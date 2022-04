A portugál labdarúgót hatalmas tragédia érte a hét elején, ikergyermekei közül fia ugyanis meghalt a születésekor. A gyászoló Ronaldo-család azonban nincs egyedül fájdalmával, évente több mint kétmillió csecsemő veszti életét a világrajövetele után, a globális jelenség pedig a sztárvilág tagjait sem kerüli el - Prince, Keanu Reeves, John Legend, de Barack Obama is veszített már el gyermeket korábban.

Cristiano Ronaldót és párját, Georgina Rodriguezt hatalmas tragédia érte hétfőn, ikreik közül a kisfiuk a szülést követően meghalt.

Egy kisgyermek elvesztése mindig felfoghatatlan, a portugál sztár és családja gyászát tényleg csak azok érezhetik át teljesen, akik hasonló tragédiákon mentek keresztül.

Sajnos Ronaldóék története nem egyedülálló, világszerte több millió család gyászol évente újszülött gyermeket, 2020-ban az Egészségügyi Világszervezet, a WHO statisztikái szerint 2,4 millió csecsemő vesztette életét a születését követő 30 napon belül. Ez két éve napi 6700 halott csecsemőt jelentett. Ugyan az orvostudomány rengeteget lépett előre az elmúlt évtizedekben, ez a szám még mindig meglehetősen magas, pedig 1990-ben még 5 millió csecsemő halt meg a születést követő hónapban.

A szomorú események a sztárvilág tagjait sem kímélik, Cristiano Ronaldo mellett sokan szintén a szülést követő órákban vagy napokban veszítették el gyermeküket, de többeknél a terhesség alatt, annak utolsó hónapjaiban történt meg a tragédia.

Keanu Reeves

A Mátrix-filmek főhősét alakító Keanu Reeves vélhetően sosem felejti el a napot, amikor elveszítette újszülött gyermekét. A színész akkori párja, Jennifer Syme 1994. december 24-én adott életet közös babájuknak, aki nyolc hónapnyi terhességet követően jött világra, azonban halva született.

A színészt és barátnőjét olyannyira felemésztette az Ava Archer Syme-Reeves névre keresztelt gyermekük elvesztése, hogy hetekkel később kapcsolatuk is véget ért. Később a pár ugyan újra egymásra talált, nem lehettek sokáig boldogok együtt, Syme 2001-ben ugyanis tragikus autóbalesetben életét vesztette, így Reeves rövid időn belül a számára legfontosabb két embert veszítette el.

Prince

A legendás énekesnek és korábbi feleségének, Mayte Garciának 1996-ban született meg fiuk, aki azonban egy ritka genetikai betegséggel, Pfeiffer-szindrómával, teljesen eltorzult testtel született, saját magától légzésre sem volt képes, csak gépek segítségével kapott levegőt. A kisherceg az állapota miatt mindössze hatnaposan életét vesztette. Korábbi felesége szerint Prince sosem tudta feldolgozni a fia elvesztését, amely 2016-os halálában is közrejátszhatott Garcia szerint.

Meg kellett mutatnunk az embereknek, hogy ketten erősek vagyunk és a veszteség ellenére újra megpróbáljuk. De nem akartam beszélni senkivel, fizikailag és mentálisan is összetörtem, zavart voltam. Minden nap még a lélegzés is nehezemre esett, csak az járt a fejemben, hogy miért nem tudom megetetni a babát

– tolmácsolta a Mama Academy az exfeleség akkori szavait, aki később még egy gyermeket elveszített az énekessel, akkor a terhesség alatt elvetélt.

Gary Barlow

A népszerű brit fiúbanda, a Take That énekese, Gary Barlow és felesége is átélte azt, amitől minden szülő retteg, 2012-ben született kislányukat órákkal a szülést követően veszítették el.

A zenész ennek ellenére a legcsodálatosabb óraként emlékszik arra, amit Poppy nevű lányukkal tölthettek halála előtt.

Amikor megszületett, az elképesztő volt, a legcsodálatosabb órát töltöttük a lányunkkal. Olyan volt ő nekünk akkor, mint a fény, ami bevilágít egy szobát. Csodálatos volt, képeket készítettünk, lenyomatot csináltunk a talpáról. Megvolt a pillanat, nagyon boldogok voltunk, aztán mégis az üres házba kellett hazatérnünk, és nekiállni szervezni a temetést

– idézi Barlow önéletrajzi könyvét a BBC.

Michelle és Barack Obama

Ugyan az Egyesült Államok korábbi elnöke, Barack Obama és felesége nem a szülést követően veszítették el gyermeküket, a házaspár meg nem született utódját gyászolja. A korábbi first lady könyvében vallott először arról, hogy két lányuk születése előtt, több mint húsz éve elvetélt, emiatt pedig lányaik már mesterséges megtermékenyítésnek köszönhetően fogantak meg.

Próbáltam teherbe esni, de nem ment jól a dolog. Aztán pozitív lett az egyik terhességi tesztem, ami miatt azonnal elfelejtettünk minden aggodalmat és a fellegekben jártunk az örömtől. Aztán elvetéltem, ami teljesen letörte az optimizmusunkat, fizikailag és mentálisan is teljesen megsemmisültem

– idézte a Vox Michelle Obamát.

Amanda Holden

Az angol színésznő itthon sokak számára a népszerű tehetségkutató, a Britain's Got Talent zsűrijéből lehet ismerős, azonban azt csak kevesen tudják róla, hogy két gyermeket is gyászol. A színész még 2011-ben, hét hónapos terhesen veszítette el a babáját. Azonban nem ez volt az első ilyen eset, egy évvel korábban Holden már elvetélt egyszer. A pár ennek ellenére sem adta fel és mára már két gyermeket nevelnek közösen.

Theo, gyönyörű kisfiunk, ma lennél 10 éves. Nem telik el nap anélkül, hogy ne gondolnánk rád

– emlékezett tavaly közösségi oldalán a halva született kisfiúra Amanda Holden.

Beyoncé és Jay-Z

Az énekes és rapper párja, Jay-Z is komoly fájdalmakat élt át, mielőtt legidősebb lányuk, Ivy Blue megszületett. Beyoncé ugyanis a kislány születése előtt két évvel, 2010-ben már teherbe esett, azonban a gyermek végül nem született meg, az előadó elvetélt. Fájdalmáról évekig nem is beszélt az énekesnő, aki szerint ez volt élete legsötétebb időszaka, amelyből első gyermekük megszületése tudta csak kirángatni.

A siker mára már mást jelent számomra, megtanultam, hogy minden fájdalom és veszteség valójában egy ajándék is egyben. A vetélés tudatosította bennem, hogy először a saját életemet kell megtanulnom irányítani és gondozni, mielőtt másért felelek. Aztán megszületett Blue és sokkal jobban akartam az egészet, mint bármi mást. Meghaltam és újjászülettem

– mondta az Elle magazinnak Beyoncé, aki azóta már háromgyerekes édesanyának mondhatja magát.

Linda Evangelista

A mára a rosszul sikerült kozmetikai kezelések miatt teljesen eltorzult arccal élő korábbi szupermodell is nehéz időszakon ment át első gyermeke megszületése előtt, ugyanis Evangelista 1999-ben, hat hónapos terhesen elvetélt.

Az apa a francia válogatott kapus Fabien Barthez volt, azonban későbbi gyereke születését mégsem neki köszönheti, hat évvel a tragédiát követően, 2006-ban életet adott egyetlen fiának, Austin James Evangelistának, akinek édesapja Salma Hayek jelenlegi férje, a francia milliárdos Francois-Henri Pinault.

John Legend és Chrissy Teigen

John Legend és modell párja két éve, 2020-ban veszítette el születendő gyermekét Teigen terhességének felénél. A sztárpár harmadik gyermekét várta, amikor is a modellt erős vérzés miatt kórházba szállították, ahol azonban bármit is próbáltak meg az orvosok, kénytelenek voltak a szülés megindítása mellett dönteni, ugyanis ellenkező esetben az édesanya élete is veszélybe került volna.

Pár kórházban töltött éjszaka után az orvosom azt mondta, ideje elköszönni. A gyereknek nincsen esélye a túlélésre, és ha nem cselekszünk, akkor nekem sem lesz. Annak ellenére, hogy tudtuk jól, hogy halva fog megszületni, megkértem Johnt és az édesanyámat, hogy dokumentálják a szülést, mint ahogyan normális esetben tették volna. A férjem persze utálta az egészet, de azt szerettem volna, hogy a fájdalom ellenére mindig is megmaradjon az a pillanat

– írta közleményében a modell.

