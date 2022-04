Ukrajnában forgatta új klipjét Ed Sheeran

Közösségi oldalán harangozta be pénteken érkező klipjét Ed Sheeran. A brit dalszerző-énekes a 2step című dalához készített videót, amelynek jeleneteit még tavaly rögzítette az ukrán fővárosban. Ez volt az első alkalom, hogy Ukrajnában járt, és a filmezés után pozitív tapasztalatokkal tért vissza a hazájába – akkor még senki nem sejtette, hogy hónapokkal később háborús övezet lesz az ország.

A 2step videóját tavaly vettük fel Kijevben, és jóllehet, először jártam ott, gyorsan megszerettem az embereket és magát a helyet is. Jele sem volt a horrornak, amely Ukrajna felé közelített, együttérzek mindenkivel, aki ott van.

Az énekes azt is hozzátette, hogy a friss klipet a YouTube-on streameli majd, amelynek bevételeivel a Disaster Emergency Committee Ukrajnát segítő humanitárius programját támogatja.

A 2step egyébként Ed Sheeran legutóbbi albumán szerepel, amely az addigra már édesapává avanzsált énekes másfél éves visszavonulását követően, tavaly ősszel jelent meg. Azóta már Budapesten is megfordult a brit világsztár: novemberben az MTV EMA-díjátadón lépett fel a Papp László Budapest Sportarénában, ahol több elismerést is átvehetett. Ukrajna mellett egyébként már korábban is kiállt: a Concert for Ukraine elnevezésű segélykoncerten is a fellépők között volt március 29-én Birminghamben.