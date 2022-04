Hangosabb lesz idén a Budapest Park, a lakókat mégsem fogja zavarni

A koronavírus-járvány rendesen kivéreztette a szórakoztatóipart. A főváros legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén dolgozóknak is hatalmas kihívást jelentett az elmúlt időszak, idén viszont végre a tervezett időben és menetrend szerint nyithatja meg kapuit a Budapest Park, ahol hosszú idő után ismét korlátozások nélkül kapcsolódhat ki a közönség. Az idén tízéves helyszín április 20-án egy jótékonysági koncerttel indítja a tizenegyedik évadot, amellyel az orosz–ukrán háború civil károsultjait támogatja. A huszonöt zenész közreműködésével megvalósuló Random Trip est teljes jegybevételét négy civil szervezetnek (Budapest Bike Maffia, Magyar Vöröskereszt, Migration Aid és UNICEF Magyarország) ajánlották fel a szervezők.

A szerdai műsor tulajdonképpen tesztnek is felfogható, a Budapest Park ugyanis látványban és hangzásban is megújult idén. Bár a munkálatok még kedden délben is folytak, a szórakozóhely alapító-vezérigazgatója, Pálffy András, valamint Rimóczi Imre művészeti és üzemeltetési igazgató egy sajtótájékoztató keretében részletesen bemutatta az újításokat, amelyek jóval intenzívebb élményt biztosítanak a koncertek látogatóinak.

Szintet lépett a hangzás és a vizualitás

A Parkba belépve rögtön szembetűnik, hogy a korábbinál monumentálisabb a színpadkép: a koncerteket most már sokkal nagyobb (és álló formátumú) kivetítőkön követhetjük végig, de ami ennél is fontosabb, hogy a lehető legkiválóbb hangminőség érdekében mindkét oldalát konténerekkel vették körbe. Ez egyrészt a benti hangzást javítja, másrészt rendkívül jól felfogja a kifelé szűrődő hangokat, ezzel is tompítva a helyszín közvetlen környezetének zajszennyezését. Ezenkívül egy vadonatúj, csúcskategóriás nagyszínpadi hangrendszerrel emelik tovább a koncertélményt.

Hogy a lezárásokkal és korlátozásokkal teli időszak után hogyan tudták kigazdálkodni ezeket a nagy beruházásokat, arra Rimóczi Imre művészeti és üzemeltetési igazgató az Index kérdésére annyit mondott:

A színpadi hangrendszer bérelt technika. Igazából nekünk azt kellett látnunk, hogy normálisan fogunk tudni működni ebben az évben. Nyilván az előző év is már kellett hozzá, amikor nagyjából azért el tudtunk indulni majdnem a rendes menetrend szerint. Remélem, hogy most már tényleg csak olyasmikért kell aggódnunk, hogy esik-e az eső, ami szokványos izgalom így év elején

– mondta a szakember, hangsúlyozva:

Nagyon nehéz volt nekünk ez a pár év. Azért tudjuk ezeket a beruházásokat most megcsinálni, mert normálisan el tudunk indulni, és tervezni tudunk, ami nagyon fontos. Remélem, hogy megfelelően haladunk majd – úgy, ahogy azt a vállalkozás dinamikája kívánja.

A hangrendszer megújítása kapcsán felmerül a kérdés, vajon mennyire játszottak közre lakossági panaszok, ha egyáltalán voltak ilyenek a koncertek hangereje miatt. Az utóbbi években ugyanis több lakóház is épült a környéken.

„A hangra mindig van panasz – kezdte Rimóczi, hozzátéve: – Amikor elkezdtük a vállalkozást, ez a helyszín még rozsdaövezet volt. Azt gondolom, hogy a környező beruházások azért figyelembe vesznek minket – egyébként is így tesznek szerintem, mert mi már tíz évvel ezelőtt is itt működtünk, amikor lakóházak még sehol sem voltak. Most kifejezetten azért is tettük meg ezeket a fejlesztéseket, mert úgy szeretnénk szolgáltatni befelé normális hangerőt, hogy kifelé az ne legyen zavaró. Ezek a modern rendszerek pedig ezt már tudják.”

Terelőfalak védik a lakosságot

A fentiek tökéletesítéséhez két óriási akusztikus terelőfalat állítottak fel a küzdőtéren, közvetlenül a színpad két oldalán. A szakember szerint ezek – amellett hogy a lakóépületek védelmét szolgálják – arra valók, hogy szebb legyen a hangzás a belső helyszínen. A falaknak akusztikai burkolatuk van, ami biztosítja, hogy normális minőségben lehessen zenét szolgáltatni.

Az első méréseken már túl vagyunk, és kifelé sokkal halkabb, befelé pedig tényleg sokkal jobb a minősége. Kisebb hangerőn is jobb minőséget tud csinálni, mint az előző. Egyébként használtunk már ilyen hangrendszereket, de csak egy-egy alkalommal, amikor egy külföldi fellépő rideréhez nem volt megfelelő a mienk. Ez viszont most egész évben a rendelkezésünkre áll, gyakorlatilag ehhez tervezték a két akusztikai falat, amelyek mindenképp segítik a hangzást.

Rimóczi Imre azt is elmondta, hogy az egyik hangterelő falban egy videóstúdiót is berendeztek, ahol a koncertek alatt élőben vágják majd a képeket a színpad két oldalán elhelyezett álló kivetítőkre. Az a kivetítő viszont, amely korábban a Park közepén állt, most eltűnt, Rimóczi szerint azonban ez nem jelent hátrányt a távolabb állóknak, hiszen a színpadon elhelyezett LED-ek most jóval nagyobbak. Azt is hozzátette, hogy a videódiszkós esteken, amikor szükség van rá, hogy klipeket vetítsenek a bulihoz, a korlátokon elhelyezett, 75 colos televíziókon, illetve a DJ-pult előtt felszerelt, 85 colos tévén sugározzák majd azokat. Ezeken a tévéken a koncerteket is közvetítik majd.

Ami a látvány tekintetében mindenképp izgalmas újdonság, az a színpaddal szemben álló Front of the house építménye. Innen irányítják gyakorlatilag a színpad összes technikai részét a hangmérnökök és a vizuálosok segítségével. Az átlátszó szerkezet ezüstszínű burkolatot és mennyezetet kap, köré pedig lámpákat helyeznek, amelyek a koncerteket követő bulik kezdetén kifelé fordulnak, miközben nehéz füsttel terítik be a padlózatot. Ahogy ugyanis azt a közönség már megszokhatta, a színpadi program után is folytatódik a mulatozás a Parkban, egészen reggelig. A nagy tánctéren az aktuális koncert tematikájához kapcsolódóan válogatják össze a zenéket, a Dzsungel elnevezésű helyszínen főképp elektronikus zene szól, míg a Retro tánctéren örökzöld slágerekkel várják a nagyérdeműt.

Jubileumi bulik és külföldi bandák tömkelege

A Budapest Park fellépői közül néhányan a keddi sajtótájékoztatón is ott voltak. Köztük Dzsúdló, aki április 21-én, csütörtökön, illetve Tarján Zsófia, aki zenekarával, a Honeybeasttel szombaton áll színpadra a szórakozóhelyen. Mc Columbo a Brainst és az Irie Maffiát képviselte, de a Margaret Island tagjai, Lábas Viki és Törőcsik Kristóf is ott volt, ahogy a Punnany Massif tagjai közül Felcser Máté. A zenészek elsősorban arról beszéltek, miért olyan fontos számukra a Budapest Parkban játszani, Mc Columbo pedig azt is felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt egy Irie Maffia-koncerttel indult a szórakozóhely története, amikor az utolsó pillanatban a nagyszínpad helyett egy kisebb részen kellett letolniuk a bulit, amely ennek ellenére fergeteges hangulatú lett, és feltehetőleg meg is pecsételte a viszonyukat a Parkkal.

Pálffy András alapító-vezérigazgató emlékeztetett rá, hogy a 2022-es év azért is különleges, mert egy csomó zenekar készül jubileumi show-val. Emellett végre megvalósulhatnak külföldi előadókkal már korábban leszervezett koncertek is, amelyek a koronavírus-járvány miatt tolódtak. A nemzetközi felhozatal egyébként szinte az összes létező stílust érinti majd, legyen szó rockról (Deftones, Billy Idol, Nick Mason’s Saucerful of Secrets, Billy Talent, Black Veil Brides, My Chemical Romance, Rise Against, A Day To Remember, Three Days Grace), popról (Pet Shop Boys), indie-ről (Pixies, alt-J, Tash Sultana), elektronikus zenéről (Moderat, Sofi Tukker, Thievery Corporation), de lesz még bluesrock (Gary Clark Jr.) és cigány-punk (Gogol Bordello) is!

A zenés-táncos programok mellett egyéb kulturális eseményekkel is készülnek a szervezők, mint például a fenntarthatóság jegyében szervezett Repeat gardróbvásár, amelyben magyar zenészekkel működnek közre, de olyan intézményekkel is dolgoznak, mint a Capa Központ, a Ludwig Múzeum és a Trafó Kortárs Művészetek Háza. Mindezek mellett egészen különleges módon emlékeznek majd meg a tíz évvel ezelőtti indulásról is.

