Egy lakberendező pár, akik korábban a realitysztár lakását alakították át, arra készül, hogy a bíróság segítségével hajtják be az őket megillető pénzt Berki Krisztiánon.

Ahogy arról beszámoltunk, Berki Krisztián az utóbbi időben már – mondhatni – visszajáró vendég lett a tárgyalótermekben. Egyrészt az általa azóta is letagadott büntetőfékezése ügyében, ahogy korábbi nejével, Hódi Pamelával közös gyermekének elhelyezéséből és a gyerektartásból is bírósági ügy lett. Ám most úgy tűnik, újabb perrel kell szembenéznie, mivel egy lakberendező pár szeretne a bírósághoz fordulni, mivel állításuk szerint Berkiék tartoznak nekik.

A pár, Anikó és Szabolcs arról számolt be a Blikknek, hogy ők alakították át Berki egyik budapesti lakását – ami az édesapja nevén volt –, amelyet az Édes élet című műsorban láthattak a nézők. A megállapodásuk az volt, hogy Berkiék adnak pénzt a felújításra, cserébe pedig a pár a munkáért 12 vagy 16 hónapig lakhat a lakásban, vagy akár ki is adhatják, azonban ha ez mégsem történik meg, akkor minden ledolgozott nap után 80 ezer forintot kapnak. Ebből a megállapodásból azonban végül semmi nem lett, így most a bíróság tehet pontot az ügy végére.

Mint arról Anikó beszámolt, lakott már azon a környéken, ahol a lakás található, amelyet elmondása szerint Berki Mazsi hirdetett meg albérletként, 180 ezer forintos áron. Így bukkant rá, majd felajánlotta, hogy párjával együtt felújítják a lakhatatlan állapotban lévő lakást. 2021-ben meg is született az egyezség.

Berkiék elképzelése az volt, hogy egy luxuslakást építsünk nekik, olyat, mintha minimum egy ötcsillagos szállodai lakosztály lenne. 15-20 millió forintra saccoltam a felújítás költségét, de Krisztián azt mondta, nincs ennyi pénzük. Mazsi állította, ne aggódjunk, állította, mindenre szerez szponzort, biztosít közösségi médiás, tévés megjelenést nekünk és a közreműködő cégeknek is, amelyektől a kapcsolataim révén kedvezményeket is kapott, ám ezek a megjelenések csak részben valósultak meg

– mondta Anikó, akinek beszámolója szerint egy darabig haladt a közös munka, azonban egy idő után megjelentek a problémák, mivel Berkiék nem adtak nekik pénzt a felújítás folytatására, így megakadtak a munkálatok.

Mivel Mazsi már a várandósság végén járt, Krisztián vette át az ügyeket. Hetekig tologatta a találkozónk időpontját, és ekkor már éreztük, gáz van. Mivel a megállapodásunk úgy szólt, júniusig befejeződik a felújítás, mi ezzel kalkulálva, felmondtuk az albérletet, ahol laktunk

– fejtette ki, ahogy azt is megjegyezte, hogy a történtek miatt nehéz anyagi helyzetbe kerültek, mivel más munkát nem vállaltak el, így Anikónak az öccsétől kellett kölcsönkérnie. Hozzátette, mire végre sikerült találkozniuk, Berki közölte, hogy eladja a lakást és elválik, mindez Mazsival közös kislányuk születése előtt egy hónappal történt.

Sokkolt minket, hogy ilyet mond és milyen stílusban beszél a feleségéről. Azt mondta, a szomszédjának adja el lakást, mert pénzre van szüksége, de nyugodjunk meg, ki leszünk fizetve. Ekkor már éreztük, hogy át leszünk ejtve

– magyarázta Anikó.

Ugyanakkor azt is kiemelte, nem volt céljuk a bírósághoz fordulni, ám úgy látják, hogy nincs más választásuk. Mint mondta, utána szerettek volna számolni, és átadni a kulcsokat, de erre nem volt lehetőségük, mivel Berkiék minden találkozót lemondtak, és nem is reagáltak arra, ha megkeresték őket, ahogy az ügyvédjük sem. Anikó kifejtette, hogy végül kiszámlázták a munkadíjat, mivel a lakásba már beköltözött az új tulaj.

Több millió forintra jött ki a vége, hiszen közel fél évig dolgoztunk nekik, a rendelkezésükre álltunk. Kiállítottuk a számlát, de senki sem vette át, a megkereséseinkre, felszólító levelünkre sem jött válasz

– fejtette ki Anikó, akinek elmondása szerint Berki azt állította, hogy megzsarolta őt, holott csak a munkája kifizetéséért könyörgött. Hozzátette, az ügyvédnek már átadták a papírokat, és bíróságra vinnék az ügyet, hogy végre megkaphassák az őket megillető összeget.

(Borítókép: Berki Krisztián. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)