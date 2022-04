Az 53 éves színésznő évtizedeken át küzdött súlyos alvásproblémákkal, az álmatlanságtól, az inszomniától kezdve az alvajárásig: egy idő után már az alvás puszta gondolata is szorongást váltott ki belőle.

A dolog valamikor a harmincas éveimben, vagy még korábban kezdődhetett, amikor még nem tulajdonítasz különösebb jelentőséget a jelentkező tüneteknek, hiszen fiatalon, amikor legyőzhetetlennek érzed magad, még kevésbé gyötör meg az alvás hiánya. Kezdetben úgy álltam hozzá, hogy elfogadom ezt az állapotot, majd egyszer csak ráébredtem, hogy az alváshiány milyen negatívan hat a mindennapjaimra, a munkámra, a mentális és a fizikai teljesítőképességemre

– nyilatkozta Jennifer Aniston a People magazinnak.

A színésznő végül igazi ördögi körbe került, amikor az ember már aludna, és minél többet nézi az órát nyitott szemmel, annál idegesebb attól, hogy holnap milyen fáradt lesz, így végképp nem tud álomba szenderülni.

Minél többet és jobban aggódtam, hogy nem fogok tudni elaludni, annál nehezebben is aludtam el

– vallotta be a Jóbarátok sztárja, aki egy időben még alvajáró is volt, bár legjobb tudása szerint ez mára elmúlt. Rejtélyes éjszakai ténykedéséről onnan értesült – ő és a szomszédok –, hogy az éjszaka közepén megszólaltak a házban a riasztók.

A szenvedés ellenére a színésznő sokáig halogatta, hogy orvosi segítséget kérjen problémája megoldására, ám az utóbbi években belátta, hogy máskülönben nem fog megküzdeni az inszomniával, amely tönkreteszi az egészségét.

Miután megfelelő szakorvosi támogatást kapott, Jennifer Aniston ma már minden hasonló cipőben járónak messzemenőkig ajánlja, hogy ne halogasson addig, amíg ő, és bátran kérjen szakmai segítséget. A színésznő az utóbbi időben egy kampányhoz is csatlakozott, amely azokat látja el információval, tanácsokkal, akik valamilyen alvásproblémával küzdenek.

Jennifer Aniston az interjúban végül azt is elárulta, mi segített számára az alvással való küzdelemben az orvosi segítség mellett. A színésznő például teljesen megváltoztatta alvási szokásait, például lefekvés előtt ad időt magának a lehiggadásra, a relaxációra, amelynek érdekében végez néhány jóga- és nyújtógyakorlatot, a telefonját pedig nem viszi be magával a hálószobába. Arra szintén törekszik, hogy minden este ugyanabban az időpontban kerüljön ágyba. Még akkor is, ha egy színész időbeosztása mindezt nem feltétlenül teszi lehetővé.

Jennifer Aniston azonban egyetlen dologról máig nem hajlandó lemondani: továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy együtt aludjon három kutyájával, akik egyébként nagyon jó alvók. Szerencsére.