Hosszú évekre rács mögé kerül Mac Miller drogdílere

Mint arról beszámoltunk, az amerikai rapper, 2018-ban Mac Miller 26 éves korában hunyt el a Los Angeles-i otthonában alkohol-, kokain-, és fentanil-túladagolás következtében. A zenész haláláért három drogdílert tettek felelőssé, akik szállították a szereket a zenésznek. Egyikük, Ryan Reavis ügyében pedig most ítélet is született, rá 10 év 11 hónap börtön vár. Bár kezdetben Reavis azt kérvényezte, hogy öt év legyen a börtönbüntetése, mivel állítása szerint nem tudott arról, hogy az általa árult tabletták más anyaggal is szennyezve vannak. Az ügyészek azonban végül 12 és fél év büntetés kiszabását kérték, ami 10 év 11 hónapra csökkent – írja a Pagesix.

Az ítélet kihirdetése előtt felszólalt Mac Miller édesanyja is, aki elárulta, Malcom nem pusztán a fia volt, mivel nagyon erős kötelék alakult ki közöttük. Mint mondta, szinte minden nap megosztotta vele a terveit, az álmait. Sőt azt is kifejtette, biztos abban, hogy fia nem vett volna be egy olyan tablettát sem, amiről tudja, hogy fentanil található benne.

A szívemen tátongó űr mindig is ott lesz

– fejtette ki a zenész édesanyja.

Ryan Reavis még 2021 novemberében vallotta bűnösnek magát, ahogy Stephen Walter – akit szintén fentanil terjesztésével vádolnak – is, ám az ő ügyében még nem született ítélet. Ahogy a harmadik vádlott, Cameron Pettit ügye is folyamatban van.

(Borítókép: Mac Miller 2017. július 22-én. Fotó: Rick Kern / WireImage / Getty Images Hungary)