Chris Rock csak a pénzre megy, beperelheti Will Smith-t

Ahogy arról a korábbiakban már beszámoltunk, Will Smith a filmvilág számkivetettje lett azáltal, hogy az idei Oscaron egy pofont kevert le a poénkodást kicsit túltoló Chris Rocknak. A standupos ugyanis Smith feleségének, Jada Pinkett Smith-nek a gyógyíthatatlan betegségével viccelődött, akinek emiatt a hajkoronájától is el kellett búcsúznia. Az Oscar-díjátadókon igen szokatlannak számító ramazúrinak köszönhetően két tábor alakult ki. Míg az egyik meg tudja érteni a színész kirohanását, addig mások egyenesen elítélik, hogy így próbálta rendezni a Rockkal kialakult konfliktust. Annyi biztos, hogy a filmakadémia nem díjazta túlzottan az egyébként idén Oscar-díjat bezsebelő színész tettét, ugyanis 10 évre kitiltották a gáláról.

Smith karrierje ugyan jócskán megsínyli a gálán történteket, mivel nemcsak a megítélése van romokban, hanem ennek következtében a nevéhez köthető filmek is nagy hátrányba kerültek, a legtöbb streamingszolgáltató parkolópályára helyezte őket. Rock azonban a lehető legjobban jött ki a sallerből, ugyanis minden előadására elkapkodták a jegyeket, sőt új dátumokat is bejelentett, hogy minél többen láthassák őt élőben. Már arról is érkeztek információk, hogy Oprah Winfrey és Ellen DeGeneres is szívesen meginterjúvolnák Rockot, akinek így ez lenne az első nyilatkozata a Smith és közte kialakult nézeteltérésről. Állítólag több mint 2 millió dollárt, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 694,2 millió forintot zsebelhet be az iránta megnövekedett érdeklődés miatt.

Az áldozat szerepében fürdőző Rocknak azonban még ennyi sem elég. Nemrég ugyanis a kaliforniai Indióban volt egy előadása, amelyen először tett említést a balhéról. Bár Will Smith korábban már több ízben is bocsánatot kért nemcsak a filmakadémiától, hanem magától Rocktól is, ám ő válaszra sem méltatta, és semmit nem közölt arról, hogyan érintette a visszakézből csattant pofon – írja a TMZ.

Jól vagyok, van egy egész műsorom, de addig nem beszélek erről (az Oscaron történtekről), amíg nem kapom meg a jussom. Az élet szép. Már visszanyertem a hallásom is

– magyarázta előadásán Rock.

Nyilatkozata pedig arra enged következtetni, hogy eddig még nem kapott olyan ajánlatot, amire igent mondott volna. Bár Oprah Winfrey és Ellen DeGeneres is megkörnyékezték, de még ők sem tudták meggyőzni, hogy nyilatkozzon a körülötte kialakult perpatvarról. Ugyanakkor az is megeshet, hogy Rock egy polgári pert fontolgat a színész ellen, amely könnyen zárulhat egy neki odaítélt kártérítéssel. Rockot nézve egyébként egyáltalán nem lenne meglepő, ha csak tovább akarná szítani a tüzet ezzel a kijelentéssel, és a szándékai nem lennének komolyak. Bár ez anélkül nehezen fog kiderülni, hogy csak kerülgeti a témát, mint macska a forró kását.

(Borítókép: Chris Rock 2022. március 27-én. Fotó: Myung Chun / Los Angeles Times / Getty Images)