai Tang/WireImage)