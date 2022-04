Harry herceg először beszélt II. Erzsébettel való találkozásáról

Ahogy arról beszámoltunk, Harry herceg és Meghan Markle az Invictus Játékok miatt utaztak Hollandiába, ám azelőtt látogatást tettek az Egyesült Királyságban is, ahol Károly herceg mellett a királynővel is csevegtek. Mindez azért is volt nagy lépés, mivel a hercegi pár a Kaliforniába költözésük óta nem járt Angliában. Feszült is volt a légkör a királyi család tagjai és Harryék között az utóbbi időben, így nem lehetett tudni, hogy fog elsülni, ha újra látják egymást.

Mint az korábban már kiderült, a brit uralkodó csak azután akart találkozni a párral, hogy Károly herceggel beszéltek, és problémamentesen lezajlott a csevej. Ez így is lett, ám az eddig nem derült ki, hogy Harryék találkozója a királynővel hogy zárult.

A herceggel Hágában készített egy interjút a BBC-nek Alex Jones műsorvezető és JJ Chalmers. Az ötperces felvételt végül hétfőn adták le a tévében, ebben megkérdezték Harryt, II. Erzsébetnek volt-e bármilyen jókívánsága az Invictus Játékokon versenyző brit csapatnak.

Sok üzenete volt a brit csapatnak, amiket a legtöbbjüknek már továbbítottam is

– magyarázta a herceg, akitől azt is megkérdezték, milyen volt ennyi idő után újra találkozni a nagymamájával.

Nagyon jó volt látni őt, és biztos vagyok benne, hogy szívesen itt lenne, ha tehetné.

Eddig egyébként még sem a Buckingham-palota, sem a Clarence-ház nem számolt be a csütörtöki windsori találkozókról. Ám a híresztelések szerint Meghan Markle már vissza is tért az Amerikai Egyesült Államokba, míg Harry herceg maradt Hollandiában – írja a Sun.

(Borítókép: Harry herceg 2021. április 17-én. Fotó: Victoria Jones – WPA Pool/Getty Images)