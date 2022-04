Kedden szólalhat fel utoljára a bíróságon a VV Fanni megölésével vádolt B. László

A már évek óta tartó ügynek hamarosan pont kerülhet a végére, mivel április végén derülhet ki, hogy valóban B. László felel-e Novozánszki Fanni megöléséért. A Bors információi szerint a férfi kedden tervez egy másfél órás perbeszédet mondani a Fővárosi Törvényszéken, ami az utolsó lehetőség lesz számára, hogy felszólaljon. A nyereségvágyból elkövetett emberöléssel vádolt B. Lászlóra a korábbiakban életfogytig tartó szabadságvesztést indítványozott az ügyész, ám a férfi ügyvédje felmentést kért, mivel nem lehet bebizonyítani, hogy gyilkosság történt.

Mint arról már beszámoltunk, 2017 óta húzódik VV Fanni, azaz Novozánszki Fanni eltűnésének ügye. A ValóVilág egykori szereplőjének megölésével B. Lászlót vádolják, aki a karjában cipelte ki az elalélt lányt a kocsijáig, erről kamerafelvétel is van. A csomagtartóban egyébként egy kötelet is találtak, rajta a lány vérével, ám a férfi azóta is tagadja, hogy megölte volna a lányt. Elmondása szerint az ő szerepe csak annyi volt, hogy elszállítsa őt, ám azt nem mondta el, hogy kiknek.

Az ügyész a korábbiakban már említést tett arról, mennyire bonyolítja az ügyet, hogy B. László több esetben is megváltoztatta a vallomását. Ahogy arról is beszámolt, hogy ugyan azt nem lehet bizonyítani, hogy szándékos emberölésről van szó, azonban a bizonyítékok, illetve B. László viselkedése alapján egyértelmű, hogy VV Fanni meghalt, ahogy az is, hogy a halálához köze van a gyilkossággal vádolt férfinak is.

