Kulka János nem fél felszólalni a hatalom ellen

Bruce Willis filmjeivel gyógyul az agyvérzésen átesett, azóta a hollywoodi sztárhoz hasonlóan afáziával küzdő Kulka János, akit az orosz–ukrán konfliktus, az SZFE átszervezése és az április 3-i népszavazás is lesújtott. A színművész sorozatokkal és könyvekkel gyógyul, amelyben a sorstárs Dia Hard filmjei is a segítségére vannak.

Ahogy arról az Index is beszámolt, Kulka János hat éve, 2016 áprilisában kapott sztrókot, amelyet követően újra kellett tanulnia beszélni és járni, jelenleg is afáziával küzd. A színpadra már azóta visszatérő színész jelenleg is a gyógyulásán dolgozik, mellette pedig a közélet és a politika történéseiről is kiforrott véleménye van. Kulka Jánossal az RTL készített interjút, amelynek rövid, lényegretörő válaszaiból jól érződik, hogy a színművész számára még problémát okozhat a komolyabb beszéd.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész sztrókja óta küzd beszédzavarral, afáziával, amellyel nemrég diagnosztizálták az emiatt visszavonuló hollywoodi filmcsillagot, Bruce Willist is. Mivel Kulka mind a színész kollégáért, mind pedig az híres Die Hard-filmekért odavan, sajnálja, hogy Willis erre a sorsra jutott.

Olvastam. Szegény, afáziás ő is… Jó színész, kedvelem

– mondta Kulka, akinek az első Die Hard-filmben és a Ponyvaregényben nyújtott alakítása a kedvence Willistől.

A sztrókja után depresszióval küzdő Kulka igyekszik könyvekbe és sorozatokba menekülni.

Sorozatokat nézek, de függő nem vagyok. Talán egy kicsit. Újságot olvasok, könyvet nem. Regény? Nem. Olvasom a híreket a neten. Bajor Gizi leveleit olvastam. És a Marilyn Monroe-életrajz is jó volt. Nagyon jó. Merész

– mondta.

A színművész korábban többször kitűnt politikai és közéleti szerepvállalásával, volt, hogy Orbán Viktornak címzett nyílt levelet, miután kiakadt Kerényi Imre „buzilobbi” kifejezésén. De hogy fél-e felszólalni a hatalom ellen?

Fenéket! Hát minek félnék?

– mondta Kulka, aki az április 3-i népszavazással kapcsolatban is kiállt a melegek jogaiért, maga is elment szavazni, sőt egy szivárványcsaládos kampányban is szerepet vállalt Kovács Patríciával. A közéleti témák mindig is érdekelték, emiatt a Színház- és Filmművészeti Egyetem kormányzati bekebelezése kapcsán is szót emelt, sőt még az SZFE-s tüntetéseken is részt vett.

Szörnyű volt. Tüntettem a Vas utcában. És? Mit ér egy tüntetés? Az írmagját sem hagyták meg. Ódry Színpad? Nincs többé. Szörnyű – vélekedett, majd hozzátette, hogy az új egyetemet támogató kollégákkal is megromlott a viszonya a történtek miatt. – Jobb a békesség. A játszma forgatásán találkoztam Szarvas Józseffel. Szia, szia, hogy vagy, hogy vagy? Zavarban volt. Szia, a Vidnyánszky hogy van? Ennyit kérdeztem. Ennyi volt a beszélgetés. Szörnyű.

Annak ellenére hogy mind a népszavazás, mind pedig az SZFE történései kiborították Kulkát, nem tud nem foglalkozni a körülötte történő eseményekkel, így nem tudja kizárni a politikát sem az életéből.

Ukrajna, Mariupol. Szörnyű, mi történik. Nem, nem tudom kizárni

– nyilatkozta az RTL-nek a színész, aki ha magát nem is, de a gyerekeket félti az orosz–ukrán konfliktus miatt.

(Borítókép: Kulka János. Fotó: Tóth P. Flóra / Index)