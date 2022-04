Kétszer is elvetélt Pásztor Anna

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, az Anna and the Barbies énekesnője még két évvel ezelőtt jelentette be, hogy közel 30 év után elválnak az útjaik egykori párjával. Született is két közös gyermekük, Benji és Zoé, akiket továbbra is közösen nevelnek.

Pásztor Anna nemrég Palik László műsorában vendégeskedett, és az interjú alkalmával többek között a lázadó korszakáról és életének legnehezebb időszakáról is szót ejtett. Az énekesnő ugyanis beszámolt arról, hogy gyermekei születése előtt kétszer elvetélt. Mint azt a műsorban kifejtette, kisfia, Benji születése után óriási mélypontra került, depresszióba esett.

Mint a csiga, a saját taknyomon-nyálamon csúsztam, óriási, giga mélységekben voltam a kisfiam születése után. A két pici baba előtt volt másik két pici baba, akik sajnos nem születtek meg

– fejtette ki a zenész, akinek elmondása szerint annyira fájt a lelke, hogy nehezen ment bele a szülésbe, sőt a szervezete is úgy összezárt, hogy „alig tudták kioperálni” kisfiát.

Utána az elengedés, a megnyugvás meg a másik két babának a terhe fél évvel a szülés után úgy fejbe vágott, mintha rám ejtettek volna egy falusi téglavécét

– magyarázta, ahogy azt is kifejtette, háromnegyed évig nem volt életkedve. Mint mondta, mindig vidám és pörgős, ám ebben az időszakban teljesen másképp viselkedett.

Meg tudom mondani, hogy mindennap reggel 10-kor záródtak a falak, mint a Csillagok háborújában a szemétledobó. És jött a nihil, nem éreztem semmit, nem tudtam a következő percre, órára, évre koncentrálni, egy kis dobozban voltam háromnegyed évig

– mondta. Ugyan kiemelte, hogy ajánlottak neki segítséget, ám ő nem akart gyógyszert szedni. Eddigre a párja pedig elérkezett arra a pontra, hogy nem sokáig fogja tudni tolerálni ezt a helyzetet.

Mindennap este 8-kor kaptam vissza a Pásztor Annát

– emlékezett vissza élete legnehezebb időszakára az énekesnő.

(Borítókép: Pásztor Anna. Fotó: Mónus Márton / MTI)